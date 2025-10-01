Crucial LPCAMM2 bellekler geliyor: Dizüstülerde yeni hız rekoru

Micron çatısı altında Crucial'ın sunduğu LPCAMM2modüller, geleneksel DDR5 SODIMM'lere kıyasla 1,5 kata kadar daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Ayrıca standart SODIMM'lerden yarıdan daha az yer kaplayan LPCAMM2, kompakt form faktörü sayesinde cihazların daha ince tasarlanmasına da etkili.
Crucial LPCAMM2 bellekler şu anda global satış kanalları, seçili perakendeciler ve e-ticaret platformları üzerinden temin edilebiliyor. 32 GB kapasiteli modeller 232,99 dolar, 64 GB kapasiteli modeller ise 451,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...