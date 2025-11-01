Kim Nerede? 335 Yeni Audi A6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 163 5G ne demek, nasıl açılır? Türkiye’ye ne zaman gelecek? SIM kartlar değişecek mi? 133 Mazda yeni logosunu tanıttı: Amaç, dijital dünyaya uyum
    Corolla elektrikleniyor! Kia PV5'ten menzil rekoru - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde; Tokyo'da sahneye çıkan yeni Corolla konsepti, Kia'nın menzil rekoru kıran elektrikli ticarisi ve Mazda'nın Vision X Coupe konsepti gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde; Tokyo'da sahneye çıkan yeni Corolla konsepti, Kia'nın menzil rekoru kıran elektrikli ticarisi, Fransa'daki kablosuz şarj özelliğine sahip otoyol ve Mazda'nın Vision X Coupe konsepti gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:23 - Elektrikli Toyota Corolla

    09:16 - Kia PV5 menzil rekoru

    14:23 - Kablosuz şarjlı otoyol

    19:03 - Sharp'ın ilk aracı LDK+

    27:24 - Nissan'dan araçlar için yeni güneş paneli konsepti

    35:53 - Mazda Vision X Coupe konsepti

    38:29 - Elektrikli faturalarına yeni düzenleme

    40:18 - Kapanış

