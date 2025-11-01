Corolla elektrikleniyor! Kia PV5'ten menzil rekoru - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde; Tokyo'da sahneye çıkan yeni Corolla konsepti, Kia'nın menzil rekoru kıran elektrikli ticarisi, Fransa'daki kablosuz şarj özelliğine sahip otoyol ve Mazda'nın Vision X Coupe konsepti gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:23 - Elektrikli Toyota Corolla
09:16 - Kia PV5 menzil rekoru
14:23 - Kablosuz şarjlı otoyol
19:03 - Sharp'ın ilk aracı LDK+
27:24 - Nissan'dan araçlar için yeni güneş paneli konsepti
35:53 - Mazda Vision X Coupe konsepti
38:29 - Elektrikli faturalarına yeni düzenleme
40:18 - Kapanış