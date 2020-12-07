Cristiano Ronaldo Şimdi Free Fire’da!

Milyonlarca oyuncunun severek oynadığı ve hayranlıkla takip ettiği Free Fire; Cristiano Ronaldo’nun etrafında oluşturulmuş yepyeni bir evren ve Cristiano Ronaldo karakteri ile oyunculara inanılmaz bir deneyim sunuyor.

Oyun sektöründe atılmış en büyük adımlardan biri olarak görülebilecek bu partnerlik ile birlikte Cristiano Ronaldo’nun “Krono” karakteri Türkiye’deki oyuncularla da bir araya geliyor.

2020 Yılının En Büyük Oyun İş Birliklerinden Biri

Garena’nın kendi geliştirdiği ilk oyun olarak bilinen Free Fire, sahip olduğu büyük oyuncu kitlesine zamanın ötesinde bir deneyim yaşatmak için Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirdiği iş birliğini açıkladı. Oyun sektöründe her zaman anılacak bu iş birliğinde dünyanın en popüler oyunu ile en popüler spor ünlüsü bir araya geldi.

Stratejisini oyunların karşısına her gün yeniliklerle çıkmak olarak belirleyen Garena, Cristiano Ronaldo karakteri ile de yeni bir seviyede kullanıcıları ile buluşuyor. Oyuncuların kendi savaş stillerini geliştirebileceği, Ronaldo’dan ilham alarak başarılara imza atacağı bu geliştirme ile birlikte Free Fire’da yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Oyunun İçinde Artık Bir Rol Model Var

Tüm dünyada neredeyse herkesin fotoğrafını gördüğünde tanıdığı, başarıları ile her zaman ilham kaynağı olan Cristiano Ronaldo ile yapılan bu partnerlik için Free Fire yapımcısı Harold Teo şöyle diyor:

“Bu iş birliği Free Fire için çok önemli. Cristiano Ronaldo herkes için bir ilham kaynağı ve kendisiyle böyle bir iş birliğinde bulunabilmemiz ve milyonlara sunabilmemiz gerçekten heyecan verici. Cristiano Ronaldo ile yaptığımız bu partnerlik Free Fire oynamayı daha keyifli hale getirecek.”

Peki Krono Operasyonu’nda Sizleri Neler Bekliyor?

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Tabii ki oyuncular ilk olarak Krono karakteri ile tanışıyor. Cristiano Ronaldo’nun baş rolde olduğu hikayede oyuncular Ronaldo olarak oynayacaklar. Krono ile birlikte aynı zamanda Free Fire içinde tahmin edilemeyecek kadar çok değişiklik de olacak. 13 Aralık ve 19 Aralık tarihlerinde yaşanacak bu büyük değişim ile birlikte Krono yani Cristiano Ronaldo çevresinde mükemmel bir evren tamamlanmış olacak.

Free Fire ile gerçekleştirdiği partnerlik için Cristiano Ronaldo ise şunları söylüyor:

“Free Fire’da yalnızca bir karakter olarak yer almak yerine bütün bir evrenin bu karakter etrafında değiştirilmiş ve geliştirilmiş olması mükemmel bir duygu. Krono Operasyonu için Garena ekibi binlerce geliştirme yaptı, yepyeni elementler ekledi. Umarım dünyanın her yerindeki Free Fire oyuncuları da en az benim kadar heyecanlıdır.”

Sektördeki Heyecan Çok Yüksek

SportQuake CEO'su Matt House, bu ortaklığın sadece Cristiano Ronaldo ve Free Fire hayranları için değil, aynı zamanda daha geniş spor ve oyun endüstrisi için de ne kadar heyecan verici olduğunu paylaştı. House, "Futbol, ??oyun ve teknoloji heyecan verici yeni işbirlikleri yaratmak için bir araya geliyor ve bu Cristiano Ronaldo ile Free Fire arasında başka bir seviyede" dedi.

“Chrono'yu hayata geçirmek için harcanan efor, yaratıcılık ve ayrıntı miktarı inanılmaz. Free Fire oyuncuları için gerçekten heyecan verici bir gelişme. Bu ortaklık, her iki sektör için de sonsuz olasılıkları gösteriyor ”dedi.

Oyunda gerçekleştirilecek değişimler için Krono web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Free Fire’ı hemen indirmek ve Cristiano Ronaldo karakteri ile maceraya atılmak için tıklayın..

Gelişmeler, etkinlikler ve daha fazlası için Free Fire Türkiye Instagram hesabını takip edebilirsiniz: https://www.instagram.com/freefiretr.official/



Garena Hakkında

Garena; Güneydoğu Asya, Tayvan ve Latin Amerika'nın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır ve küresel olarak hızlı büyüyen pazarlarda yer almaya devam etmektedir. Garena hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

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