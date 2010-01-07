Core 2 Quad Q8200, Q8200s, Pentium E2200 ve E5200 emekli oluyor

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya başlayan Intel, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı bazı işlemcileri için emeklilik programını başlatıyor. Gelen bilgilere göre Intel, LGA775 platformundaki dört çekirdekli Core 2 Quad Q8200, Q8200S, çift çekirdekli Pentium E5200 ve Pentium E2200 modelleriyle yollarını ayırmayı planlıyor.

Açıklanan yol haritasına göre bahsi geçen işlemciler için sipariş alımı 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Pentium işlemcilerin tray versiyonların için sevkiyata 7 Ocak 2011 tarihine kadar edecek olan Intel, kutulu versiyonlarda ise Pentium E2200 için 30 Temmuz, Pentium E5200 içinse 6 Ağustos itibariyle listeden çıkartmayı aynı tarihte Q8200 ve Q8200s modellerinin sonlandırmayı planlıyor.

Öte taraftan dört çekirdekli Core 2 Quad Q8200 ve Q8200s modellerinin tray versiyonları ise 8 Temmuz 2011 tarihine kadar pazarda yer almayı sürdürecek.