    Corsair, DDR5 RAM’lerinde Çinli CXMT’yi kullanmaya başladı

    Yapay zeka odaklı bellek krizi büyürken Corsair’in DDR5 modüllerinde Çinli CXMT üretimi DRAM kullanıldığı ortaya çıktı. Gelişme küresel tedarik zincirindeki değişimi gözler önüne serdi.

    ABD merkezli donanım üreticisi Corsair’in bazı DDR5 bellek modüllerinde Çinli DRAM üreticisi CXMT imzalı yongaların kullanıldığı ortaya çıktı. Yaşanılan gelişme Çin merkezli bellek üreticilerinin küresel tedarik zincirindeki etkisini artırmaya başladığını gösteren ilk somut örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

    Corsair Vengeance DDR5 serisinde CXMT imzası

    Ortaya çıkan modülün Corsair’in oyuncu odaklı Vengeance DDR5 serisine ait olduğu belirtiliyor. Bellek modülü 16 GB kapasiteye sahip ve 6000 MT/s hızında çalışıyor. Ürünün model numarası ise “CMK5X16G3E60C36A2-CN” olarak görülüyor.

    Teknik detaylara bakıldığında modülün 1.1V ile 1.35V arasında çalışan bir tasarıma sahip olduğu, ayrıca hem AMD EXPO hem de Intel XMP profillerini desteklediği belirtiliyor. Zamanlama tarafında ise modülün CL36 değerine sahip olduğu görülüyor. Bu değerler, Samsung ve SK hynix’in benzer Corsair Vengeance kitleriyle aynı seviyede yer alıyor.

    En dikkat çekici ayrıntı ise modül üzerindeki üretici bilgisinde doğrudan CXMT adının yer alması oldu. Böylece ilk kez büyük ölçekli küresel bir bellek markasının tüketici sınıfı DDR5 ürünlerinde Çin üretimi DRAM kullandığı doğrulanmış oldu.

    Bellek sektöründe yaşanan dönüşümün temelinde yapay zeka yatırımları bulunuyor. Veri merkezleri ve yapay zeka hızlandırıcıları için gereken yüksek bant genişlikli bellek çözümleri, geleneksel DDR5 üretimini ikinci plana itti. Özellikle HBM bellek üretiminin ciddi üretim kapasitesi gerektirmesi nedeniyle tüketici segmentindeki üreticiler tedarik sıkıntıları yaşamaya başladı.

    Bu ortamda CXMT agresif şekilde DDR5 üretimine yatırım yapıyor. Şirketin halihazırda 8000 MT/s seviyesine ulaşan DDR5 çözümleri sunduğu ve 16 Gb ile 24 Gb kapasiteye sahip DRAM kalıpları geliştirdiği belirtiliyor.

    Corsair’in CXMT’ye yönelmesinin arkasındaki en önemli nedenlerden birinin küresel DRAM kıtlığı olduğu düşünülüyor. Bunun yanında maliyet avantajı da önemli bir etken olarak görülüyor.

