En ucuz geniş ekran telefon geliyor

Coolpad Cool X Wide geliyor
Coolpad Cool X Wide adıyla tanıtılan akıllı telefon 6.38 inçlik TFT bir HD ekrana sahip. 16:10 görüntü oranı olan telefonda 90Hz tazeleme hızı yer alıyor. Genişlik 94.5mm ile tipik ortalamanın 20cm civarında üzerinde.
Yıllar öncesinin MediaTek Helio G99 yonga setinden güç alan telefonda performans hayal kırıklığı olabilir. LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile akıcılık arttırılmaya çalışılmış. 50MP ana sensör yanında 2MP yardımcı sensör yer alıyor. 4600mAh bataryası olan telefonun 150$ civarında olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: