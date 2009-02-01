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Core 2 Quad Q6600 ikinci çeyrekte veda etmeye hazırlanıyor

10 yıl
24,1b
1
78
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core 2 Quad Q6600 ikinci çeyrekte veda etmeye hazırlanıyor
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Geçtiğimiz haftalarda işlemci fiyatlarında indirime giden ve Core 2 Quad serisine enerji verimli yeni modeller ekleyen Intel, bazı işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Firmanın resmi yol haritasına göre, bu ay içerisinde Core 2 Quad Q6700 ve E4700 modelleri EOL (End of Life) sürecine girecek yani sahalara veda edecek. Öte yandan Nehalem jenerasyonu öncesinde firmanın en hızlı işlemcileri olarak dikkat çeken, ayrıca LGA775 serisinin en hızlı modelleri olmaya devam eden Core 2 Extreme QX9770 ve QX9650 modellerinin de yılın ikinci yarısında bantlara veda etmesi bekleniyor.

Ek olarak muhtemelen Intel'in ve hatta piyasanın dört çekirdekli en popüler işlemcisi olduğu söylenen ve popülaritesi hâlâ devam eden Core 2 Quad Q6600'ün de yine ikinci çeyrekte EOL sürecine gireceği ve yerini devredeceği belirtilirken firma, önümüzdeki haftalarda fiyatıyla dikkat çekmesi beklenen Core 2 Quad Q7500 modelini pazara sunmayı hedefliyor. Çift çekirdekli işlemci modellerinde ise Core 2 Duo E8300, Pentium E2200 ve E2180'ün yini ikinci çeyrek içerisinde, Core 2 Duo E7200 ve Pentium E2200 modellerininse üçüncü çeyrekte piyasalara veda edeceği ifade ediliyor.


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Alioreh 7 yıl
hala Q6600 hala efsanem :D
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jvcjvc 7 yıl
2008 yılında 280 ytl ye almıştım. hala kullanıyorum, daha doğrusu hala masa üstü sistemimde duruyor laptopa geçtim ben okul yüzünden. sanıyorum bir 4-5 yıl hatta daha uzun süre daha kullanırım. günlük 3.6 ghz de kullanıyorum 2009 sonundan beri.
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CeFurkan 10 yıl
q6600 efsanesi en az 1 yil daha hukum surecek

yeni islemci alacak arkadaslara kesinlikle 2. el veya ucuza 1. el q6600 tavsiye ederim
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CuCuK 10 yıl
yorum imzada
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birolhan1 10 yıl
amd kullanıcısıyım ama bu işlemci gerçekten adını tarihe yazdırdı. bu işlemci artık bir efsane olucak..
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CaSsErDoDo 10 yıl
güle güle q6600
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skynet 10 yıl
merak ediyorum yeni efsane ne olacak...(bence Q9XXX serisinden bir tanesi olur)
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: sky27

merak ediyorum yeni efsane ne olacak...(bence Q9XXX serisinden bir tanesi olur)

4 çekirdeğin celeronu olacak olan q7500 halkın yeni kahramanı olur 4x512kb l2 cachesi var
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alia58 10 yıl
Çek git bebeğim uzaklara çek git bavulunu topla Q6600 çek gitt :D:D
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XivA 10 yıl
çelenk gönderin artık sevgiliniin cenazesine :))
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K.Kahriman 10 yıl
q6600e sezen aksudan gidiyorum parçası ile veda edelim


Zaman sadece birazcık zaman
Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam
Acılarımız tarih kadar eski
Nefes almak misali olağan

Zaman sadece birazcık zaman
Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an
Böyle benzer izler etrafında
Alışkanlıklarımız bile sıradan

Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hâlâ üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum

Zaman sadece birazcık zaman
Kızgınlığım yalnızlıktan korktuğumdan
Bilirsin karanlıktan da ürkerim çocuklar gibi
Işıkları yakarım hep bu korkudan
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DARTH O.Z. 10 yıl
kolay kolay vazgeçmeyeceğim bir işlemci ...
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ali277 10 yıl
EFSANE Q6600 :(
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HiqhWoltage 10 yıl
45nm olmadığı halde en uzun süre raflarda yerini korudu harbi Efsane...
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