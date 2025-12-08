Core Ultra 7 270K Plus test edildi: Arrow Lake-S Refresh geliyor

Intel Core Ultra 7 270K Plus, test sonuçlara göre 24 çekirdekli yapı P-core ve E-core dağılımında 8P + 16E düzenini sürdürüyor. Test sırasında anlık 5.498 MHz'e ulaşan hız değeri, resmi olarak belirtilen 5.4 GHz tavan frekansıyla uyumlu. Testlerde ise işlemciye Gigabyte Z890 EAGLE anakart ve 64 GB DDR5-4800 bellek eşlik ediyor.
Ayrıca, LGA-1851 için planlanan bu güncellemenin büyük sıçrama sunmaması şaşırtıcı değil, çünkü asıl odak Nova Lake-S ve yeni LGA-1954 platformuna kaymış durumda. Bu nedenle 270K Plus, mevcut kullanıcıları hedefleyen bir ara güncelleme olacak.
