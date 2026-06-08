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    Crazy Taxi yılllar sonra geri dönüyor: World Tour duyuruldu

    Bugünkü Xbox Games Showcase 2026'da en çok ilgi çeken oyunlardan biri, SEGA tarafından duyurulan Crazy Taxi: World Tour oldu. Yeni Crazy Taxi, 2027'de PC ve yeni nesil konsollara geliyor.

    Crazy Taxi World Tour duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Sega, uzun zamandır beklenen Crazy Taxi serisinin yenilenmiş sürümü olan Crazy Taxi: World Tour'un 2027'de çıkacağını duyurdu. Dünkü Xbox Showcase etkinliği sırasında gösterilen bir fragmanla tüm detayları ortaya çıkan bu yeni Crazy Taxi oyunu, PC, PlayStation 5, Switch 2 ve Xbox Series X/S için geliştiriliyor.

    Crazy Taxi'nin yenilenmiş sürümü resmen duyuruldu. 2024 yılından beri yeni Crazy Taxi oyununun geliştirilme aşamasında olduğu biliniyordu. Sega daha önce tek oyunculu deneyimden açık dünya formatına geçtiklerini belirtmişti. 7 Haziran'daki XBOX Showcase'de yeni Crazy Taxi nihayet bir isim aldı: Çılgın Taksi: World Tour, 2027'de geliyor.

    Yeni fragman, orijinal oyunun San Francisco'dan ilham alan haritasının modernize edilmiş bir sürümünü gösteriyor. Hâlâ Crazy Taxi gibi görünüyor ancak çok daha güzel. Orijinal sürücü Alex geri dönüyor ve görünüşe göre mücadele etmesi gereken birkaç rakibi olacak. Sunulan oyun mekaniği tanıdık geliyor; Müşterileri alıp mümkün olan en kısa sürede bırakmak. World Tour, formüle bazı yeni ve eğlenceli eklemeler de yapıyor; örneğin balık tutma oyunu ve onlarca pizza taşıyan bir yolcuyu almak gibi.

    Crazy Taxi'nin arcade versiyonu Şubat 1999'da piyasaya sürüldü ve San Francisco'dan ilham alan bir haritaya sahipti; ertesi yıl ise Sega'nın Dreamcast konsoluna geldi. Oyun, geri sayım sayacı veya üç, beş ve on dakikalık önceden ayarlanmış turlar içeren oyun modlarıyla çılgın ve hızlı tempolu. Havada süzülme ve diğer araçlarla tehlikeli yakın temaslar gibi akrobatik hareketler yaparak yol boyunca daha fazla para kazanabilirsiniz.

    Temmuz 2024'te, Sega'nın proje için yayınladığı birkaç iş ilanında oyunun sürekli olarak "büyük ölçekli çevrimiçi oyun", "açık dünya" ve "çok oyunculu sürüş oyunu" olarak adlandırılması sayesinde, yeni Crazy Taxi'nin nasıl görünebileceğine dair bir fikir edindik. Orijinal oyun, şehir haritasında yolcuları olabildiğince hızlı bir şekilde taşımayı konu alan, hızlı tempolu, aksiyon dolu bir arcade sürüş oyunu.

    Crazy Taxi: World Tour çıkış tarihi

    Crazy Taxi: World Tour, 2027 yılında Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X platformlarında çıkacak.

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