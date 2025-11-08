Giriş
    Copilot krizi büyüyor: Milyonlarca kullanıcıya geri ödeme kararı

    Microsoft, Copilot entegreli Microsoft 365 planlarını yanlış tanıttığı gerekçesiyle eleştiri topladı. Şirket, milyonlarca kullanıcıya özür maili gönderdi ve geri ödeme başlattı.

    Copilot krizi büyüyor: Milyonlarca kullanıcıya geri ödeme kararı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Copilot destekli Microsoft 365 planları nedeniyle yaşanan karışıklığın ardından Avustralya'daki milyonlarca kullanıcıdan özür diledi. Şirket, daha uygun fiyatlı abonelik seçenekleri hakkında yeterince açık bilgilendirme yapmadığını kabul ederek, 2024 yılında planlarını yenileyen kullanıcılara geri ödeme imkânı sundu.

    Copilot krizi büyüyor

    Geçtiğimiz hafta, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) Microsoft'a karşı yasal işlem başlattığını duyurmuştu. Kurum, yaklaşık 2.7 milyon kullanıcının Microsoft 365 planlarını Copilot ile birlikte alması yönünde yanlış yönlendirildiğini belirtti. İddialara göre Microsoft, abonelere uygun fiyatlı "Microsoft 365 Personal ve Family Classic" planlarını açık şekilde sunmak yerine, kullanıcıları Copilot'lu daha pahalı seçeneklere yönlendirdi.

    Microsoft, "Geriye dönüp baktığımızda, Copilot içermeyen planların mevcut olduğunu yalnızca iptal eden kullanıcılara değil, tüm abonelere daha açık biçimde iletmemiz gerekirdi" açıklamasında bulundu. Bu kapsamda şirket, yaklaşık 3 milyon kullanıcıya e-posta göndererek, daha düşük maliyetli alternatif planların detaylarını paylaştı.

    Yeni plan kapsamında kullanıcılar iki seçenek arasında tercih yapabiliyor: Mevcut Copilot destekli aboneliklerini sürdürebiliyor veya Copilot içermeyen "Microsoft 365 Personal ya da Family Classic" planlarına geçerek fazla ödedikleri ücretin iadesini talep edebiliyor. Avustralya düzenleyici kurumu ise, soruşturmayı sonlandırma veya davayı sürdürme konusunda henüz karar vermedi. Ancak dava devam ederse, Microsoft'un gelirinin yüzde 30'una kadar varan ciddi bir cezayla karşılaşma olasılığı bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

