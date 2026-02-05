Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN için Suudi Arabistan ile ortak yatırım gündemde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN için Suudi Arabistan ile ortak yatırımın gündemde olduğunu söyledi. KAAN'a yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Erdoğan, iş birliğinin her an başlayabileceğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suudi Arabistan ile KAAN ortaklığı masada Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın açıklamalarında Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN başta olmak üzere savunma sanayii alanında yürütülen uluslararası iş birlikleri öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ile KAAN projesi kapsamında ortak yatırım ihtimalinin masada olduğunu vurguladı.

    “Her an geçrekeleşebilir”

    Gerçekleştirilen son ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli anlaşmalar imzalandığını belirten Erdoğan, özellikle savunma sanayiinde atılan adımların dikkat çekici olduğunu söyledi. Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği ilerlemenin dünya genelinde yakından takip edildiğini dile getiren Erdoğan, bu ilginin Suudi Arabistan tarafından da açıkça ortaya konduğunu belirtti.

    Erdoğan, yaptığı açıklamada “Suudi Arabistan ile savunma sanayii konusunda önemli iş birliklerine imza atıyoruz ve bunu geliştirmekte de kararlıyız. KAAN sadece bir savaş uçağı değil, KAAN Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin, bağımsız savunma iradesinin sembolüdür. KAAN ile ilgili övgü dolu birçok geri dönüş aldık. Dünyada bu alanda daha fazla söz sahibi oldukça, bu tür iş birliklerimiz de kesinlikle artacaktır. Kaldı ki Suudi Arabistan ile bu konuda ortak yatırım söz konusu. Her an bu ortak yatırımı da gerçekleştirebiliriz ifadelerini kullandı.

    Daha önce de gündeme geldi

    KAAN projesine yönelik uluslararası ortaklık ihtimali daha önce de savunma sanayii yetkililerinin açıklamalarına yansımıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Şubat 2025 tarihinde yaptığı değerlendirmede, böylesine büyük ve stratejik bir projede dış ortaklıkların makul olduğunu ifade etmişti. Demiroğlu “Kamuoyuna yansıdığı üzere Suudi Arabistan ile bu konuda çok yakın çalışıyoruz. Diğer ülkeler için de gelişme olabilir. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de listeye eklenebilir” demişti.

    Öte yandan geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Endonezya ile 48 adet KAAN uçağının satışını kapsayan sözleşme imzalanmış, bu anlaşma Türkiye’nin milli muharip uçak projesinin uluslararası pazardaki ilk büyük başarısı olarak kayda geçmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mes kredi vodafone kapsama haritası elyaf nerede satılır euro 5 motor hangi araçlarda var galatasaray kaptanları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum