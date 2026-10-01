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    Toyota Corolla'nın direksiyonuna yapay zekalar geçti: Hepsi çuvalladı, sadece biri başardı

    Toyota Corolla'nın direksiyonuna geçen yapay zeka modelleri gerçek bir parkurda test edildi. Bazıları yönünü bulmakta ve karar vermekte zorlanırken yalnızca biri parkuru tamamlamayı başardı.

    Corolla'nın direksiyonuna yapay zekalar geçti: Tek biri başardı Tam Boyutta Gör
    DrivingBench araştırmacıları, genel amaçlı yapay zeka modellerine gerçek bir Toyota Corolla'nın kontrolünü vererek dikkat çekici bir deneye imza attı. Küçük konilerle belirlenen bir parkurda gerçekleştirilen testlerde birçok model yanlış yöne saparken veya uzun süre duraksarken, parkuru baştan sona tamamlamayı başaran tek yapay zeka GPT-6 Astra oldu.

    Test sistemi nasıl kuruldu?

    Deney için 2022 model bir Toyota Corolla'ya CAN veri yolu (CAN bus) üzerinden comma four cihazı bağlandı. Araç kameralarından elde edilen görüntüler ve telemetri verileri bilgisayara aktarılırken yapay zeka modelleri direksiyon, gaz ve fren komutları üretti.

    Modellerden renkli konilerle sınırlandırılmış parkurda ilerlemeleri, virajları geçmeleri ve ardından mavi konilerle işaretlenmiş alana park etmeleri istendi. Testte GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, Grok 4.6 ve GPT-5.6 Sol olmak üzere dört model karşılaştırıldı. Her modele hatalarını analiz edip yeniden denemesi için toplam üç hak verildi.

    Corolla'nın direksiyonuna yapay zekalar geçti: Tek biri başardı Tam Boyutta Gör

    GPT-6 Astra zirvede

    Test sonuçlarına göre parkuru baştan sona tamamlayabilen tek model GPT-6 Astra oldu. İlk denemesinde parkurun yaklaşık %49'unu tamamlayan model, ikinci denemesinde parkuru 5 dakika 22 saniyede bitirdi.

    Diğer modellerden Claude Fable 5.1, üçüncü denemesinde parkurun yaklaşık yarısına kadar ilerleyebilirken, bazı yapay zeka modelleri ilk virajı geçmeyi bile başaramadı.

    Corolla'nın direksiyonuna yapay zekalar geçti: Tek biri başardı Tam Boyutta Gör

    Yapay zekaların yaşadığı zorluklar

    Deney sırasında yapay zeka modellerinin en çok parkuru ve aracın konumunu doğru yorumlamakta zorlandığı görüldü. Bazı modeller konilerin hangi tarafında ilerlemeleri gerektiğini anlayamayarak yanlış yöne saparken, bazıları aracın gerçek boyutlarını kameradan doğru değerlendiremedi ve engellere fazla yaklaştı.

    Bir diğer sorun ise karar verme hızındaydı. Bazı modeller bir sonraki hamleyi hesaplarken aracı uzun süre hareketsiz bıraktı. GPT-6 Astra ise yaklaşık 5-6 saniyede bir yeni görüntüleri değerlendirerek dakikada yaklaşık 6 komut üreterek sürüşü kesintiye uğratmadan sürdürebildi.

    Corolla'nın direksiyonuna yapay zekalar geçti: Tek biri başardı Tam Boyutta Gör

    Sıkı güvenlik önlemleri alındı

    Testler sırasında araçların hızı 1.8 km/s ile 12.6 km/s arasında tutuldu. Ayrıca tüm test boyunca bir güvenlik sürücüsü, gerektiğinde hemen müdahale edebilmek için ayağı fren pedalının üzerinde hazır şekilde araçta bekledi.

    Araştırmacılar çalışmanın genel amaçlı yapay zeka modellerinin açık yollarda otonom sürüşe hazır olduğunu göstermek için yapılmadığını vurguluyor. Deneyin asıl amacı, bu modellerin kamera ve telemetri verileriyle gerçek bir araç üzerinde neler yapabildiğini ortaya koymak.

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