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Creative Zen Vision W video inceleme

13 yıl
86,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Taşınabilir çoklu ortam oynatıcılar son 4-5 senede oldukça fazla yol aldılar. Zira neredeyse bir dizüstü bilgisayar boyutunda, VCD/DVD'den başka medya oynatamayan ve 2-3 saat batarya ömrüne sahip bu ürünler, yerlerini cebimize sığabilen 30GB ve üzeri kapasitelere sahip çok fonksiyonlu cihazlara bıraktılar.

Creative'in Zen Vision taşınabilir çoklu ortam oynatıcı ailesinin en yeni üyesi Creative Zen Vision W'da yeni nesil çok fonksiyonlu taşınabilir çoklu ortam oynatıcılardan biri. Henüz ülkemizde satışına başlanmamış olan bu özel ürün, video inceleme konuğumuz oldu. Videoyu izlemek için aşağıdaki "Oynat" butonuna tıklayınız.

Creative Zen Vision W'da eğer ürünün desteklemediği çözünürlükte veya formatta videolara sahipseniz, bunları cihaza aktarmak istediğinizde beraberinde gelen yazılım bu dosyanın cihaza uygun olmadığını fakat isterseniz dönüştürme işlemi yapabileceğini bildiriyor. Bu program sayesinde tek tıkla desteklenmeyen video dosyalarını Zen Vision W ile uyumlu hale getirebiliyorsunuz.

Ayrıca ürünün kurulum CD'sinde yer alan Media Source Organizer, aynı iTunes'un PotCast'i gibi üye olduğunuz guruplardan sürekli video ve müzik parçaları indirerek Zen Vision W'yu bilgisayara bağladığınız anda bu dosyaları otomatik olarka Zen Vision W'ya aktarıyor. Bir nevi medya senkranizasyonu da diyebiliriz.

Model :

  • Creative Zen Vision W

Teknik özellikleri :

  • 4.3" 16:9 262bin renk destekli 480x272 piksel LCD ekran
  • 30GB versiyonu için 134mm x 75mm x 22mm / 60GB versiyonu için 134mm x 75mm x 26.4mm boyutlar
  • 30GB veya 60GB depolama alanı
  • Tek şarjla 4.5 saat video oynatma veya 13 saat müzik çalma
  • USB üzerinden veya adaptörü ile şarj olabilme
  • USB 2.0 üzerinden bilgi transferi
  • WMV9, MPEG1, MPEG2, MPEG4-SP, MJPEG, DivX 4.x/ 5.x, XviD-SP ile kodlanmış video dosyalarını oynatabilme
  • MP3, WMA, WAV ses dosyalarını çalabilme
  • JPEG formatlı resimleri görüntüleyebilme
  • Değiştirilebilir Li-ion şarjlı pil
  • Compact Flash Type I & II kart slotu
  • Microsoft Outlook'un notları, görevleri ve adres defteriyle senkronize olabilme
  • 3.5mm stereo kulaklık çıkışı ve yerleşik mono hoparlör
  • Komposit TV çıkışı (Pal/NTSC)

Yurtdışı satış fiyatı :

  • Yaklaşık 350$

http://www.creative.com/products/product.asp?category=210&subcategory=211&product=15752&nav=0
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
westblood 11 yıl
bende var bu hayvan gibi ya
herşeyiyle super ama cok agır büyük falan alışmışız kucuk mp3 playerlara
böle bunun için taşıma şeyi yapsınlar ya kemer tarzı bişey olur yani oralarda bi yerde taşımak için, boyundada taşırız yani böle çanta takıyoruz ya çapraz şekilde tam onun ortalarında bunu koycak bişey olsa tamam işte ya :D bilmiyorum pek bişey gelmiyo aklıma ama bunu rahat taşıma şekli bulsunlar adamı hasta etmesinler

almak isteyenler bence alın nakite 420 ytl bu özelliklere bu fiyat baya ucuz
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Ar ge 7 yıl
Bu cihazın 60gb sürümünü 2008 yılı ocak ayında Gold bilgisayarın web sitesi üzerinden satın almıştım, garanti süresinin bitimine 45 gün kalana dek keyifle kullandım, hiç darbe almadıgı halde harddisk hatası vermeye başlayınca şimdi kapanmış olan izmir Çankaya gold mağazası teknik servisine bıraktım. Beni haftalarca oyaladıktan sonra cihazın vidalarını bile takmadan teslim etmeye kalktılar, itirazım sonucu teknik servis ürünü geri alıp ertesi gün tekrar teslim etti. Tabi bu esnada ürünün garantisi dolmak üzereydi, ben de o ara seyahat etmediğim için cihazı pek fazla kullanamadım. Haftalar sonra farkettim ki cihaz yeniden aynı hataları vermeye başladı, en sonunda harddisk sürücü tamamen çakıldı.
Zif tipinde 1.8'' lik harddisk sürücü kullanıldıgı için Türkiye'de sabit diski tedarik edemedim. Sonra farkettim ki Gold bilgisayar teknik servisi cihazın vidalarını bile uydurmuş. Az önce çekmecelerimi karıstırırken yeniden cihazımla karşılaştım. Evlat acısı gibi içime oturdu, vakti zamanında iyi para verip satın almıştım.
Neyse konu şu, elinde 1.8'' zif hdd olan varsa alırım.
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CeEr 13 yıl
Gerçekten çok iyi ve kaliteli bir tanıtım video su olmuş.DonanimHaber le gurur duydum vallahi.Tanıtım yapmadım bişe yapmadım bana ne oluyorsa
Ama creative gibi büyük bir marka deyipte sadece artılarından bahsetmemiş.İmkanlarımı biraz zorlayıp bu aleti gelince almayı düşünüodum fakat 1,5GB dosya boyut sınırı ve altyazı desteğinin olmayışı direk üstünü çizdirdi.
Bir müşteri bir müşteridir creative e ders olur inş. 1,4lt motorlu ferrari gibi olmuş


Gerçekten tekrar tebrik ederim.Harika olmuş.Ellerinize sağlık.
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kabuto 13 yıl
ya alet guzelde harici alt yazi olyi we tasinabilir harddisk olarakta 1.5gb dan buyuk dosyalari tasiyamamasi cidden buyuk eksik fakat turkiyeye gelince fiyati ne kadar olacak merak ediyorum
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boramir1903 13 yıl
Çok güzel olmuş insan ne alacağini şasiriyor tam birseye karar verdim derken hemen daha üsttünü çikariyorlar
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homebird 13 yıl
Alt yazı desteği olmaması alınabilirliğini çok büyük ölçüde azaltıyor. Hiç değilse kablosuz bağlantı özelliği bulunsaydı bir ölçüde kendini affettirebilirdi.
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EXcom_Zkko 13 yıl
ZV:M'den sonra ZV:W.. bu belki bir ihtimal ZV:M'nin fiyatını düşürebilir.. -çok mu iyimser oldu
-
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Hoca 13 yıl
SPEED-STEP urunu tanıtan sen misin?
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yilmaz196 13 yıl
İkisi farklı kulvarda.
Orjinalden alıntı: EXcom_Zkko

ZV:M'den sonra ZV:W.. bu belki bir ihtimal ZV:M'nin fiyatını düşürebilir.. -çok mu iyimser oldu
-

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Be Creative 13 yıl

Orjinalden alıntı: EXcom_Zkko

ZV:M'den sonra ZV:W.. bu belki bir ihtimal ZV:M'nin fiyatını düşürebilir.. -çok mu iyimser oldu
-

Cidden çok iyimser, alanları bile farklı zaten



Çok güzel bir inceleme olmuş, her zaman bekliyoruz bu tip incelemeleri...
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