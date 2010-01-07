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Core 2 Quad Q8200, Q8200s, Pentium E2200 ve E5200 emekli oluyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core 2 Quad Q8200, Q8200s, Pentium E2200 ve E5200 emekli oluyor
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya başlayan Intel, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı bazı işlemcileri için emeklilik programını başlatıyor. Gelen bilgilere göre Intel, LGA775 platformundaki dört çekirdekli Core 2 Quad Q8200, Q8200S, çift çekirdekli Pentium E5200 ve Pentium E2200 modelleriyle yollarını ayırmayı planlıyor.

Açıklanan yol haritasına göre bahsi geçen işlemciler için sipariş alımı 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Pentium işlemcilerin tray versiyonların için sevkiyata 7 Ocak 2011 tarihine kadar edecek olan Intel, kutulu versiyonlarda ise Pentium E2200 için 30 Temmuz, Pentium E5200 içinse 6 Ağustos itibariyle listeden çıkartmayı aynı tarihte Q8200 ve Q8200s modellerinin sonlandırmayı planlıyor.

Öte taraftan dört çekirdekli Core 2 Quad Q8200 ve Q8200s modellerinin tray versiyonları ise 8 Temmuz 2011 tarihine kadar pazarda yer almayı sürdürecek.


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Tolgá 9 yıl
Q8200 bazı özellikleriyle gereksiz bir işlemciydi çıkarmaları iyi olmuş..yaza doğru benim E5300 ede sıra gelir
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Mertcan. 9 yıl
Satışları zaten son zamanlarda çok düşmüştü , yaz aylarında iyice düşmüş olur , emektarların arasındaki yerini alacak bu işlemciler de , Q serisi daha yepyeniydi ama şimdiden Q8200 bile gidiyor , teknoloji ne kadar hızlı ilerliyor da farketmiyoruz :)
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TheFade0ut 9 yıl
e5200 kullanıyorum bence gayet iyiydi yani kötü olucak böle :)
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Batuist 9 yıl
Onca seçeneğin arasında gereksizlerdi zaten.. intelde meyve veren ağacı kesecek değildi ya.. demek iş ki iş yapmadılar yapmıyorlarda...
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