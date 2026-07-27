Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cristiano Ronaldo'lu futbol dizisi geliyor: Hem yapımcı hem oyuncu olacak

    Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, şimdi de dizi dünyasına adım atıyor. Ünlü futbolcu, İngiltere futbol dünyasına odaklanan bir dizi için kamera karşısına geçecek. Ekipte dikkat çekici isimler var.

    Cristiano Ronaldo, futbol temalı bir dizide rol alacak Tam Boyutta Gör
    Dünya futbolunun gördüğü en büyük yıldızlardan biri olan Cristiano Ronaldo, artık yavaş yavaş futbol kariyerinin sonuna yaklaşırken, yeni bir maceraya yelken açıyor. Yıllarca Manchester United'da top koşturan Ronaldo, yakından tanıdığı İngiliz futbol dünyasıyla ilgili bir diziyle televizyon dünyasına adım atıyor. Dikkat çekici bir ekip tarafından hazırlanacak dizinin yapımcılığını üstlenen yıldız futbolcu, aynı zamanda oyuncu olarak da kamera karşısına geçecek.

    Dizide Matthew Vaughn ve Damian Lewis Gibi Dikkat Çekici İsimler Yer Alıyor

    "Day 1s" adını taşıyan dizinin merkezinde Stanley Dalton adlı bir oyuncu menajeri yer alacak. Dalton, hem saha içinde hem saha dışında rekebetin en üst düzeyde yaşandığı bu dünyada hem kendisi hem de temsil ettiği futbolcular için en iyisini elde etmeye çalışacak. Stanley Dalton karakterini, Homeland dizisiyle övgü toplayan Damian Lewis canlandıracak.

    Dizide Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Thierry Henry de yer alacak ama onun kendisi olarak mı yoksa farklı bir rolde mi olacağı bilinmiyor.

    Day 1s projesinin başındaki isim ise Kingsman, Kick-Ass, Layer Cake gibi filmlerle tanıdığımız İngiliz yönetmen Matthew Vaughn olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nttgame den mesaj geldi opzelura krem göğüs arka kol whatsapp kişileri rehbere aktarma ford fiesta otomatik şanzıman yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold8
    Samsung Galaxy Z Fold8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R G10
    HP 255R G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum