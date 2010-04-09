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Creative'den yeni medya oynatıcılar: ZEN X-Fi Style ve ZEN Style

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,1b
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9
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XEN X-Fi Style 
Creative aylar süren sessizliğini ZEN X-Fi Style ve ZEN Style isimli yeni medya oynatıcılarını pazara sunuyor. Hem müzik hem de video çalabilen yeni medya oynatıcılarından ZEN X-Fi Style 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunuluyor. 83.6 x 48.7 x 11.7 mm boyutlarında ve 56 gram ağırlığında olan yeni medya oynatıcıs, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde 2.4-inç renkli ekrana sahip. Yüksek ses kalitesi için X-Fi teknolojisi ile donatılan medya oynatıcısı FM-Radyo özelliğine, entegre hoparlörlere, USB bağlantısına ve video çıkışına da sahip. 25 saate kadar müzik ve 5 saate kadar video deneyimi sunan Creative ZEN X-Fi Style, 79.99 ile 179.99 Avro arasında değişen fiyatlarla kullanıma sunuluyor.

Creative'in ikinci yeni modeli ZEN Style ise 4GB, 8GB ve 16GB kapasite seçenekleriyne ve Style 100 ile Stlye 300 olmak üzere iki farklı versiyona sahip. 79.5 x 40 x 13.6 mm boyutlarında olan medya oynatıcısında 128 x 60 piksel çözünürlüğünü destekleyen 1.8-inç ekran bulunuyor. Alarm,saat, takvim ve ses kaydedicisi gibi özelliklere sahip olan yeni medya oynatıcısının Style 300 modelinde FM-Radyo ve entegre hoparlör gibi özelliklere de yer veriliyor. 32 saate kadar müzik çalabilen yeni ZEN Style'ın 100 modeli 39.99 ile 79.99 Avro, 300 modeli ise 49.99 ile 89.99 Avro arasında değişen fiyatlarla pazara sunuluyor. 
ZEN Style 

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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar ben creative zen x-fi 8gb almak istiyorum.istanbulda nerede satılıyor hanigi mağazada???ya da türkiye nin herhangi bir yeri de olur,o kadar çaresizim yani:))
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gunescan 9 yıl
Bence güzel olmuş fiyatlar düşmüş..
Umarım kalite de düşmemiştir..
2-3 yıldır creative'in ürünlerini kullanıyorum ve memnunum da .. Tabi ipod ve sonyler philips'ler var ama fiyatları çok fazla.. Uygun fiyat ve özellik istiyorsanız Creative uygundur ..
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sultanomar 9 yıl
zii beklerken millet bune şimdi ya
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Batuist 9 yıl
Aman creativeden uzak durun...
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sahafiec 9 yıl
...
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hitmachine16 9 yıl
Tipleri degismemis bi rengi degismis zen xfiyi süsleyip yeni model diye kakalamaya çalisiyorlar
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F.@.T.İ.H 9 yıl
eski seriye göre fiyatları biraz düşürmüşler sanki..
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