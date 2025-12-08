Core Ultra 7 270K Plus test edildi: Arrow Lake-S Refresh geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, daha yüksek P-core saat hızı, artırılmış E-core konfigürasyonları ve resmi DDR5-7200 desteğiyle Arrow Lake serisini yenilemeye hazırlanıyor. Son olarak serinin Plus modellerinden bilgiler gelmeye başladı. Core Ultra 7 270K Plus, Geekbench'te göründü.

Core Ultra 7 270K Plus test edildi

Intel Core Ultra 7 270K Plus, test sonuçlara göre 24 çekirdekli yapı P-core ve E-core dağılımında 8P + 16E düzenini sürdürüyor. Test sırasında anlık 5.498 MHz'e ulaşan hız değeri, resmi olarak belirtilen 5.4 GHz tavan frekansıyla uyumlu. Testlerde ise işlemciye Gigabyte Z890 EAGLE anakart ve 64 GB DDR5-4800 bellek eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, Intel Core Ultra 7 270K Plus, tek çekirdekte 3.235, çoklu çekirdekte ise 21.368 puan alıyor. Bu da aynı koşullarda yapılan karşılaştırmada, 265K modelinden tek çekirdekte yaklaşık %5.6, çok çekirdekte ise %4.2 oranında daha yüksek. Özetleyecek olursak fark dramatik değil, daha çok, serinin teknik olarak yenilendiğini hatırlatan bir adım niteliğinde.

Ayrıca, LGA-1851 için planlanan bu güncellemenin büyük sıçrama sunmaması şaşırtıcı değil, çünkü asıl odak Nova Lake-S ve yeni LGA-1954 platformuna kaymış durumda. Bu nedenle 270K Plus, mevcut kullanıcıları hedefleyen bir ara güncelleme olacak.

