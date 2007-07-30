Core 2 Quad QX6700 işlemcili ilk dizüstü bilgisayar hazır

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Her geçen gün büyüyen dizüstü bilgisayar dünyasında üreticiler satış rakamlarını arttırabilmek adına farklı metodlar denemeye devam ediyorlar. Özellikle güçlü donanımları ile dikkat çeken ve "Desktop Replacement" olarak tanımlanan dizüstü bilgisayar segmentinde kullanılan donanımlar ve sunulan güçlü konfigürasyonlar günümüzde en güçlü masaüstü bilgisayar sistemlerini aratmıyorlar. Zira bu tip dizüstü bilgisayarlarda da masaüstü için hazırlanan donanımlar kullanılmaya başlandı. Bu konuda son örnek Eurocom'a ait. Zira firma hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı ile hem performans hemde fiyat anlamında son derece iddialı. Öncelikle gelin birlikte firmanın yeni dizüstü bilgisayarı D900C Phantom-X'in teknik özelliklerini irdeleyelim. 17-inç ekranın kullanıldığı dizüstü bilgisayarda dünyada ilk olarak Intel'in en güçlü işlemcilerinden biri olan 4 çekirdekli Core 2 Quad QX6700 kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bu güçlü işlemciyi grafik anlamında iki adet GeForce Go 7950GTX veya DirectX 10 destekli GeForce 8700GTX ile destekleyebilmeniz de mümkün. 4GB'a kadar bellek desteği olan D900C Phantom-X kullanıcılarına Blu Ray opsiyonunu da sunabilmekte. 750GB hard disk ile gelen dizüstü bilgisayar ayrıca son derce uuzn bir özellikler listesine sahip. Çoklu kart okuyucu, bluetooth, 1.3MP dahili kamera, 802.11a/b/g kablosuz ağ desteği ve stereo hoparlörler ürünün sahip olduğu özelliklerden sadece bir kaçı. Tabi bu kadar güçlü bir bilgisayarı almanın bedeli de bir hayli yüksek. Zira en yüksek konfigürasyon tercihi ile dizüstü bilgisayar maliyeti 9000$' bulabiliyor ilgililere duyurulur.