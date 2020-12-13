Cristiano Ronaldo’nun YouTube canlı yayını için bu tarihi not edin!

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7 Aralık tarihinde Garena Free Fire ile işbirliği açıklanan Cristiano Ronaldo, 13 Aralık Pazar günü canlı yayında, kendi karakteriyle Free Fire Chrono operasyonunu oynayacak. Büyük canlı yayını katılmak için tarihi not edin!

13 Aralık Pazar günü Cristiano Ronaldo ile yapılacak canlı yayını 10:00’da Garena Free Fire Türkiye YouTube kanalından ve Instagram hesabı üstünden takip edebilirsiniz. Ayrıca etkinliği daha iyi bir şekilde takip edebilmek için Krono web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Oyunda gerçekleştirilecek değişimler takip etmek ve Free Fire’ı indirmek içinburaya tıklayın..

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Milyonlarca oyuncuya sahip olan ve türünün öncülerinden biri olan Garena Free Fire evrenini değiştirecek portalın çalıştırabilmesi için, Free Fire oyuncularının portalı tekrar aktif hale getirmesi gerekiyor. Evrenin değiştirilmesi için gerekli olan görevlerin tamamlanması adına, tüm oyunseverleri Garena Free Fire evrenine davet ediyoruz. Gelin hep birlikte bu tarihi dönüşümün mimarı olalım.

Free Fire’daki bu büyük değişimin bir parçası olmak ve Cristiano Ronaldo’nun yeşil saha dışındaki formunu takip etmek için bu canlı yayını kaçırmayın.

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