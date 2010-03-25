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CPU-Z uygulamasının 1.54 sürümü numaralı yeni versiyonu çıktı

9 yıl
12,6b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CPU-Z uygulamasının 1.54 sürümü numaralı yeni versiyonu çıktı
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Ücretsiz olarak dağıtılan sistem bilgi aracı CPU-Z'nin 1.54 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Ağırlıklı olarak yeni donanımlara desteğin ön plana çıktığı güncelleme listesinde hem Intel hem de AMD'nin henüz pazara sunulmamış modellerine destek geldiğin görüyoruz. Yonga seti ve GPU tarafında da bir takım güncellemeler içeren CPU-Z v1.54'ün detayları şu şekilde;

- Intel Core i7-880, Core i5-680, Core i3-550 işlemcilerine destek.
- Intel Xeon 5600 (32nm, Westmere EP) serisine destek.
- AMD Phenom II X6, Sempron II, Turion II, Turion II Ultra ve Athlon II Mobile "Caspian" işlemcilerine destek.
- Nvidia GeForce 320M desteği.
- AMD 870/880G/890GX + SB800/SB850 yonga setlerine destekç
- Validasyon odalarının tanıtımı.

CPU-Z 1.54'ü indirmek içinburaya tıklayabilirsiniz.


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CriticalWave 9 yıl
indirelim bakalımda xeon işlemcimiz yok :D
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carloska 9 yıl
şu anki kullandığımda cpu voltaj ı yanlış gösteriyordu... şimdiki doğru gösteriyor... Phenom II x3 720 BE 1.49v.. sorun olmaz umarım


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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stradosphere 9 yıl
@metal_my666
Arkadaşım anlamadım daha önceki arayüzü ile şimdiki de aynı,neresi güzel olmuş post kasmak içinmi yorum atıyosun xD Ya da göremediğim birşey varsa gözümdeki perdeyi kaldırıp gösterirmisin
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kudretx 9 yıl
Arkadaslar kusura kalmayin ama bunda ne yeni ozellikler varda habire 1-2-3-4-vs diye tavuk yumurtasi gibi bunlari cikariyorlar,seri uretime gecmis anlasilan adamlar...isin civigini iyice cikardilar yahuu...


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metal_my666 9 yıl
elinize saglık çok güsel miş :) görünümü
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DH Misafiri 9 yıl
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Kraven 9 yıl


Daha yeni 1.53 çıkmamış mıydı ne ara yeni sürümü çıktı yahu
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TELESCOPE 9 yıl

Kraven



Daha yeni 1.53 çıkmamış mıydı ne ara yeni sürümü çıktı yahu




bizleri haberdar ediyorlar,belki pas geçmişizdir falan
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