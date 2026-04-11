CPU-Z ve HWMonitor siber saldırıya uğradı, indirme linkleri değiştirildi

CPU-Z ve HWMonitor kullananlar dikkat
Olay 9 ve 10 Nisan tarihleri arasında indirilen programlarda gerçekleşti. Pek çok kullanıcı indirme linklerine tıkladıklarında şüpheli exe dosyalarının olduğu farklı bir barındırma adresine yönlendiklerini fark etti.
Ayrıca o gün indirilen uygulamalar da Windows Defender tarafından güvensiz olarak işaretlendi. Reddit üzerinde şikâyetler yoğunlaşmaya başlayınca sorun ortaya çıktı ve acil bir şekilde kullanıcıların uygulamaları silmeleri istendi. Ayrıca CPUID sitesinin yöneticilerine de bilgi verildi.
Site tarafından yapılan açıklamaya göre ise 9-10 Nisan tarihleri arasındaki 6 saatlik bir zaman diliminde CPUID web sitesine siber saldırganlar sızmayı başardı ve CPU-Z ile HWMonitor sayfalarının indirme linkleri zararlı linkler ile değiştirildi. Bir yan API nedeniyle olduğu düşünülen sızma sonrası site bakıma alındı ve geri yükleme yapıldıktan sonra yeniden erişime açıldı. Hali hazırda sitede herhangi bir zararlı linkin olmadığı belirtildi.
[resim]
.
