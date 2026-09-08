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    Crytek, İstanbul’daki tüm QA ekibini işten çıkardı

    Crytek’te yeni işten çıkarma dalgası gündemde. İstanbul ve Frankfurt ofislerini etkileyen kararın, Crysis 4’ün geleceğine ilişkin soru işaretlerini de yeniden artırdığı belirtiliyor.

    Crytek, İstanbul’daki tüm QA ekibini işten çıkardı Tam Boyutta Gör
    Crysis ve Hunt: Showdown 1896 ile tanınan Crytek’in İstanbul ve Frankfurt ofislerinde yeni bir işten çıkarma süreci başlattığı bildirildi. Şirket tarafından henüz konu hakkında resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi. Sektör kaynakları ise ez az 30 çalışanın işten çıkarıldığını belirtiyor.

    Türkiye ve Almanya ekipleri etkilendi

    Insider Gaming’in kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Crytek, Eylül 2026’nın başında hem Türkiye’deki İstanbul ofisinde hem de Almanya’daki Frankfurt merkezinde çalışan bazı personelleri işten çıkardı. İşten çıkarmaların çalışanlara ay başında bildirildiği ve sürecin şirket içerisindeki ekipler açısından beklenmedik olduğu aktarılıyor.

    İstanbul ofisindeki işten çıkarmalar özellikle QA ekibini vurdu. Bilgilere göre ekibin tamamı işten çıkarıldı. Frankfurt merkezinde ise kesintilerin ağırlıklı olarak yayıncılık, sosyal medya ve QA ekiplerini etkilediği belirtiliyor.

    Crytek’in kaç çalışanla yollarını ayırdığı henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak Insider Gaming’in görüştüğü kaynaklar, en az 30 kişinin işini kaybettiğini ifade ediyor. Şirketin toplam çalışan sayısı veya işten çıkarmaların diğer ekipleri kapsayıp kapsamadığı konusunda ise şu aşamada net bir bilgi bulunmuyor.

    Crysis 4 için belirsizlik yüksek

    Crytek, İstanbul’daki tüm QA ekibini işten çıkardı Tam Boyutta Gör

    Yeni işten çıkarma dalgası, Crytek’in Crysis 4 projesi açısından da soru işaretlerini artırdı. Crytek, Şubat 2025’teki işten çıkarma sürecinde Crysis 4 geliştirmesinin durdurulduğunu açıklamıştı. Ancak proje iptal edilmiş değil ve şirketin resmi sitesinde halen listeleniyor. Yeni işten çıkarmalar ise projenin akıbetini daha da belirsiz kılıyor. Buna ek olarak oyunun 4 yıl önce duyurulduğunu belirtelim.

    Crytek’in mevcut durumdaki en aktif projesi ise Hunt: Showdown 1896. Oyun, düzenli güncellemelerle desteklenirken güçlü bir oyuncu kitlesini de koruyor. SteamDB verilerine göre yapım, günlük bazda 20 binin üzerinde eş zamanlı oyuncuya ulaşabiliyor.

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