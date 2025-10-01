Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Crucial LPCAMM2 bellekler geliyor: Dizüstülerde yeni hız rekoru

    Crucial, dizüstü bilgisayarlar için LPCAMM2 bellek modüllerini piyasaya sürdü. 64 GB'a kadar kapasite ve 8533 MT/s hız sunan modüller, düşük güç tüketimi ve kolay yükseltme imkânı sağlıyor.

    Crucial LPCAMM2 bellekler geliyor: Dizüstülerde yeni hız rekoru Tam Boyutta Gör
    Crucial, yüksek performans, düşük güç tüketimi ve nispeten yüksek kapasiteyi bir araya getiren yeni LPCAMM2 belleklerini duyurdu ve satışa sunmaya başladı. LPDDR5X tabanlı bu bellekler, 64 GB'a kadar kapasite ve 8.533 MT/s hız değerine ulaşarak taşınabilir bilgisayarlarda performans çıtasını yukarı taşıyor.

    Crucial LPCAMM2 modülleri çıktı

    Micron çatısı altında Crucial'ın sunduğu LPCAMM2 modüller, geleneksel DDR5 SODIMM'lere kıyasla 1,5 kata kadar daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Ayrıca standart SODIMM'lerden yarıdan daha az yer kaplayan LPCAMM2, kompakt form faktörü sayesinde cihazların daha ince tasarlanmasına da etkili.

    Crucial LPCAMM2 bellekler geliyor: Dizüstülerde yeni hız rekoru Tam Boyutta Gör
    Yeni bellekler özellikle yapay zeka geliştiricileri, içerik üreticileri ve mobil profesyonelleri hedefliyor. Karmaşık simülasyonlar, gerçek zamanlı AI iş yükleri ve yüksek veri yoğunluklu görevlerde kolaylık sağlayan LPCAMM2, aynı zamanda üretkenlik odaklı ofis uygulamalarında da performans avantajı sunuyor.

    Crucial LPCAMM2 bellekler şu anda global satış kanalları, seçili perakendeciler ve e-ticaret platformları üzerinden temin edilebiliyor. 32 GB kapasiteli modeller 232,99 dolar, 64 GB kapasiteli modeller ise 451,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spider man miles morales türkçe yama sandık motor nedir termostat arızası audi a3 1.4 tfsi kronik sorunlar egea start stop devre dışı motoru kontrol ettirin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum