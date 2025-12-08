Giriş
    Core Ultra 7 270K Plus test edildi: Arrow Lake-S Refresh geliyor

    Arrow Lake-S Refresh ailesinin yeni üyesi Core Ultra 7 270K Plus, yapılan erken testlerde 265K modeline göre ölçülü bir performans artışı sunuyor. Arrow Lake-S Refresh yakında geliyor

    Core Ultra 7 270K Plus test edildi: Arrow Lake-S Refresh geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, daha yüksek P-core saat hızı, artırılmış E-core konfigürasyonları ve resmi DDR5-7200 desteğiyle Arrow Lake serisini yenilemeye hazırlanıyor. Son olarak serinin Plus modellerinden bilgiler gelmeye başladı. Core Ultra 7 270K Plus, Geekbench'te göründü.

    Core Ultra 7 270K Plus test edildi

    Intel Core Ultra 7 270K Plus, test sonuçlara göre 24 çekirdekli yapı P-core ve E-core dağılımında 8P + 16E düzenini sürdürüyor. Test sırasında anlık 5.498 MHz'e ulaşan hız değeri, resmi olarak belirtilen 5.4 GHz tavan frekansıyla uyumlu. Testlerde ise işlemciye Gigabyte Z890 EAGLE anakart ve 64 GB DDR5-4800 bellek eşlik ediyor.

    Core Ultra 7 270K Plus test edildi: Arrow Lake-S Refresh geliyor Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, Intel Core Ultra 7 270K Plus, tek çekirdekte 3.235, çoklu çekirdekte ise 21.368 puan alıyor. Bu da aynı koşullarda yapılan karşılaştırmada, 265K modelinden tek çekirdekte yaklaşık %5.6, çok çekirdekte ise %4.2 oranında daha yüksek. Özetleyecek olursak fark dramatik değil, daha çok, serinin teknik olarak yenilendiğini hatırlatan bir adım niteliğinde.

    Ayrıca, LGA-1851 için planlanan bu güncellemenin büyük sıçrama sunmaması şaşırtıcı değil, çünkü asıl odak Nova Lake-S ve yeni LGA-1954 platformuna kaymış durumda. Bu nedenle 270K Plus, mevcut kullanıcıları hedefleyen bir ara güncelleme olacak. 

