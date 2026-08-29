Corsa'dan bile ucuz SUV! Manuel vitesli Opel Frontera Start

Corsa fiyatına bir SUV almak mümkün mü? 🚗💨
Opel, yeni B-SUV modeli Frontera'nın en uygun fiyatlı versiyonu olan "Start" donanımını tanıttı! Otomatik vites ve hibrit takıntısı olmayanlar için özel olarak hazırlanan bu versiyon; manuel şanzımanı, yenilenen zincirli 1.2 Turbo motoru ve sadeleştirilmiş kabin donanımıyla Corsa'dan bile ucuz bir etikete göz dikiyor!
Peki "Frontera Start" bize neler sunuyor, neleri eksiltiyor?
🔹 1.2 Litre Turbo Benzinli (Gen3) Zincirli Motor Mimarisi
🔹 6 İleri Manuel Şanzıman
🔹 Multimedya Ekranı Yerine Akıllı Telefon İstasyonu (Smartphone Station)
🔹 B-HB Fiyatına C-SUV Hacmi ve Standart Modüler Kullanım
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