    Corning Gorilla Glass Ceramic 3 tanıtıldı: Üst düzey dayanıklılık!

    Corning, bugüne kadarki en dayanıklı koruyucu akıllı telefon camını tanıttı. Gorilla Glass Ceramic 3, iki metreyi aşan yükseklikten beton benzeri yüzeylere düşmeye dayanıklılık gösteriyor.

    Corning Gorilla Glass Ceramic 3 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Corning, bugüne kadarki en yeni ve iddialara göre en dayanıklı cam seramik kaplama malzemesi olan Gorilla Glass Ceramic 3'ü piyasaya sürdüğünü duyurdu. Uzun süreli dayanıklılığa odaklanılarak tasarlanan yeni cam, ilk olarak Motorola'nın yakında çıkacak katlanabilir akıllı telefonu Razr Fold'da kullanılacak.

    2 metreyi aşan yükseklikten beton zemine düşürme testi başarılı

    Corning, malzemenin dayanıklılığını değerlendirmek için gerçek ortamları taklit eden yüzeyler kullanarak laboratuvar testleri yapıyor. Bu testler sırasında Gorilla Glass Ceramic 3, cihazlar için en şiddetli darbe yüzeylerinden biri olarak kabul edilen beton yüzeylere iki metreden daha yüksekten düşmelere başarıyla dayanıyor.

    Yeni malzeme ayrıca tekrarlanan darbe senaryolarında da önemli bir dayanıklılık gösterdi. Corning'in testleri, Gorilla Glass Ceramic 3'ün bir metre yükseklikten simüle edilmiş asfalta en az 20 ardışık düşüşe dayanabildiğini gösteriyor. Buna karşılık şirket, rakip alüminosilikat camın aynı koşullar altında genellikle tek düşüşten sonra bozulduğunu belirtiyor.

    Gorilla Glass Ceramic 3 ilk Motorola katlanır telefonunda kullanılacak

    İlginç bir şekilde, Gorilla Glass Ceramic 3 geleneksel form faktörlü bir akıllı telefonla piyasaya sürülmeyecek. Bunun yerine, CES 2026'da tanıtılan kitap tarzı Motorola RAZR Fold'un kapak ekranında olacak. Malzemenin diğer akıllı telefonlarda ne zaman piyasaya sürüleceği belirsiz.

