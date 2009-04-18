Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Core i5 işlemci ailesinin saat hızı ve fiyat bilgileri göründü

Intel Core i5 işlemci ailesinin fiyat ve saat hızı bilgileri gün ışığına çıktı. Nehalem mimarisini yaygınlaştırması beklenen seriden son haberler!
10 yıl
10,4b
1
59
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in ilk defa geçtiğimiz sene Kasım ayında duyurduğu yeni nesil Core i7 işlemci ailesi masaüstü sistemler için hazırlanan en yüksek performanslı çözümler olsa da platform geçiş maliyetleri nedeniyle son kullanıcılar arasında ciddi anlamda yaygınlaşabilmiş değil. Her ne kadar Intel tepe yöneticisi Paul Otellini yaptığı bir açıklamasında Xeon 5500 serisi sunucu işlemcileri de dahil olmak üzere Nehalem tabanlı işlemcilerin satış anlamında 1 milyon barajını aştığını belirtse de, işlemci maliyetlerine ek olarak sadece yüksek performans odaklı X58 anakartların kullanılabilmesi ve ideal performans için üç kanal DDR3 bellek kitlerine gerek duyulması gibi nedenlerden ötürü Nehalem mimarisi henüz hedeflenena pazar payına ulaşabilmiş değil. Mevcut ekonomik iklim ve kur dalgalanmalarının etkisi altındaki pazarda Intel, Nehalem mimarisini Core i5 serisi işlemcilerle yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırlanan Core i7 serisi işlemci ailesine alternatif olarak hazırlanan ve Core 2/Quad serisi çift ve dört çekirdekli işlemcilerin yerini alması beklenen Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemcilerine ait merak edilen bazı detaylar gün ışığına çıktı. Nehalem mimarisi üzerine inşa edilen ve genel özellikleri itibariyle Core i7 serisi işlemci modellerine oldukça benzer olacak Core i5 serisi işlemciler, LGA1156 formunda olacak ve LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle dolayısıyla da X58 yonga setli anakartlarla uyumlu olmayacaklar. Soket tasarımındaki farklılığın yanı sıra Core i5 serisi işlemciler, Intel'in ilk defa Core i7 ailesi ile kullanmaya başladığı entegre bellek kontrolcüsünün detaylarıyla da Core i7 ailesinden ayrılacak. Zira üç kanal DDR3 desteği sunan Core i7 modellerinden farklı olarak Core i5 işlemciler çift kanal bellek desteği sunacak.

Core i5 işlemci ailesinin saat hızı ve fiyat bilgileri göründü
Tam Boyutta Gör

Belirttiğimiz gibi Core i7 ailesiyle benzer şekilde Nehalem mimarisi üzerine inşa edilen Core i5 işlemci modelleri de dört çekirdekli tasarıma sahip olacak. SMT olarak adlandırılan yeni nesil Hyper-Threading teknolojisinin avantajlarından da faydalanacak olan Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri bu sayede 8 farklı izlekten sorumlu olabilecek. 8MB bellek kapasitesine sahip olacak Core i5 işlemciler, Nehalem mimarisinin öne çıkan özelliklerinden biri olarak Turbo Boost teknolojisine destek verecek. Bu teknoloji ile bilindiği üzere kullanılan uygulamanın ihtyaçlarına ve işlemcinin yük durumuna göre çekirdek saat hızları dinamik olarak kontrol edilerek teknik anlamda belirlenen sınırlar çerçevesinde çekirdek hızı arttırımı yapılabiliyor. Core i7 ve Core i5 serisi işlemciler arasındaki bir diğer önemli fark ise kullanılan veri yolu teknolojisinde gizli.

Intel'in Core i7 harici güncel tüm masaüstü işlemcilerinde kullandığı FSB teknolojisinin bugün için en hızlı aşaması olan FSB 1600MHz ile kıyaslandığında 2 kata varan oranda daha yüksek bant genişliği sunduğu belirtilen QPI veri yolu teknolojisi yerine Core i5 serisi işlemciler konvensiyonel DMI teknolojisini kullanmaya devam edecekler. Belirttiğimiz çift kanal entegre bellek kontrolcüsü (IMC) ile donatılan Core i5 serisi dört çekirdekli masaüstü işlemcilere eşlik edecek anakartlarda P55 ve türevi olan yonga setleri kullanılacak. İşlemci maliyetlerine ek olarak anakart ve çift kanal bellek kullanımı gibi detatylarla toplam geçiş maliyetinin Core i7 ailesine kıyasla çok daha düşük olması beklenen Core i5 serisi işlemcilerin performans anlamında ise benzer fiyat çizgisine sahip olan LGA775 sistemlere kıyasla kayda değer bir kazanım sağlayacağı da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.

Son gelen bilgiler çerçevesinde resmi lansmanının Ekim ayına ertlendiği söylenen Core i5 serisi işlemciler için model bazlı saat hızı bilgileri ve olası fiyatlandırma stratejisi de gün ışığına çıktı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanmakta olan işlemci ailesinin kullanıcılarla buluşacak ilk bireylerinin 2.66GHz, 2.80GHz ve 2.93GHz hızlarında çalışacağı belirtiliyor. Core i7 için takip edilen model politikasından farklı olarak Core i5 ailesinde 3GHz veya üstü bir model yerine 2.66GHz ile 2.93GHz arasına 2.80GHz çalışan bir modelin konumlandırılığını görüyoruz. Tabii Intel'in Core i5 ailesi için daha yüksek çalışma frekansına sahip modeller hazırlayarak pazar koşulları ve rekabet durumuna göre belli aralıklarla pazara sunacağını da belirtebiliriz. Modellendirme konusunda henüz resmiyete kavuşmuş detaylar açıklanmış olmasa da pazara giriş yapacak ilk modellerin olası fiyatları da gün ışığına çıktı.

Core i5 işlemci ailesinin saat hızı ve fiyat bilgileri göründü
Tam Boyutta Gör

Aralık ayında gün ışığına çıkan ve 2.13GHz'de çalışan ES yani mühendislik örneği Core i5 işlemcisinin SuperPi test sonucu

Gelen bilgilere göre Core i5 serisinin pazara giriş yapacak ilk modellerinden 2.66GHz'de çalışan işlemci 196$ yani Core 2 Quad 9000 serisinin kimi modellerinden de ucuz bir seviyeden, 2.80GHz'de çalışan model 284$ seviyesinden yani Core i7 aileisnin baz modeli olan ve 2.66GHz'de çalışan 920 modeliyle hemen hemen benzer bir seviyeden ve ilk adımın en hızlı girişimi olacak 2.93GHz'deki model ise 562$ seviyesinden yani aynı saat hızında çalışan Core i7 940 modeline yakın bir fiyatla pazara sunulacağı belirtiliyor. Tabii bu noktada 2.93GHz'lik Core i5 modeline ayrı bir parantez açmak gerekiyor zira lanse edilecekleri belirtilen Ekim ayına kadar var olan 6 aylık süreç fiyatında indirim olması beklenen Core i7 940 modeline karşı benzer bir çizgiden satılacağı belirtilen 2.93GHz'lik Core i5 modelinin farklı özelliklere sahip olması veya Extreme Edition uzantıs taşıması da beklenebilir.

Turbo Boost teknolojisi ile 3.2GHz, 3.46GHz ve 3.6GHz'lik hızlara otomatik olarak çıkabileceği belirtilen Core i5 serisi işlemcilerin lansmanını takiben Intel, sene sonuna doğru, Westemere kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk işlemcilerini öte yandan dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Nehalem tabanlı Calpella platformunu da pazara sunmayı planlıyor. İşlemci, P55 yonga setli anakart ve çift kanal DDR3 bellek kitlerinin bir araya getirileceği Core i5 serisiyle Nehalem mimarisini yüksek performans segmentinden sonra fiyat/performans potasına da sokmayı hedefleyen Intel'e karşı AMD'nin ise yüksek saat hızına sahip Phenom II modelleriyle yanıt vermesi beklenebilir zira firmanın resmi yol haritasına göre uzun süredir merakla beklenen Bulldozer kod adlı mikroişlemci mimarisinin ve Fusion kod adlı entegre grafik özelliklik işlemcilerin 2011 yılından önce gelmesi beklenmiyor.


http://www.hkepc.com/2765 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
anilkan 9 yıl
Peki şuan q9550 almak mı daha mantıklı yoksa i5 mi? Sonuçta ikisinede geçişte anakart , ram değişicek. Hangisi daha uygun olur ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayramte 10 yıl
ben suan q9550 quad 4 çekirdek kulanıyorum yetiyor acaba cpuyu nekadar 100%100 kulndımki bunun muhabesinı yaparak işlemci alalım suan en mantıklısı quad kulanmak secenek çok arkadaslar i7 işlemciler %20 vaya % 25 fark atıyor oyuzden quad kulanıcıları beklemesi mantıklıdır bir sürec daha bole %25 farlarla işlemci degisdirmek bizlerin kazancını bosa harcatır şöyle 2 kat fark olacakkı degisime degsin birde fiatlar cep yakıoor degermı sızcee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peaceonearth 10 yıl
Haydi Intel salak gib sen GHZ yükselt !!
ben hiçbir zaman intelin performansından memnun olmadım hele belli bi saat çalıştıktan sonra işlemcisinin şişmesi beni öldüriyo !
yakında AMD sistemi toplicam arkadaşımın bilgisayaı daha ucuza mal olsu daha iyi çalışiyo.
SALAK INTEL :@
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 10 yıl
Durduk yere işlemci şişmesi gibi şey olmaz. Ben amd kullanıyorum tavsiye ederim. Sessiz, hızlı ve çok ucuz.
İlk pc 'mi hatırlıyorum. pentium 100, 16 mb ram, 1 mb s3 ekran kartı. Toplam 1300$ veya 1500$ öyle bir şeydi. Bu pc 'den 750 mhpz Athlon aldın. Peşinden paraya kıydım AMD 3200+ aldım. sadece kasaya 2.000$ bayıldım. yeni çımıştı.

Artık yüksek terfiler yapmıyorum. Şu anda kullandığım Amd kasam yanılmıyorsam 130$ tuttu. amd 4200 cpu, 2 gb ram, anakart 690G, Şimdi sadece işlemci terfisi ile Phenom II 'ye dahi terfi edebilirim. Büyük paralar kasaya vermekten ufak ufak terfiler daha mantıklı bence. Artık buna karar verdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fantomasds 10 yıl
Gerçekten kullanıcıları aptal yerine koyan bir açılım. Ne demek core i5 için başka soketli anakart. Core i5 eskidi, yandı, bozuldu... Core i7 işlemci almak istedim anakart mı değiştireceğim.
AMD adımlarını dikkatli atarsa Intel'i köşeye sıkıştırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulevent 10 yıl
Turbo Boost teknolojisi ha sevdim bu işi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre350z 10 yıl
@sadtneverdie -1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayramte 10 yıl
ben suan q9550 quad 4 çekirdek kulanıyorum yetiyor ne kekime acaba cpuyu nekadar 100%100 kulndımki bunun muhabesinı yaparak işlemci alalım suan en mantıklısı quad kulanmak secenek çok arkadaslar i7 işlemciler %20 vaya % 25 fark atıyor oyuzden quad kulanıcıları beklemesi mantıklıdır bir sürec daha bole %25 farlarla işlemci degisdirmek bizlerin kazancını bosa harcatır şöyle 2 kat fark olacakkı degisime degsin birde fiatlar cep yakıoor degermı sızcee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayramte 10 yıl
aman hep para tuzagı bunlar boş işler kendinıze yetecek seriyi alın kulana bıleceginis sysdemı kurun pazla para vermeyın intel amd bunlar hep işbirlilci firmalar nekadar ayrı fakdorde gözükselerde danısıklı iş birlikciler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saygılı1i 10 yıl
Fiyatlar cep yakıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 10 yıl
Core 2 Quad ve üstü intel işlemcilerin toplam satış oranı %1 sadece. core i7 de dahil.
Bana göre bu core i7 yeni bir şey içermiyor. AMD 'den çalınan teknoloji core i7'lere eklenmiş o kadar. AMD 'nin 5 -6 yıldır neredeyse kullandığı bir teknoloji. Şahsen ben çok daha uçuk bir fark bekliyordum. Ancak testler de gelmeye başladı oyunlar açısından abartılı bir fark yok. Hatta bu işlemciye fazla para vermektense iyi bir ekran kartına yatırım yapmak çok daha akıllıca olur. Kaldı ki bir de cuda olayı var. Cuda 'daki ile kazanılan hız ve performans karşısında intel işlemciler çok çok arka planda kaldıkları da bir gerçek. Yakında AMD ve microsoft da bu konularda gelişmeler olacak. Örneğin Windows 7 'de GPGPU desteğinden bahsediliyor. Bu gerçek olması durumunda Intel 'in çok zor durumda kalacağı aşikar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilgezer 10 yıl
uzun süredir işlemci piyasasını takip etmiyordum haberi okuyunca şaşırdım
uzun bir süre daha takip etmeyeceğim

ta ki firmalar her işlemci için ayrı bir chipset geliştirmekten vazgeçene kadar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10391 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fiyat, İşlemci ve cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl SONY Experience Center Lansmansı 10 yıl Samsung LED TV Lansmanı 10 yıl The Godfather II inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim