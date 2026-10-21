En ucuz geniş ekran telefon geliyor

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Tam Boyutta Gör Son dönemde popüler olan geniş ekran akıllı telefonlar genelde büyük firmalardan geliyor ve oldukça da pahalı. Coolpad markası ise ortalama performans verecek bir donanımla geniş ekran telefonları herkesin erişimine sunacak.

Coolpad Cool X Wide geliyor

Coolpad Cool X Wide adıyla tanıtılan akıllı telefon 6.38 inçlik TFT bir HD ekrana sahip. 16:10 görüntü oranı olan telefonda 90Hz tazeleme hızı yer alıyor. Genişlik 94.5mm ile tipik ortalamanın 20cm civarında üzerinde.

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Yıllar öncesinin MediaTek Helio G99 yonga setinden güç alan telefonda performans hayal kırıklığı olabilir. LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile akıcılık arttırılmaya çalışılmış. 50MP ana sensör yanında 2MP yardımcı sensör yer alıyor. 4600mAh bataryası olan telefonun 150$ civarında olması bekleniyor.

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