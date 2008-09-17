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Core i7 serisi Intel işlemcilerin bellek desteği netleşiyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7 serisi Intel işlemcilerin bellek desteği netleşiyor
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Nehalem kod adlı yeni nesil Core i7 serisi işlemciler için geri sayım başladı. Kasım ayının hemen başında duyurulması beklenen yeni nesil işlemcilerin merak edilen detayları ve tartışma konusu olan bazı özellikleri de lansmana yaklaştığımız şu günlerde resmi açıklamalar ile netleşiyor.

Intel'in baş tasarımcısı Ronan Singhal'in doğruladığı bilgiye göre kullanıma sunulacak Nehalem tabanlı ilk işlemci serisi Bloomfield, resmi olarak 800 ve 1066MHz'de çalışan DDR3 bellekleri destekleyecek. Daha önce ifade edilen DDR3-1333MHz bellek kullanımı ise resmi detaylarda yer almıyor.

Bilindiği üzere 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne sahip Bloomfield serisi, her ne kadar resmi olarak destekliyor olmasa da overclock ile 2000MHz'e kadar farklı hızlarda DDR3 bellekler ile kullanılabilecekler. Zira pek çok anakart üreticisinin X58 yonga setli anakartlarının bellek profil ayarlarını geniş tuttukları da belirtilmekte.

Öte yandan Bloomfield lansmanını takiben Intel'in DDR3-1333MHz ve belki daha yüksek hızdaki DDR3 bellekleri de onaylayacağı belirtiliyor ama bu konuda çok net bir bilgi de bulunmuyor. Görünen o ki kullanıma sunulacak Nehalem tabanlı ilk modellerin teknik özellik tablosunda bellek desteği olarak DDR3-800MHz ve 1066MHz ibareleri yer alacak.


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justbejust 11 yıl
yok artık, piyasada olmayan bellek hızları desteklenmiş. oc yapılmazsa DDR3-1333 alınıp da düşük performansla 1066 hızında mı çalıştırılacak?
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XivA 11 yıl
2000 mhz clok yazıyor.. :) artık intel unutsun o over clock u... çünkü artık bellek kontrolcüleri var
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MrPerFormance 11 yıl
DDR3-800 mü benmi yanlış okuyorum.
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arda1811 11 yıl

Orjinalden alıntı: MrPerFormance

DDR3-800 mü benmi yanlış okuyorum.


doğru okumuşsun başlarda hızlar iide sonlarda nie alternatif galiba biri açıklasın ya
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High Level 11 yıl
Bu ne ya,DDR2 alacağız sanki varolan yüksek hızlı DDR3 leri değilde DDR2 hızlarını baz alıyor intel saçma allahtan anakart üreticileri bu işe intel açısından bakmıyoor.
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