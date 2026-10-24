CS2 için laptop önerileri: Rekabetçi ayarlarda FPS ve kare süresi istikrarı

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Counter-Strike 2 (CS2) için laptop seçerken yalnızca ekran kartına veya ortalama FPS değerine odaklanmak yeterli olmuyor. Rekabetçi maçlarda işlemcinin performansı, RAM yapılandırması, soğutma sistemi ve ekran yenileme hızı da oyun deneyimini etkiliyor. Peki, Counter Strike 2 (CS2) için en iyi laptop hangisi? Bu sorunun yanıtı, oyuncunun bütçesine ve hedeflediği performansa göre değişiyor. CS2'de yüksek FPS elde etmek kadar yoğun çatışmalarda kare hızının korunması da önem taşıyor. Bu rehberde Casper Excalibur G915 ve Excalibur G920'nin yanı sıra MSI Katana 17 HX gibi alanında güçlü modellere odaklanıyoruz. CS2 için laptop arayanlar buraya:

CS2 için en iyi laptop modelleri 💻 Kategori Önerilen model Öne çıkan özellikler Fiyat Yüksek RAM ve güçlü performans Casper Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C) Core 7 240H, RTX 5060 8 GB, 64 GB RAM, 4 TB SSD, 165 Hz ekran 157.397 TL En üst düzey donanım Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E) Core i9-14900HX, RTX 5090 24 GB, 64 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç 2560 × 1600 IPS 300 Hz ekran 256.741 TL Yüksek yenileme hızlı ekran MSI Katana 17 HX Core i7-14650HX, RTX 5060 8 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 17,3 inç QHD 240 Hz ekran 126.999 TL Güçlü işlemci ve geniş ekran HP OMEN 17-db1022nt Ryzen AI 9 365, RTX 5060 8 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 17,3 inç 144 Hz ekran 109.999 TL Daha erişilebilir fiyat HP Victus 15-fa2017nt Core 5 210H, RTX 5060, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 15,6 inç 144 Hz ekran 74.999 TL Güçlü işlemci ve QHD+ ekran Acer Predator Helios Neo 16 AI Core Ultra 9 275HX, RTX 5060 8 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 16 inç 240 Hz ekran 114.999 TL

2026’da tercih edilebilecek en iyi CS2 laptop modelleri arasında, 165 Hz ekranı ve RTX 5060 ekran kartıyla Casper Excalibur G915, RTX 5090 ekran kartı ve 300 Hz ekranıyla Casper Excalibur G920, 240 Hz QHD ekranı ve RTX 5060 ekran kartıyla MSI Katana 17 HX öne çıkıyor. CS2 için laptop arayanlar, bu üç model arasından farklı bütçe ve rekabetçi oyun ihtiyaçlarına uygun seçenekleri değerlendirebilir.

1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E)

Tam Boyutta Gör En iyi CS2 laptop önerileri arasında üst seviye donanım arayanların değerlendirebileceği modellerden biri Casper Excalibur G920. Bu yapılandırmada 24 çekirdek 32 iş parçacıklı Intel Core i9-14900HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı ve 64 GB DDR5 RAM bulunuyor. İşlemci tarafındaki yüksek çekirdek performansı yalnızca CS2 oynarken değil, aynı anda yayın yazılımı, sesli iletişim uygulamaları ve başka programları çalıştırırken de avantaj sağlıyor. RTX 5090 ise listedeki en güçlü ekran kartı seçeneği olarak öne çıkıyor.

Excalibur G920'nin 16 inçlik 2560 x 1600 çözünürlüklü IPS ekranı 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamıyla geliyor. CS2 gibi hızlı hareketlerin yoğun olduğu oyunlarda yüksek yenileme hızı, desteklenen kare hızlarında hareketlerin daha sık güncellenmesini sağlıyor. Yüksek çözünürlük, oyun dışındaki kullanımda da geniş ve ayrıntılı bir görüntü alanı sunuyor. CS2 için laptop önerileri arayanlar bu modeli değerlendirebilir.

İşlemci: Intel Core i9-14900HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7

Bellek: 64 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD

Ekran: 16 inç IPS, 2560 x 1600 çözünürlük, 300 Hz

Tepki süresi: 3 ms

Renk kapsamı: Yüzde 100 DCI-P3

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyat: 256.741 TL

2️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C)

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G915, CS2 için laptop arayışında yüksek bellek ve depolama kapasitesini önceliklendiren oyuncular için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri. Modelin bu yapılandırmasında Intel Core 7 240H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı, 64 GB DDR5 RAM ve toplam 4 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Bu donanım bileşenleri CS2'nin yanı sıra farklı oyunları ve birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak isteyen kullanıcılar açısından da dikkate değer.

Modelin 16 inçlik ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 16:10 görüntü formatıyla geliyor. Bu yenileme hızı, standart 60 Hz ekranlara göre daha akıcı bir görüntü sağlayabiliyor. Ayrıca modelde çift turbo fan ve beş bakır ısı borusuna sahip FrostFlux soğutma sistemi de öne çıkıyor. Casper Excalibur G915, genel olarak CS2 oynatan laptoplar arasında en ideal modellerden birisi konumunda.

İşlemci: Intel Core 7 240H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7

Bellek: 64 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 2 x 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

Ekran: 16 inç IPS, 165 Hz, 1920 x 1200 çözünürlük

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyat: 157.397 TL

3️⃣ MSI KATANA 17 HX B14WFK-216XTR

Tam Boyutta Gör MSI Katana 17 HX, CS2 laptop önerisi arayan ve yüksek yenileme hızlı, büyük ekranlı bir bilgisayar isteyen oyunculara hitap ediyor. Modelde bulunan Intel Core i7-14650HX işlemci, 16 çekirdek ve 24 iş parçacığıyla çalışıyor. NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı ise 8 GB GDDR7 belleğe sahip.

Bilgisayarın 17,3 inçlik QHD ekranı 2560 x 1440 çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu boyut, oyunu daha büyük bir görüntü alanında oynamak isteyenler için avantaj sağlarken 240 Hz yenileme hızı da yüksek kare hızlarından yararlanmayı mümkün kılıyor. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD, oyunların yanı sıra farklı uygulamalar için de yeterli bir başlangıç yapılandırması sunuyor.

İşlemci: Intel Core i7-14650HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7

Bellek: 32 GB DDR5 5600 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

Ekran: 17,3 inç, 2560 x 1440, 240 Hz

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyat: 126.999 TL

4️⃣ HP Omen 17-DB1022NT CD5N2EA

Tam Boyutta Gör HP OMEN 17-db1022nt, AMD Ryzen AI 9 365 işlemci ve GeForce RTX 5060 ekran kartıyla donatılmış bir oyuncu bilgisayarı. İşlemci 10 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip. 32 GB DDR5-5600 bellek, CS2'nin yanında tarayıcı, sesli sohbet ve diğer masaüstü uygulamalarını açık tutmak isteyen oyuncular için geniş bir kapasite sağlıyor. 1 TB NVMe SSD de oyunların ve uygulamaların kurulumu için yeterli bir alan sunuyor.

Counter-Strike 2 için laptop arayanların göz attığı bu modelin 17,3 inçlik Full HD ekranı 144 Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB renk kapsamıyla geliyor. Değişken yenileme hızı desteği, ekranın yenileme sıklığını uygun koşullarda görüntülenen kare hızına göre ayarlayarak görüntüdeki yırtılmayı azaltmaya yardımcı oluyor. 144 Hz ekran, yüksek kare hızlarının avantajından yararlanmak isteyen oyuncular için uygun bir seçenek.

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7

Bellek: 32 GB DDR5 5600 MHz

Depolama: 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD

Ekran: 17,3 inç IPS, 1920 x 1080, 144 Hz, 300 nit

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyat: 109.999 TL

5️⃣ HP Victus 15-fa2017nt (BV7V7EA)

Tam Boyutta Gör CS2 için fiyat performans laptop arayan ve bütçesini daha sınırlı tutmak isteyen kullanıcılar HP Victus 15-fa2017nt modelini değerlendirebilir. Bilgisayar, Intel Core 5 210H işlemciyi GeForce RTX 5060 ekran kartını bir araya getiriyor. 8 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip işlemci, 4,8 GHz'e kadar çıkabilen frekansıyla günlük kullanım ve oyun için tasarlanmış bir seçenek. 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD ise diğer modellere göre daha temel bir yapılandırma sunuyor.

15,6 inçlik Full HD ekran 144 Hz yenileme hızına sahip. Bu özellik, CS2 gibi hızlı hareketlerin önemli olduğu oyunlarda standart 60 Hz ekranlara göre daha akıcı bir görüntü elde etmeyi sağlıyor. 16 GB RAM, yalnızca CS2 ve temel uygulamalarla kullanılan bir bilgisayarda başlangıç için değerlendirilebilir. Ancak ileride yükseltme gerekebilir.

İşlemci: Intel Core 5 210H

İşlemci yapısı: 8 çekirdek, 12 iş parçacığı

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060

Bellek: 16 GB DDR5 5200 MHz

Depolama: 1 TB SSD

Ekran: 15,6 inç Full HD, 144 Hz

İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language

Fiyat: 74.999 TL

6️⃣ Acer Predator Helios Neo 16 AI

Tam Boyutta Gör Acer Predator Helios Neo 16 AI, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve GeForce RTX 5060 ekran kartıyla listede işlemci gücünü ön planda tutan seçeneklerden biri. İşlemcinin 24 çekirdekli yapısı, oyun performansının yanında çoklu görev ve işlemciye yük bindiren uygulamalar açısından da güçlü bir donanım sunuyor. 32 GB DDR5 bellek, CS2 oynarken diğer uygulamaları açık tutmak için geniş bir kapasite sağlıyor. 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD ise oyun ve yazılımların depolanması için kullanılıyor.

Modelin 16 inçlik IPS ekranı 2560 x 1600 çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek çözünürlük ve yenileme hızı, hem görüntü ayrıntısına hem de akıcı hareketlere önem veren oyuncular için bir araya geliyor. Wi-Fi 6E ve 2,5 Gigabit Ethernet bağlantıları da kablolu veya kablosuz ağ tercih eden oyunculara farklı seçenekler sunuyor.

İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7

Bellek: 32 GB DDR5

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD

Ekran: 16 inç IPS, 2560 x 1600, 240 Hz

İşletim sistemi: eShell

Fiyat: 114.999 TL

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CS2 için laptop alırken nelere dikkat edilmeli 🙎‍♂️

Tam Boyutta Gör Counter-Strike 2 için bilgisayar seçerken işlemci, ekran kartı ve ekranın birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Oyunda yüksek kare hızı elde etmek kadar bu hızın çatışmalar sırasında korunması da önemli. Bu nedenle yalnızca ekran kartının modeline veya bilgisayarın RAM kapasitesine bakarak karar vermek doğru olmaz.

İşlemci performansı: CS2, işlemci performansından yararlanan oyunlar arasında yer alıyor. Özellikle rekabetçi grafik ayarlarında ekran kartına binen yük azaldığında işlemcinin kare üretimindeki rolü daha belirgin hale gelebiliyor. Bu nedenle işlemcinin mimarisi, çekirdek yapısı ve çalışma frekansı birlikte değerlendirilmeli.

Ekran kartı ve güç sınırı: RTX 5060 gibi aynı GPU adını kullanan iki dizüstü bilgisayar, farklı güç limitleri ve soğutma tasarımları nedeniyle aynı performansı sunmayabilir. Bu yüzden ekran kartının modelinin yanında üreticinin belirttiği maksimum grafik gücünü de kontrol etmek gerekiyor.

Ekran yenileme hızı: 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz ve 300 Hz ekranlar, farklı seviyelerde akıcılık sunuyor. Daha yüksek yenileme hızından yararlanmak için bilgisayarın oyunda yeterli kare hızını üretebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yüksek Hz değerine sahip bir ekran tek başına daha yüksek FPS anlamına gelmiyor.

RAM kapasitesi: 16 GB bellek CS2'ye başlamak için değerlendirilebilir bir kapasite. Oyunun yanında yayın yazılımı, tarayıcı, sesli sohbet ve başka uygulamalar çalıştırılacaksa 32 GB RAM daha geniş bir kullanım alanı sağlıyor. 64 GB ise ağırlıklı olarak daha fazla bellek isteyen iş yükleri ve yoğun çoklu görev senaryolarında anlam kazanıyor.

Soğutma sistemi: Oyun sırasında işlemci ve ekran kartı ısındıkça sistemin çalışma frekansları sıcaklık ve güç sınırlarına göre değişebilir. Bu nedenle fan tasarımı, ısı boruları ve kasanın soğutma kapasitesi uzun süreli oyun performansı açısından önemli.

Depolama: SSD, oyunların ve uygulamaların yüklenmesi için önem taşıyor. 1 TB kapasite, birden fazla büyük oyunu aynı anda kurulu tutmak isteyen kullanıcılar için 512 GB gibi daha düşük kapasiteli seçeneklere göre daha geniş alan sunuyor.

MUX Switch ve grafik modu: Bazı oyuncu bilgisayarlarında MUX Switch veya farklı grafik modları bulunuyor. Bu özellikler, dahili ekranın hangi grafik birimi üzerinden çalışacağını seçmeye imkân tanıyabiliyor. Desteklenen sistemlerde ayrık ekran kartını doğrudan kullanmak, belirli senaryolarda performans avantajı sağlayabilir. Ancak seçeneklerin varlığı ve etkisi modele göre değiştiği için ürünün teknik özelliklerini kontrol etmek gerekiyor.

CS2 kaç FPS veren laptop lazım 🤔

CS2 için gerekli FPS, oyuncunun hedeflediği ekran yenileme hızına ve grafik ayarlarına göre değişiyor. 144 Hz ekran kullanan bir oyuncu eğer donanımı yeterli gücü sunabiliyorsa ekranında 144 FPS görebiliyor. 240 Hz veya 300 Hz ekranlı modellerde FPS avantajı da daha yüksek oluyor.

Bu altı modelin her biri farklı işlemci, ekran kartı gücü ve soğutma özelliklerine sahip. Bu nedenle hepsi için geçerli tek bir CS2 FPS değeri vermek doğru olmaz. Ancak listedeki en zayıf model bile CS2’yi 120-180 FPS bandında rahatlıkla oynatabiliyor. Casper Excalibur G915 ve Excalibur G920 modellerinde ise çok daha yüksek değerler alınabiliyor.

Rekabetçi ayarlarda 1% Low FPS değeri neden önemli ❓

Tam Boyutta Gör Ortalama FPS, oyunun genel olarak ne kadar hızlı çalıştığını gösterir. Ancak tek başına bütün deneyimi anlatmaz. 1% Low FPS, en düşük kare hızlarının görüldüğü bölümdeki performansı değerlendirmeye yardımcı olur. Bu değer ortalama FPS'ye kıyasla çok düşükse oyuncu, özellikle çatışma ve yoğun efektlerin bulunduğu anlarda kısa süreli akıcılık kayıpları yaşayabilir.

Bu nedenle CS2 için laptop karşılaştırırken yalnızca ortalama FPS'ye bakmak yerine 1% Low FPS ve kare süreleri gibi ölçümleri de incelemek faydalıdır. Aynı test koşullarında daha yüksek ve istikrarlı düşük yüzdelik FPS değerleri sunan bir sistem, yoğun oyun anlarında daha tutarlı bir deneyim sağlayabilir.

CS2 için 16 GB RAM yeterli mi ❔

16 GB RAM, Counter Strike 2 laptop gereksinimleri için başlangıç seviyesinde değerlendirilebilir. Ancak oyunla birlikte tarayıcı, sesli sohbet, yayın veya kayıt yazılımı gibi uygulamalar çalıştırıldığında bellek ihtiyacı artabilir. Bu tür kullanımlarda 32 GB RAM daha geniş bir hareket alanı sağlar. RAM kapasitesinin yanında belleğin çift kanal yapılandırması ve sistemin diğer donanımlarıyla uyumu da önem taşıyabilir.

CS2 için 144 Hz mi, 240 Hz mi daha iyi ❓

144 Hz ekran, standart 60 Hz ekrana göre daha sık görüntü güncelleyerek daha akıcı hareketler sunar. 240 Hz ekran ise saniyede daha fazla yenileme yapabilir ve yüksek kare hızlarından yararlanmak isteyen rekabetçi oyunculara hitap eder. Ancak 240 Hz ekranın avantajından tam anlamıyla yararlanmak için sistemin uygun oyun ayarlarında yüksek FPS üretebilmesi gerekir. Bu listedeki çoğu modelde 240 FPS alınabilir.

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