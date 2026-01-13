Giriş
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük muafiyetinin kaldırılmasına çok sert tepki!

    Gümrük muafiyetinin kaldırılması hakkında iktidar cephesinden ilk tepki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral, X platformundaki paylaşımda yeni düzenlemeyi çok sert dille eleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanından gümrük vergisi düzenlemesine tepki Tam Boyutta Gör
    7 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı alışverişlerinde gümrük muafiyeti kaldırıldı. Daha önce yurt dışından 30 Euro altındaki siparişlerde “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” uygulanıyordu ve yüzde 30-60 ek vergi ödenerek kolaylıkla satın alınabiliyordu. Yeni dönemde ise detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi ve gümrük işlemleri için yüksek ücretler ödenmesi gerekiyor. Düzenleme 6 Şubat 2026'da yürürlüğe girecek.

    "Fırsatçılık ve istismar var"

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 30 Euro altındaki gümrük muafiyetinin kaldırılmasını çok sert diller eleştirdi. Yerli üreticiyi korumak için hazırlanan bu düzenlemenin amacından saptırıldığını ifade etti. 50 liralık ürünün 750 liraya, 2.500 liralık ürünün 15 bin liraya yükselmesini “fırsatçılık ve istismar” olarak değerlendirdi. Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaşın “adeta cezalandırıldığını” söyledi.

    Saral, “Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır.” dedi.

    Gümrük muafiyetinde geri adım için ilk sinyal AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten gelmişti. Teknolojik geliştirme için kullanılan ürünlere istisna getirilebileceği işaret ederek, “Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

    “30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır.
    Buna kimsenin itirazı olamaz.
    Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir.

    50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa,
    2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa,
    burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.

    Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta,
    3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır.
    Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle.

    Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır.
    Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır.

    Evet, yerli üretici desteklenecektir.
    Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır."

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

