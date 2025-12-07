Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    COVID aşısı tüm nedenlere bağlı ölüm riskini yüzde 25 düşürdü

    Fransa’da 28 milyon kişi üzerinde yapılan dev çalışma, COVID-19 aşısının uzun vadeli ölüm riskini artırmadığını, aksine aşı yaptırmayanlara göre düşürdüğünü ortaya koydu. 

    COVID aşısı tüm nedenlere bağlı ölüm riskini düşürdü Tam Boyutta Gör
    Fransa’da yürütülen kapsamlı bir araştırma, mRNA tabanlı COVID-19 aşılarının uzun vadeli güvenliğini net biçimde yeniden ortaya koydu. 28 milyondan fazla yetişkinin sağlık verilerinin incelendiği çalışmada sadece COVID-19’a bağlı ölümlerin değil, her türlü nedene bağlı ölüm riskinin aşılanan kişilerde daha düşük olduğu belirlendi.

    Araştırma, Fransa İlaç ve Sağlık Ürünleri Ulusal Güvenlik Ajansı (ANSM) ile Ulusal Sağlık Sigortası Kurumu’nun ortak bilimsel yapısı olan Epi-Phare tarafından yürütüldü ve sonuçlar Journal of the American Medical Association’da yayımlandı. Ekip, 1 Kasım 2021 itibarıyla Fransa’da yaşayan 18-59 yaş aralığındaki 28 milyondan fazla kişinin sağlık kayıtlarını inceledi. Bu grubun yüzde 79’u Mayıs-Kasım 2021 döneminde ilk COVID-19 aşı dozunu almıştı. Yani analiz, ülkenin en yoğun aşılama sürecine denk gelen geniş bir örnekleme dayanıyor.

    Yüzde 25 daha az ölüm riski

    Veriler, aşılanan kişilerde dört yıl sonunda ölüm riskinin yüzde 25 daha düşük olduğunu gösterdi. Bu, sadece COVİD merkezli riski değil, genel ölüm riskindeki azalmayı gösteriyor. Bu azalma üç temel etkiden kaynaklandı. İlk olarak, aşı olanların COVID-19 nedeniyle hastanede hayatını kaybetme riski yüzde 74 oranında düştü. Aşılama üzerinden 6-9 ay geçtiğinde, COVID-19’dan ölüm oranı aşısızlarda yüzde 10,5’e çıkarken, aşılananlarda bu oran sadece yüzde 1,9 olarak kaydedildi. Uluslararası literatürde yer alan benzer çalışmalar da bu tabloyu destekliyor.

    İkinci etki, hastalığın ağır geçirilmesinin yol açtığı ikincil sağlık sorunlarıyla ilişkili. Aşısız bireylerde daha sık görülen ağır COVID vakalarının, özellikle kardiyovasküler komplikasyonlara bağlı olarak sonraki yıllarda ölüm riskini artırdığı biliniyor. Uzmanlara göre aşılama, bu zincirleme etkiyi kırarak dolaylı biçimde uzun vadeli hayatta kalımı iyileştiriyor.

    Üçüncü unsur ise toplumsal ve davranışsal farklara dayanıyor. Aşı olmayan kişilerin sağlık hizmetlerine başvuru eğilimlerinin düşük olması ve daha dezavantajlı bölgelerde yoğunlaşmaları, genel sağlık durumlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Verilere göre aşısızların yüzde 20,9’u düşük gelir grubuna yönelik tamamlayıcı sağlık sigortası kullanırken, bu oran aşılananlarda yüzde 9,2’de kaldı. Ayrıca aşısızların yüzde 27’si en yoksul bölgelerde yaşıyor.

    Özellikle 18-59 yaş aralığının ağır COVID açısından daha düşük riskli bir grup olduğuna dikkat çeken Epi-Phare Direktörü Prof. Mahmoud Zureik, buna rağmen uzun vadeli ölüm oranlarının bu yaş grubunda dahi daha düşük olduğunu belirtti. Aşı sonrası nadir görülen miyokardit ve perikardit vakalarının da uzun vadede ciddi sonuçlara yol açmadığı, COVID sonrası gelişen aynı tür kalp iltihaplarının ise çok daha ağır seyrettiği önceki çalışmalarda ortaya konmuştu.

    Araştırma ekibi, yeni bir güvenlik sinyali ortaya çıkmadıkça ek bir çalışma planlamadıklarını belirtiyor. Zureik, aynı zamanda bu aşılama sürecini “Hiçbir sağlık ürünü bu kadar yoğun bir şekilde izlenmemişti” sözleriyle özetledi.

    Kaynakça https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41343214/ https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2842305
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 1 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seha lastik yorumları en iyi antifriz zorlu psm en iyi oturma yeri fren hidroliği kullanım kılavuzu uyarısı jetta ankara tanışma mekanları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12S
    Xiaomi Redmi Note 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum