Core i5 işlemci ailesinin saat hızı ve fiyat bilgileri göründü

Intel'in ilk defa geçtiğimiz sene Kasım ayında duyurduğu yeni nesil Core i7 işlemci ailesi masaüstü sistemler için hazırlanan en yüksek performanslı çözümler olsa da platform geçiş maliyetleri nedeniyle son kullanıcılar arasında ciddi anlamda yaygınlaşabilmiş değil. Her ne kadar Intel tepe yöneticisi Paul Otellini yaptığı bir açıklamasında Xeon 5500 serisi sunucu işlemcileri de dahil olmak üzere Nehalem tabanlı işlemcilerin satış anlamında 1 milyon barajını aştığını belirtse de, işlemci maliyetlerine ek olarak sadece yüksek performans odaklı X58 anakartların kullanılabilmesi ve ideal performans için üç kanal DDR3 bellek kitlerine gerek duyulması gibi nedenlerden ötürü Nehalem mimarisi henüz hedeflenena pazar payına ulaşabilmiş değil. Mevcut ekonomik iklim ve kur dalgalanmalarının etkisi altındaki pazarda Intel, Nehalem mimarisini Core i5 serisi işlemcilerle yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırlanan Core i7 serisi işlemci ailesine alternatif olarak hazırlanan ve Core 2/Quad serisi çift ve dört çekirdekli işlemcilerin yerini alması beklenen Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemcilerine ait merak edilen bazı detaylar gün ışığına çıktı. Nehalem mimarisi üzerine inşa edilen ve genel özellikleri itibariyle Core i7 serisi işlemci modellerine oldukça benzer olacak Core i5 serisi işlemciler, LGA1156 formunda olacak ve LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle dolayısıyla da X58 yonga setli anakartlarla uyumlu olmayacaklar. Soket tasarımındaki farklılığın yanı sıra Core i5 serisi işlemciler, Intel'in ilk defa Core i7 ailesi ile kullanmaya başladığı entegre bellek kontrolcüsünün detaylarıyla da Core i7 ailesinden ayrılacak. Zira üç kanal DDR3 desteği sunan Core i7 modellerinden farklı olarak Core i5 işlemciler çift kanal bellek desteği sunacak.

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Belirttiğimiz gibi Core i7 ailesiyle benzer şekilde Nehalem mimarisi üzerine inşa edilen Core i5 işlemci modelleri de dört çekirdekli tasarıma sahip olacak. SMT olarak adlandırılan yeni nesil Hyper-Threading teknolojisinin avantajlarından da faydalanacak olan Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri bu sayede 8 farklı izlekten sorumlu olabilecek. 8MB bellek kapasitesine sahip olacak Core i5 işlemciler, Nehalem mimarisinin öne çıkan özelliklerinden biri olarak Turbo Boost teknolojisine destek verecek. Bu teknoloji ile bilindiği üzere kullanılan uygulamanın ihtyaçlarına ve işlemcinin yük durumuna göre çekirdek saat hızları dinamik olarak kontrol edilerek teknik anlamda belirlenen sınırlar çerçevesinde çekirdek hızı arttırımı yapılabiliyor. Core i7 ve Core i5 serisi işlemciler arasındaki bir diğer önemli fark ise kullanılan veri yolu teknolojisinde gizli.

Intel'in Core i7 harici güncel tüm masaüstü işlemcilerinde kullandığı FSB teknolojisinin bugün için en hızlı aşaması olan FSB 1600MHz ile kıyaslandığında 2 kata varan oranda daha yüksek bant genişliği sunduğu belirtilen QPI veri yolu teknolojisi yerine Core i5 serisi işlemciler konvensiyonel DMI teknolojisini kullanmaya devam edecekler. Belirttiğimiz çift kanal entegre bellek kontrolcüsü (IMC) ile donatılan Core i5 serisi dört çekirdekli masaüstü işlemcilere eşlik edecek anakartlarda P55 ve türevi olan yonga setleri kullanılacak. İşlemci maliyetlerine ek olarak anakart ve çift kanal bellek kullanımı gibi detatylarla toplam geçiş maliyetinin Core i7 ailesine kıyasla çok daha düşük olması beklenen Core i5 serisi işlemcilerin performans anlamında ise benzer fiyat çizgisine sahip olan LGA775 sistemlere kıyasla kayda değer bir kazanım sağlayacağı da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.

Son gelen bilgiler çerçevesinde resmi lansmanının Ekim ayına ertlendiği söylenen Core i5 serisi işlemciler için model bazlı saat hızı bilgileri ve olası fiyatlandırma stratejisi de gün ışığına çıktı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanmakta olan işlemci ailesinin kullanıcılarla buluşacak ilk bireylerinin 2.66GHz, 2.80GHz ve 2.93GHz hızlarında çalışacağı belirtiliyor. Core i7 için takip edilen model politikasından farklı olarak Core i5 ailesinde 3GHz veya üstü bir model yerine 2.66GHz ile 2.93GHz arasına 2.80GHz çalışan bir modelin konumlandırılığını görüyoruz. Tabii Intel'in Core i5 ailesi için daha yüksek çalışma frekansına sahip modeller hazırlayarak pazar koşulları ve rekabet durumuna göre belli aralıklarla pazara sunacağını da belirtebiliriz. Modellendirme konusunda henüz resmiyete kavuşmuş detaylar açıklanmış olmasa da pazara giriş yapacak ilk modellerin olası fiyatları da gün ışığına çıktı.

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Aralık ayında gün ışığına çıkan ve 2.13GHz'de çalışan ES yani mühendislik örneği Core i5 işlemcisinin SuperPi test sonucu

Gelen bilgilere göre Core i5 serisinin pazara giriş yapacak ilk modellerinden 2.66GHz'de çalışan işlemci 196$ yani Core 2 Quad 9000 serisinin kimi modellerinden de ucuz bir seviyeden, 2.80GHz'de çalışan model 284$ seviyesinden yani Core i7 aileisnin baz modeli olan ve 2.66GHz'de çalışan 920 modeliyle hemen hemen benzer bir seviyeden ve ilk adımın en hızlı girişimi olacak 2.93GHz'deki model ise 562$ seviyesinden yani aynı saat hızında çalışan Core i7 940 modeline yakın bir fiyatla pazara sunulacağı belirtiliyor. Tabii bu noktada 2.93GHz'lik Core i5 modeline ayrı bir parantez açmak gerekiyor zira lanse edilecekleri belirtilen Ekim ayına kadar var olan 6 aylık süreç fiyatında indirim olması beklenen Core i7 940 modeline karşı benzer bir çizgiden satılacağı belirtilen 2.93GHz'lik Core i5 modelinin farklı özelliklere sahip olması veya Extreme Edition uzantıs taşıması da beklenebilir.

Turbo Boost teknolojisi ile 3.2GHz, 3.46GHz ve 3.6GHz'lik hızlara otomatik olarak çıkabileceği belirtilen Core i5 serisi işlemcilerin lansmanını takiben Intel, sene sonuna doğru, Westemere kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk işlemcilerini öte yandan dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Nehalem tabanlı Calpella platformunu da pazara sunmayı planlıyor. İşlemci, P55 yonga setli anakart ve çift kanal DDR3 bellek kitlerinin bir araya getirileceği Core i5 serisiyle Nehalem mimarisini yüksek performans segmentinden sonra fiyat/performans potasına da sokmayı hedefleyen Intel'e karşı AMD'nin ise yüksek saat hızına sahip Phenom II modelleriyle yanıt vermesi beklenebilir zira firmanın resmi yol haritasına göre uzun süredir merakla beklenen Bulldozer kod adlı mikroişlemci mimarisinin ve Fusion kod adlı entegre grafik özelliklik işlemcilerin 2011 yılından önce gelmesi beklenmiyor.

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