Creative Zen Vision W video inceleme

Taşınabilir çoklu ortam oynatıcılar son 4-5 senede oldukça fazla yol aldılar. Zira neredeyse bir dizüstü bilgisayar boyutunda, VCD/DVD'den başka medya oynatamayan ve 2-3 saat batarya ömrüne sahip bu ürünler, yerlerini cebimize sığabilen 30GB ve üzeri kapasitelere sahip çok fonksiyonlu cihazlara bıraktılar.
Creative'in Zen Vision taşınabilir çoklu ortam oynatıcı ailesinin en yeni üyesi Creative Zen Vision W'da yeni nesil çok fonksiyonlu taşınabilir çoklu ortam oynatıcılardan biri. Henüz ülkemizde satışına başlanmamış olan bu özel ürün, video inceleme konuğumuz oldu. Videoyu izlemek için aşağıdaki "Oynat" butonuna tıklayınız.
Creative Zen Vision W'da eğer ürünün desteklemediği çözünürlükte veya formatta videolara sahipseniz, bunları cihaza aktarmak istediğinizde beraberinde gelen yazılım bu dosyanın cihaza uygun olmadığını fakat isterseniz dönüştürme işlemi yapabileceğini bildiriyor. Bu program sayesinde tek tıkla desteklenmeyen video dosyalarını Zen Vision W ile uyumlu hale getirebiliyorsunuz.
Ayrıca ürünün kurulum CD'sinde yer alan Media Source Organizer, aynı iTunes'un PotCast'i gibi üye olduğunuz guruplardan sürekli video ve müzik parçaları indirerek Zen Vision W'yu bilgisayara bağladığınız anda bu dosyaları otomatik olarka Zen Vision W'ya aktarıyor. Bir nevi medya senkranizasyonu da diyebiliriz.
Model :
- Creative Zen Vision W
Teknik özellikleri :
- 4.3" 16:9 262bin renk destekli 480x272 piksel LCD ekran
- 30GB versiyonu için 134mm x 75mm x 22mm / 60GB versiyonu için 134mm x 75mm x 26.4mm boyutlar
- 30GB veya 60GB depolama alanı
- Tek şarjla 4.5 saat video oynatma veya 13 saat müzik çalma
- USB üzerinden veya adaptörü ile şarj olabilme
- USB 2.0 üzerinden bilgi transferi
- WMV9, MPEG1, MPEG2, MPEG4-SP, MJPEG, DivX 4.x/ 5.x, XviD-SP ile kodlanmış video dosyalarını oynatabilme
- MP3, WMA, WAV ses dosyalarını çalabilme
- JPEG formatlı resimleri görüntüleyebilme
- Değiştirilebilir Li-ion şarjlı pil
- Compact Flash Type I & II kart slotu
- Microsoft Outlook'un notları, görevleri ve adres defteriyle senkronize olabilme
- 3.5mm stereo kulaklık çıkışı ve yerleşik mono hoparlör
- Komposit TV çıkışı (Pal/NTSC)
Yurtdışı satış fiyatı :
- Yaklaşık 350$
http://www.creative.com/products/product.asp?category=210&subcategory=211&product=15752&nav=0 Paylaş Tweetle
almak isteyenler bence alın nakite 420 ytl bu özelliklere bu fiyat baya ucuz
Zif tipinde 1.8'' lik harddisk sürücü kullanıldıgı için Türkiye'de sabit diski tedarik edemedim. Sonra farkettim ki Gold bilgisayar teknik servisi cihazın vidalarını bile uydurmuş. Az önce çekmecelerimi karıstırırken yeniden cihazımla karşılaştım. Evlat acısı gibi içime oturdu, vakti zamanında iyi para verip satın almıştım.
Neyse konu şu, elinde 1.8'' zif hdd olan varsa alırım.
Bir müşteri bir müşteridir creative e ders olur inş. 1,4lt motorlu ferrari gibi olmuş
Gerçekten tekrar tebrik ederim.Harika olmuş.Ellerinize sağlık.
Cidden çok iyimser, alanları bile farklı zaten
Çok güzel bir inceleme olmuş, her zaman bekliyoruz bu tip incelemeleri...