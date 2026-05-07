    Gayrı resmi CS: GO mobil oyunu geliyor: Valve ne yapacak?

    Valve tarafından herhangi bir resmi destek verilmeyen gayri resmi CS: GO mobil oyunu nihayet tamamlandı. Amatör ekip yıl sonuna doğru oyunu indirmeye sunacak.   

    CS: GO mobil oyunu Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en önemli yapımlarından birisi olan Counter Strike henüz mobile gelmiş değil ancak hayranlar uzun çabalar sonucunda oyunu küçük ekranlara uyarlamayı başardı. Ne var ki Valve’in bundan haberi yok.

    CS: GO mobil oyunu resmi mi?

    Uzun süredir çalışmaları devam eden CS: GO mobil oyunu için geçen yıl ilk fragman yayınlanmıştı. Bu hafta ise oyunun çıkış tarihi belli oldu. CS: GO mobil oyunu Kasım ayında Android ve iOS platformları için indirmeye sunulacak.

    PC tecrübesini kesintiye uğratmadan mobile aktarmayı amaçlayan mobil versiyon klasik haritaları ve yetenek tabanlı oynanışı aynen koruyor. Oyuncular dokunmatik ekran kontrollerini isteklerine göre kişiselleştirebiliyor.

    İşin ilginç tarafı Trymiss tarafından geliştirilen projenin Valve ile bir ilgisi yok ve resmi bir destek de almadı. Bu bakımdan gayri resmi hatta korsan denebilir. Fikri mülkiyet hakları Valve’da olduğu için elde edilecek gelir konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Eğer Valve karşı dava açarsa oyunun yayınlanması da imkânsız olacak.

