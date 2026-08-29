Corsa'dan bile ucuz SUV! Manuel vitesli Opel Frontera Start

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Bir B hatchback fiyatına koca SUV alınır mı? Opel, manuel vitesli yeni Frontera Start ile Corsa'dan bile ucuz bir etiket sundu! Peki bu fiyata nelerden ödün veriyoruz? Detaylar videoda!

Corsa fiyatına bir SUV almak mümkün mü? 🚗💨

Opel, yeni B-SUV modeli Frontera'nın en uygun fiyatlı versiyonu olan "Start" donanımını tanıttı! Otomatik vites ve hibrit takıntısı olmayanlar için özel olarak hazırlanan bu versiyon; manuel şanzımanı, yenilenen zincirli 1.2 Turbo motoru ve sadeleştirilmiş kabin donanımıyla Corsa'dan bile ucuz bir etikete göz dikiyor!

Peki "Frontera Start" bize neler sunuyor, neleri eksiltiyor?

🔹 1.2 Litre Turbo Benzinli (Gen3) Zincirli Motor Mimarisi

🔹 6 İleri Manuel Şanzıman

🔹 Multimedya Ekranı Yerine Akıllı Telefon İstasyonu (Smartphone Station)

🔹 B-HB Fiyatına C-SUV Hacmi ve Standart Modüler Kullanım

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