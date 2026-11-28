Yapay Zeka Özeti:
- Amazon'un yeni aksiyon ve gerilim filmi Crime 101, izlenme rekorları kırıyor. Don Winslow'un romanından uyarlanan film, sinemalarda beklenen ilgiyi görmese de Prime Video'da yılın en çok izlenen yapımı oldu. Chris Hemsworth, Mark Ruffalo ve Halle Berry'yi buluşturan hikaye, Los Angeles'taki büyük mücevher soygunlarını ve peşlerindeki dedektifi konu alıyor. Efsanevi Heat filmine benzetilen yapım, dijital platformda izleyicileri ekrana kilitliyor.
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Crime 101'in oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Ayrıca onlara Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins gibi son dönemde yıldızı parlayan isimler de eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Bart Layton (American Animals) oturuyor.
Crime 101, Ünlü Soygun Filmi Heat'e Benzetiliyor
Al Pacino ve Robert De Niro'lu aksiyon klasiği Heat'e benzetilen Crime 101, Los Angeles’ın ikonik 101 otoyolu boyunca gerçekleşen yüksek riskli soygunları konu alıyor. Chris Hemsworth, bu soygunları gerçekleştiren zeki ve deneyimli mücevher hırsızını canlandırıyor. Mark Ruffalo ise bu suçları çözmeye çalışan azimli bir dedektifi oynuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli