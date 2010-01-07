Core 2 Quad Q8200, Q8200s, Pentium E2200 ve E5200 emekli oluyor

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya başlayan Intel, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı bazı işlemcileri için emeklilik programını başlatıyor. Gelen bilgilere göre Intel, LGA775 platformundaki dört çekirdekli Core 2 Quad Q8200, Q8200S, çift çekirdekli Pentium E5200 ve Pentium E2200 modelleriyle yollarını ayırmayı planlıyor.
Açıklanan yol haritasına göre bahsi geçen işlemciler için sipariş alımı 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Pentium işlemcilerin tray versiyonların için sevkiyata 7 Ocak 2011 tarihine kadar edecek olan Intel, kutulu versiyonlarda ise Pentium E2200 için 30 Temmuz, Pentium E5200 içinse 6 Ağustos itibariyle listeden çıkartmayı aynı tarihte Q8200 ve Q8200s modellerinin sonlandırmayı planlıyor.
Öte taraftan dört çekirdekli Core 2 Quad Q8200 ve Q8200s modellerinin tray versiyonları ise 8 Temmuz 2011 tarihine kadar pazarda yer almayı sürdürecek.
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