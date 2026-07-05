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    CS:GO geri döndü: Steam'de yeni oyuncu rekoru!

    CS:GO, Mart ayında Counter Strike 2'den ayrılarak bağımsız bir oyun olarak Steam'e geri döndü. Aylar sonra, Counter Strike: Global Offensive, platformda eş zamanlı oyuncu rekoruna imza attı.

    Counter-Strike: Global Offensive steam oyuncu rekoru Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike 2, herhangi bir günde bir milyondan fazla eş zamanlı oyuncuyla Steam'in zirvesinde yer alıyor. Bu sayı o kadar istikrarlı ki artık haber değeri bile taşımıyor. Ancak kimsenin beklemediği şey, CS:GO'nun sessiz sedasız güçlü bir geri dönüş yaparak Steam'in en çok oynanan 30 oyunu arasına girmesi ve son iki yılda piyasaya sürülen oyunların yanında yer almasıydı.

    Mart ayında CSGO, Counter-Strike 2'den tamamen ayrıldı, Steam'e bağımsız bir oyun olarak geri döndü. Counter-Strike: Global Offensive, CS2'den ayrılmasından aylar sonra yeni oyuncu sayısında zirveye ulaştı.

    Steam'de 68.231 eş zamanlı oyuncu

    Hem Counter-Strike 2 hem de Counter-Strike: Global Offensive, Steam'in en çok oynanan oyunlar listesinde sağlam bir şekilde yer alıyor; bu da Valve'ın efsanevi birinci şahıs nişancı serisine verdiği sürekli desteğin bir kanıtı. 1 Temmuz'da CSGO, Steam'de yeni bir oyuncu rekoru kırarak 68.231 eş zamanlı oyuncuya ulaştı ve sonraki günlerde de bu sayıları korudu. Bu ani artışın nedeni belli değil ancak bir hafta öncesine kadar yalnızca 18.000 kişi oynuyordu.

    Platformda yaklaşık 28. sırada yer alan CS:GO, eş zamanlı oyuncu sayısında Baldur's Gate 3, Rainbow Six Siege ve Battlefield 6'nın önünde bulunuyor.

    Steam'de bağımsız bir oyun olarak ortaya çıktığından beri Counter-Strike: Global Offensive, bir kez daha temel bir oyun olarak yerini korudu 60.000'den fazla incelemeden %96 olumlu puan alarak harika yorumlar topladı. Buna karşılık, Counter-Strike 2, 9.7 milyon incelemeden %85'lik olumlu değerlendirme oranına sahip. Tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biri olan CS2'nin Steam'deki en yüksek oyuncu sayısı 1.86 milyon gibi yüksek bir rakama ulaştı.

    Counter-Strike: Global Offensive, CS2'nin oldukça gerisinde. Oyuncu sayısı yüksek oranda daha düşük ancak bu, çok daha yeni bir oyun tarafından geride bırakılan 14 yıllık bir FPS oyunu için yine de iyi bir sonuç.

    Kaynakça https://steamdb.info/app/4465480/charts/#max https://insider-gaming.com/csgo-hits-new-peak-player-count-2026/
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