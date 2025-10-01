Crucial LPCAMM2 bellekler geliyor: Dizüstülerde yeni hız rekoru

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Crucial, yüksek performans, düşük güç tüketimi ve nispeten yüksek kapasiteyi bir araya getiren yeni LPCAMM2 belleklerini duyurdu ve satışa sunmaya başladı. LPDDR5X tabanlı bu bellekler, 64 GB'a kadar kapasite ve 8.533 MT/s hız değerine ulaşarak taşınabilir bilgisayarlarda performans çıtasını yukarı taşıyor.

Crucial LPCAMM2 modülleri çıktı

Micron çatısı altında Crucial'ın sunduğu LPCAMM2 modüller, geleneksel DDR5 SODIMM'lere kıyasla 1,5 kata kadar daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Ayrıca standart SODIMM'lerden yarıdan daha az yer kaplayan LPCAMM2, kompakt form faktörü sayesinde cihazların daha ince tasarlanmasına da etkili.

Tam Boyutta Gör Yeni bellekler özellikle yapay zeka geliştiricileri, içerik üreticileri ve mobil profesyonelleri hedefliyor. Karmaşık simülasyonlar, gerçek zamanlı AI iş yükleri ve yüksek veri yoğunluklu görevlerde kolaylık sağlayan LPCAMM2, aynı zamanda üretkenlik odaklı ofis uygulamalarında da performans avantajı sunuyor.

Crucial LPCAMM2 bellekler şu anda global satış kanalları, seçili perakendeciler ve e-ticaret platformları üzerinden temin edilebiliyor. 32 GB kapasiteli modeller 232,99 dolar, 64 GB kapasiteli modeller ise 451,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

