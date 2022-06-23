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Türkiye'nin önemli NFT ve Play to Earn projelerinden biri olma hedefinde olan Crypto Family Club, projenin ilk ayağı olan ve 5555 adet NFT'den oluşan Clown NFT koleksiyonunu bu ay içerisinde / Temmuz ayı içerisinde çıkarıyor. Clown NFT launch öncesi ise whitelist ve çeşitli nakit ödüller de hızla sahiplerini buluyor.

Clown NFT sahipleri projenin ileriki fazlarında ortaya çıkacak olan oyun içinde şimdiden avantajlı sahiplikler edinecekler. Aynı zamanda projenin metaverse etkinliklerinde birbirleriyle tanışıp sohbet etme imkanı, Crypto Family Club projesi altında çıkacak olan yeni proje kararlarında da söz sahibi olabilecekler.

Aylık olarak açıklanacak yol haritası güncellemeleri öncesinde Clown NFT sahipleri oylamaya katılarak öncelikli istedikleri geliştirmeleri platformda dile getirme imkanına sahip olabilecek.

Projenin içeriklerine web sitesi üzerinden https://cryptofamilyclub.io/ , çekilişlerine Twitter üzerinden https://twitter.com/CryptoFamilyClb, sohbet kanallarına da Discord üzerinden https://discord.com/invite/cryptofamilyclub ulaşabilirsiniz.

Crypto Family Club projesinin çatısı altında Crypto Family Club Game hazırlıkları da sürüyor. Play to Earn yapısında geliştirilen oyunun detayları daha sonra açıklanacağı bilgisine yer veriliyor.

Proje çatısı altında çeşitli Metaverse etkinlikleri düzenleneceği bilgisi verilirken, geliştirici ekibinde katılımlarıyla mini konferanslar yine metaverse üzerinden gerçekleşiyor olacak.

Crypto Family Club Discord kanalında Clown NFT sahipleri çeşitli avantajlara ulaşma fırsatı yakalıyor. Güncel projeler ve geliştirme süreçlerinden haberdar olma fırsatlarının yanısıra metaverse, NFT ve blokchain teknolojilerindeki son gelişmelere ulaşabiliyor.

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