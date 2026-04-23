Coyote Vs. Acme animasyon filmi için ilk fragman yayınlandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yıllardır ertelenen ancak Looney Tunes hayranlarının da bir türlü vazgeçmediği Coyote Vs. Acme filmi nihayet vizyona çıkıyor. Ketchup Entertainment stüdyosu animasyon ve film karışımı olacak Coyote Vs. Acme için ilk fragmanı yayınladı.

Coyote Vs. Acme vizyon tarihi

Bir neslin Road Runner olarak da bildiği Coyote Vs. Acme animasyon filminde Dave Green yönetmenlik koltuğunda otururken Will Forte (MacGruber), Lana Condor (X-Men Apocalypse), Luis Guzman (Wednesday) ve John Cena başrolde yer alıyor. Animasyon tarafında ise Looney Tunes evreninde gördüğümüz pek çok karakter Bugs Bunny hariç karşımıza çıkacak.

Coyote Vs. Acme filmi geliyor 5 ay önce eklendi

Animasyon filmi aslında çizgi filmdeki çoğu kişinin bilmediği ana hikâyeye odaklanıyor. Genelde bir çakalın bir guguk kuşunu sürekli kovaladığı hikâye aslında arka planda şirketlerin özensiz üretimini dile getiriyordu. Her ne kadar bunu şimdilerde pek de tasvip edilmeyen yıkıcı silahlarla yapıyor olsa da işin sonunda Coyote ve Acme şirketi kozlarını mahkemede paylaşıyordu. Coyote Vs. Acme animasyon yapımı 28 Ağustos tarihinde vizyona girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: