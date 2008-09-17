Core i7 serisi Intel işlemcilerin bellek desteği netleşiyor

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Nehalem kod adlı yeni nesil Core i7 serisi işlemciler için geri sayım başladı. Kasım ayının hemen başında duyurulması beklenen yeni nesil işlemcilerin merak edilen detayları ve tartışma konusu olan bazı özellikleri de lansmana yaklaştığımız şu günlerde resmi açıklamalar ile netleşiyor.

Intel'in baş tasarımcısı Ronan Singhal'in doğruladığı bilgiye göre kullanıma sunulacak Nehalem tabanlı ilk işlemci serisi Bloomfield, resmi olarak 800 ve 1066MHz'de çalışan DDR3 bellekleri destekleyecek. Daha önce ifade edilen DDR3-1333MHz bellek kullanımı ise resmi detaylarda yer almıyor.

Bilindiği üzere 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne sahip Bloomfield serisi, her ne kadar resmi olarak destekliyor olmasa da overclock ile 2000MHz'e kadar farklı hızlarda DDR3 bellekler ile kullanılabilecekler. Zira pek çok anakart üreticisinin X58 yonga setli anakartlarının bellek profil ayarlarını geniş tuttukları da belirtilmekte.

Öte yandan Bloomfield lansmanını takiben Intel'in DDR3-1333MHz ve belki daha yüksek hızdaki DDR3 bellekleri de onaylayacağı belirtiliyor ama bu konuda çok net bir bilgi de bulunmuyor. Görünen o ki kullanıma sunulacak Nehalem tabanlı ilk modellerin teknik özellik tablosunda bellek desteği olarak DDR3-800MHz ve 1066MHz ibareleri yer alacak.