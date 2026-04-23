Coyote Vs. Acme animasyon filmi için ilk fragman yayınlandı

Coyote Vs. Acme vizyon tarihi
Bir neslin Road Runner olarak da bildiği Coyote Vs. Acme animasyon filminde Dave Green yönetmenlik koltuğunda otururken Will Forte (MacGruber), Lana Condor (X-Men Apocalypse), Luis Guzman (Wednesday) ve John Cena başrolde yer alıyor. Animasyon tarafında ise Looney Tunes evreninde gördüğümüz pek çok karakter Bugs Bunny hariç karşımıza çıkacak.
Animasyon filmi aslında çizgi filmdeki çoğu kişinin bilmediği ana hikâyeye odaklanıyor. Genelde bir çakalın bir guguk kuşunu sürekli kovaladığı hikâye aslında arka planda şirketlerin özensiz üretimini dile getiriyordu. Her ne kadar bunu şimdilerde pek de tasvip edilmeyen yıkıcı silahlarla yapıyor olsa da işin sonunda Coyote ve Acme şirketi kozlarını mahkemede paylaşıyordu. Coyote Vs. Acme animasyon yapımı 28 Ağustos tarihinde vizyona girecek.
