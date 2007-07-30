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Core 2 Quad QX6700 işlemcili ilk dizüstü bilgisayar hazır

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
16,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Her geçen gün büyüyen dizüstü bilgisayar dünyasında üreticiler satış rakamlarını arttırabilmek adına farklı metodlar denemeye devam ediyorlar. Özellikle güçlü donanımları ile dikkat çeken ve "Desktop Replacement" olarak tanımlanan dizüstü bilgisayar segmentinde kullanılan donanımlar ve sunulan güçlü konfigürasyonlar günümüzde en güçlü masaüstü bilgisayar sistemlerini aratmıyorlar. Zira bu tip dizüstü bilgisayarlarda da masaüstü için hazırlanan donanımlar kullanılmaya başlandı. Bu konuda son örnek Eurocom'a ait. Zira firma hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı ile hem performans hemde fiyat anlamında son derece iddialı. Öncelikle gelin birlikte firmanın yeni dizüstü bilgisayarı D900C Phantom-X'in teknik özelliklerini irdeleyelim. 17-inç ekranın kullanıldığı dizüstü bilgisayarda dünyada ilk olarak Intel'in en güçlü işlemcilerinden biri olan 4 çekirdekli Core 2 Quad QX6700 kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bu güçlü işlemciyi grafik anlamında iki adet GeForce Go 7950GTX veya DirectX 10 destekli GeForce 8700GTX ile destekleyebilmeniz de mümkün. 4GB'a kadar bellek desteği olan D900C Phantom-X kullanıcılarına Blu Ray opsiyonunu da sunabilmekte. 750GB hard disk ile gelen dizüstü bilgisayar ayrıca son derce uuzn bir özellikler listesine sahip. Çoklu kart okuyucu, bluetooth, 1.3MP dahili kamera, 802.11a/b/g kablosuz ağ desteği ve stereo hoparlörler ürünün sahip olduğu özelliklerden sadece bir kaçı. Tabi bu kadar güçlü bir bilgisayarı almanın bedeli de bir hayli yüksek. Zira en yüksek konfigürasyon tercihi ile dizüstü bilgisayar maliyeti 9000$' bulabiliyor ilgililere duyurulur.
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AyBuBi 12 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu konuda son örnek Eurocom'a ait. Zira firma hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı ile hem performans hemde fiyat anlamında son derece iddialı. Öncelikle gelin birlikte firmanın yeni dizüstü bilgisayarı D900C Phantom-X'in teknik özelliklerini irdeleyelim. 17-inç ekranın kullanıldığı dizüstü bilgisayarda dünyada ilk olarak Intel'in en güçlü işlemcilerinden biri olan 4 çekirdekli Core 2 Quad QX6700 kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bu güçlü işlemciyi grafik anlamında iki adet GeForce Go 7950GTX veya DirectX 10 destekli GeForce 8700GTX ile destekleyebilmeniz de mümkün.



8700 GTX ilk kez duyuyorum fx57. Bunun için bir açıklama yapar mısın? Nedir ne değildir? Ne zaman çıkacak? 8600M GT 'yi biliyorduk ama bunun üzerinde "M" de yazmıyor. Bunun hakkında bir bilgi istiyoruz. Şimdiden teşekkürler...
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someone74 12 yıl
AyBuBi @ laptop ekran kartları ile ilgili birkaç gün geirye girderseniz bu koduda detaylı bilgiler mevcut. Ancak pil sürelerini tahmin edersiniz
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ufuk172 12 yıl
9000 dolara memlekette 15 bilgisayarlı bi internet kafe acar ekmak paramı çıkarırım. eh haliyle bilgisyarından para kazananlar için bu bilgisayarı almak o kadar problem olmaz o zaman. lakin tüm özellikleri ballandıra ballandıra anlatılıyor bu bilgisayarın da ne pil süresinden ne de ağırlığından bahsedilmiyor. en az 7-8 kg olur gibime geliyor ki o zaman böyle bir bilgisayar almak mantık dısına itiliyor. pili de hadi çok gitsin 2 saat gider, oyun açmaya kalkarsanız o da 15 dakkada biter:)
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VYC Majoris 12 yıl
belki Bill Gates alır belki
ama gerçekten 36 hücreli bi pil falan taktırması lazım
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istanbul2007 12 yıl
boyle makınaları kımse bil ile kullanmaz performans duser sureklı fişte calışması lazım
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AliWone 12 yıl
Sanırım pil ömründen bahsedilmemiş acaba full donanım ile kaç saniye açık kalır
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