CPU-Z uygulamasının 1.54 sürümü numaralı yeni versiyonu çıktı

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Ücretsiz olarak dağıtılan sistem bilgi aracı CPU-Z'nin 1.54 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Ağırlıklı olarak yeni donanımlara desteğin ön plana çıktığı güncelleme listesinde hem Intel hem de AMD'nin henüz pazara sunulmamış modellerine destek geldiğin görüyoruz. Yonga seti ve GPU tarafında da bir takım güncellemeler içeren CPU-Z v1.54'ün detayları şu şekilde;



- Intel Core i7-880, Core i5-680, Core i3-550 işlemcilerine destek.

- Intel Xeon 5600 (32nm, Westmere EP) serisine destek.

- AMD Phenom II X6, Sempron II, Turion II, Turion II Ultra ve Athlon II Mobile "Caspian" işlemcilerine destek.

- Nvidia GeForce 320M desteği.

- AMD 870/880G/890GX + SB800/SB850 yonga setlerine destekç

- Validasyon odalarının tanıtımı.



CPU-Z 1.54'ü indirmek içinburaya tıklayabilirsiniz.