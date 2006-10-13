Creative Zen Vision W video inceleme

Taşınabilir çoklu ortam oynatıcılar son 4-5 senede oldukça fazla yol aldılar. Zira neredeyse bir dizüstü bilgisayar boyutunda, VCD/DVD'den başka medya oynatamayan ve 2-3 saat batarya ömrüne sahip bu ürünler, yerlerini cebimize sığabilen 30GB ve üzeri kapasitelere sahip çok fonksiyonlu cihazlara bıraktılar.

Creative'in Zen Vision taşınabilir çoklu ortam oynatıcı ailesinin en yeni üyesi Creative Zen Vision W'da yeni nesil çok fonksiyonlu taşınabilir çoklu ortam oynatıcılardan biri. Henüz ülkemizde satışına başlanmamış olan bu özel ürün, video inceleme konuğumuz oldu. Videoyu izlemek için aşağıdaki "Oynat" butonuna tıklayınız.

Creative Zen Vision W'da eğer ürünün desteklemediği çözünürlükte veya formatta videolara sahipseniz, bunları cihaza aktarmak istediğinizde beraberinde gelen yazılım bu dosyanın cihaza uygun olmadığını fakat isterseniz dönüştürme işlemi yapabileceğini bildiriyor. Bu program sayesinde tek tıkla desteklenmeyen video dosyalarını Zen Vision W ile uyumlu hale getirebiliyorsunuz.

Ayrıca ürünün kurulum CD'sinde yer alan Media Source Organizer, aynı iTunes'un PotCast'i gibi üye olduğunuz guruplardan sürekli video ve müzik parçaları indirerek Zen Vision W'yu bilgisayara bağladığınız anda bu dosyaları otomatik olarka Zen Vision W'ya aktarıyor. Bir nevi medya senkranizasyonu da diyebiliriz.

Model :

Creative Zen Vision W

Teknik özellikleri :

4.3" 16:9 262bin renk destekli 480x272 piksel LCD ekran

30GB versiyonu için 134mm x 75mm x 22mm / 60GB versiyonu için 134mm x 75mm x 26.4mm boyutlar

30GB veya 60GB depolama alanı

Tek şarjla 4.5 saat video oynatma veya 13 saat müzik çalma

USB üzerinden veya adaptörü ile şarj olabilme

USB 2.0 üzerinden bilgi transferi

WMV9, MPEG1, MPEG2, MPEG4-SP, MJPEG, DivX 4.x/ 5.x, XviD-SP ile kodlanmış video dosyalarını oynatabilme

MP3, WMA, WAV ses dosyalarını çalabilme

JPEG formatlı resimleri görüntüleyebilme

Değiştirilebilir Li-ion şarjlı pil

Compact Flash Type I & II kart slotu

Microsoft Outlook'un notları, görevleri ve adres defteriyle senkronize olabilme

3.5mm stereo kulaklık çıkışı ve yerleşik mono hoparlör

Komposit TV çıkışı (Pal/NTSC)

Yurtdışı satış fiyatı :

Yaklaşık 350$

http://www.creative.com/products/product.asp?category=210&subcategory=211&product=15752&nav=0