Gayrı resmi CS: GO mobil oyunu geliyor: Valve ne yapacak?

CS: GO mobil oyunu resmi mi?
Uzun süredir çalışmaları devam eden CS: GO mobil oyunu için geçen yıl ilk fragman yayınlanmıştı. Bu hafta ise oyunun çıkış tarihi belli oldu. CS: GO mobil oyunu Kasım ayında Android ve iOS platformları için indirmeye sunulacak.
PC tecrübesini kesintiye uğratmadan mobile aktarmayı amaçlayan mobil versiyon klasik haritaları ve yetenek tabanlı oynanışı aynen koruyor. Oyuncular dokunmatik ekran kontrollerini isteklerine göre kişiselleştirebiliyor.
İşin ilginç tarafı Trymiss tarafından geliştirilen projenin Valve ile bir ilgisi yok ve resmi bir destek de almadı. Bu bakımdan gayri resmi hatta korsan denebilir. Fikri mülkiyet hakları Valve’da olduğu için elde edilecek gelir konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Eğer Valve karşı dava açarsa oyunun yayınlanması da imkânsız olacak.
