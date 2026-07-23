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    CPU talebi patladı, Intel ve AMD’ye Çin’de gün doğdu

    Yapay zeka yatırımları sunucu işlemcilerine olan talebi hızla artırdı. Intel ve AMD, Çin'de yükselen fiyatlar ve sınırlı arz nedeniyle müşterileriyle uzun vadeli anlaşmalar yapıyor.

    CPU talebi patladı, Intel ve AMD’ye Çin’de gün doğdu Tam Boyutta Gör

    Sektör kaynaklarına göre Intel ve AMD, Çin'deki sunucu müşterileriyle veri merkezi işlemcileri için uzun vadeli satın alma taahhütleri üzerinde anlaşmalar imzalıyor. Bu gelişme aynı zamanda yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarının artık yalnızca GPU'lar etrafında şekillenmediğini de gösteriyor. Çıkarım tarafının öneminin artmasıyla CPU, bellek ve ağ ekipmanları için de artık geniş çaplı bir tedarik baskısı oluşmuş durumda.

    Anlaşmalar bir ila iki yılı aşabilecek

    Yapay zeka veri merkezlerinde Nvidia'nın GPU'larının yanı sıra, sunucuların çalıştırılması, depolama sistemleri, ağ altyapısı ve yapay zeka çıkarım işlemleri için büyük miktarda merkezi işlemciye (CPU) ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle CPU talebi de son dönemde belirgin şekilde arttı.

    Kaynaklara göre görüşülen sözleşmeler genellikle satın alma miktarını garanti altına alırken fiyatı sabitlemiyor. Anlaşmaların büyük bölümü yaklaşık bir yıllık tedariki kapsıyor. Ancak Intel ve AMD'nin bazı müşterilerle iki yıl veya daha uzun süreli taahhütleri de değerlendirdiği belirtiliyor.

    Çin'de sunucu işlemcisi fiyatları hızla yükseliyor

    Kaynaklardan birine göre Çin'de sunucu işlemcilerinin fiyatları da yükselmeyi sürdürüyor. Bazı ürünlerde aylık fiyat artışı yüzde 10'u aşarken yılın başından bu yana belirli işlemcilerdeki toplam fiyat artışı yüzde 40'ın üzerine çıktı.

    Fiyat artışları ve yüksek talep elbette Intel ve AMD için iyi haber. Intel CEO'su Lip-Bu Tan, nisan ayında analistlerle yaptığı görüşmede özellikle Xeon sunucu işlemcilerine yönelik talebin arzın önünde gitmeye devam ettiğini söylemişti. Tan ayrıca şirketin ilk çeyrekte Google ile yapılan çok yıllı anlaşma dahil çeşitli uzun vadeli sözleşmeler imzaladığını açıklamıştı.

    Öte yandan AMD, ağustos ayı başında açıklayacağı finansal sonuçlar öncesinde sunucu işlemcisi pazarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Şirket, 2030 yılına kadar sunucu CPU pazarının 120 milyar doların üzerine çıkacağını öngörüyor.

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