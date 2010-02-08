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Creative, Zen X-Fi2 için uygulama geliştirme kiti yayınladı

Creative, Zen X-Fi2 Mp3 çaları için uygulama geliştirme kiti yayınladı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Creative, Zen X-Fi2 için uygulama geliştirme kiti yayınladı
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Ses kartları, Mp3 çalarları, Zii işlemcileri gibi birçok çözümüyle tanınan Creative firması, sükse yapan Zen X-Fi Mp3 çalarlarının ikincisi olan ve selefine göre piyasaya daha sessiz giriş yapan X-Fi2 için uygulama geliştirme kiti yayınladı. Buradan indirilebilen ADK(application development kit), geliştirilen uygulamanın denenebilmesini sağlayan X-Fi2 simülasyonu, programcılar için rehber ve kullanılan program dili Lua için bazı kaynaklar içeriyor. Lua dili hakkında daha fazla bilgi alabilmek için bu sayfayı da ziyaret edebilirsiniz.

Son kullanıcı için ise bu gelişme, X-Fi2 model Mp3 çalarlarına zaman içinde geliştirilecek olan uygulama ve oyunları yükleyebilecekleri anlamına geliyor. Şuan geliştiriciler tarafından yapılmış hali hazırda Sudoku, Calculator ve Push Box adlı üç uygulama bulunmakta.


http://www.creative.com/zenxfi2/adk/ Yorum Yaz
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kalip 9 yıl
Zen x-fi2 nin kullanan birisi olarak önünü açık görüyorum ,
bu haberi almam fikrimi daha pekiştirdi teşekkür ederim.
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