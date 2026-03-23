Crimson Desert'ın geliştiricisi yapay zekayı kullandıkları için özür diledi

Güney Kore merkezli oyun geliştiricisi Pearl Abyss, açık dünya aksiyon RPG Crimson Desert’ın piyasaya sürülmesinin hemen ardından yaşanan yapay zeka (AI) içerik tartışmasının odağında yer alıyor. Oyuncu topluluğunun dikkatli incelemeleri sonucunda oyunun bazı görsel ögelerinin üretken yapay zeka araçlarıyla oluşturulduğu saptandı. Geliştirici şirket ise kısa süre önce bu durumu kabul ederek kapsamlı bir açıklama yayımladı.

Resmi sürümde yer almaları planlanmamıştı

Crimson Desert, 19 Mart 2026’da Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve macOS platformlarında çıkış yapmış ve ilk gününde dünya genelinde iki milyonun üzerinde satış başarısı göstermiş bir yapım olarak öne çıktı. Ancak oyuncular oyuna dair görselleri incelerken, özellikle duvar resimleri ve diğer 2B prop gibi ögelerde yapay zeka izleri taşıyan içeriklere rastladıklarını sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımlar hızla yayılarak geliştirici ekibin açıklama yapmasına yol açtı.

Pearl Abyss, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, bazı 2B görsel prop’ların geliştirme sürecinde deneysel üretken yapay zeka araçlarıyla üretildiğini kabul etti. Stüdyo, bu içeriklerin sadece erken geliştirme aşamalarında kullanıldığını ve final sürümden önce elden geçirilip değiştirilmesinin planlandığını ancak bu işleyişte bir ihmal sonucu bazı AI ile oluşturulmuş içeriklerin oyunun son haline dahil olduğunu belirtti. Şirket, bu durumun kendi kalite standartlarıyla örtüşmediğini ve bu sebeple oyunculardan özür dilediğini vurguladı.

Pearl Abyss, hatanın telafisi için geniş kapsamlı bir denetim çalışması başlattıklarını ve oyundaki tüm varlıkların gözden geçirileceğini, tespit edilen yapay zeka kaynaklı içeriklerin insan yapımı ile değiştirilmesi için gerekli düzeltmelerin yaklaşan yamalarla oyunculara sunulacağını taahhüt etti. Şirket ayrıca, bundan sonra oyuncu topluluğuyla iletişimlerinde daha fazla şeffaflık ve tutarlılık sağlayacak süreçler geliştireceklerini belirtti.

Crimson Desert'ın geliştiricisi AI kullandıkları için özür diledi

