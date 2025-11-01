Corolla elektrikleniyor! Kia PV5'ten menzil rekoru - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde; Tokyo'da sahneye çıkan yeni Corolla konsepti, Kia'nın menzil rekoru kıran elektrikli ticarisi ve Mazda'nın Vision X Coupe konsepti gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde; Tokyo'da sahneye çıkan yeni Corolla konsepti, Kia'nın menzil rekoru kıran elektrikli ticarisi, Fransa'daki kablosuz şarj özelliğine sahip otoyol ve Mazda'nın Vision X Coupe konsepti gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:23 - Elektrikli Toyota Corolla

09:16 - Kia PV5 menzil rekoru

14:23 - Kablosuz şarjlı otoyol

19:03 - Sharp'ın ilk aracı LDK+

27:24 - Nissan'dan araçlar için yeni güneş paneli konsepti

35:53 - Mazda Vision X Coupe konsepti

38:29 - Elektrikli faturalarına yeni düzenleme

40:18 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.