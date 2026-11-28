Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Amazon'un yeni aksiyon ve gerilim filmi Crime 101, izlenme rekorları kırıyor. Don Winslow'un romanından uyarlanan film, sinemalarda beklenen ilgiyi görmese de Prime Video'da yılın en çok izlenen yapımı oldu. Chris Hemsworth, Mark Ruffalo ve Halle Berry'yi buluşturan hikaye, Los Angeles'taki büyük mücevher soygunlarını ve peşlerindeki dedektifi konu alıyor. Efsanevi Heat filmine benzetilen yapım, dijital platformda izleyicileri ekrana kilitliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kartel Üçlemesi ile tanınan ünlü suç yazarı Don Winslow'un aynı adlı romanından uyarlanan Crime 101, bu yılın başında vizyona girdiğinde pek ilgi görmedi. Filmin gişe performansı Amazon için hayal kırıklığı oldu. Ancak film Prime Video'ya geldikten sonra ise çok daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Dijitalde sinemalardan çok daha yoğun bir ilgiyle karşılanan Crime 101, Amazon'un bu yıl en çok izlenen orijinal filmi oldu.

Crime 101'in oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Ayrıca onlara Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins gibi son dönemde yıldızı parlayan isimler de eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Bart Layton (American Animals) oturuyor.

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Crime 101, Ünlü Soygun Filmi Heat'e Benzetiliyor

Al Pacino ve Robert De Niro'lu aksiyon klasiği Heat'e benzetilen Crime 101, Los Angeles’ın ikonik 101 otoyolu boyunca gerçekleşen yüksek riskli soygunları konu alıyor. Chris Hemsworth, bu soygunları gerçekleştiren zeki ve deneyimli mücevher hırsızını canlandırıyor. Mark Ruffalo ise bu suçları çözmeye çalışan azimli bir dedektifi oynuyor.

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Crime 101, Amazon'da yılın en çok izlenen filmi oldu

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