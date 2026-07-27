Cristiano Ronaldo'lu futbol dizisi geliyor: Hem yapımcı hem oyuncu olacak

Dizide Matthew Vaughn ve Damian Lewis Gibi Dikkat Çekici İsimler Yer Alıyor
"Day 1s" adını taşıyan dizinin merkezinde Stanley Dalton adlı bir oyuncu menajeri yer alacak. Dalton, hem saha içinde hem saha dışında rekebetin en üst düzeyde yaşandığı bu dünyada hem kendisi hem de temsil ettiği futbolcular için en iyisini elde etmeye çalışacak. Stanley Dalton karakterini, Homeland dizisiyle övgü toplayan Damian Lewis canlandıracak.
Dizide Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Thierry Henry de yer alacak ama onun kendisi olarak mı yoksa farklı bir rolde mi olacağı bilinmiyor.
Day 1s projesinin başındaki isim ise Kingsman, Kick-Ass, Layer Cake gibi filmlerle tanıdığımız İngiliz yönetmen Matthew Vaughn olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: