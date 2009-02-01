Core 2 Quad Q6600 ikinci çeyrekte veda etmeye hazırlanıyor

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Geçtiğimiz haftalarda işlemci fiyatlarında indirime giden ve Core 2 Quad serisine enerji verimli yeni modeller ekleyen Intel, bazı işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Firmanın resmi yol haritasına göre, bu ay içerisinde Core 2 Quad Q6700 ve E4700 modelleri EOL (End of Life) sürecine girecek yani sahalara veda edecek. Öte yandan Nehalem jenerasyonu öncesinde firmanın en hızlı işlemcileri olarak dikkat çeken, ayrıca LGA775 serisinin en hızlı modelleri olmaya devam eden Core 2 Extreme QX9770 ve QX9650 modellerinin de yılın ikinci yarısında bantlara veda etmesi bekleniyor.

Ek olarak muhtemelen Intel'in ve hatta piyasanın dört çekirdekli en popüler işlemcisi olduğu söylenen ve popülaritesi hâlâ devam eden Core 2 Quad Q6600'ün de yine ikinci çeyrekte EOL sürecine gireceği ve yerini devredeceği belirtilirken firma, önümüzdeki haftalarda fiyatıyla dikkat çekmesi beklenen Core 2 Quad Q7500 modelini pazara sunmayı hedefliyor. Çift çekirdekli işlemci modellerinde ise Core 2 Duo E8300, Pentium E2200 ve E2180'ün yini ikinci çeyrek içerisinde, Core 2 Duo E7200 ve Pentium E2200 modellerininse üçüncü çeyrekte piyasalara veda edeceği ifade ediliyor.