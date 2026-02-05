Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN için Suudi Arabistan ile ortak yatırım gündemde

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın açıklamalarında Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN başta olmak üzere savunma sanayii alanında yürütülen uluslararası iş birlikleri öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ile KAAN projesi kapsamında ortak yatırım ihtimalinin masada olduğunu vurguladı.

“Her an geçrekeleşebilir”

Gerçekleştirilen son ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli anlaşmalar imzalandığını belirten Erdoğan, özellikle savunma sanayiinde atılan adımların dikkat çekici olduğunu söyledi. Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği ilerlemenin dünya genelinde yakından takip edildiğini dile getiren Erdoğan, bu ilginin Suudi Arabistan tarafından da açıkça ortaya konduğunu belirtti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada “Suudi Arabistan ile savunma sanayii konusunda önemli iş birliklerine imza atıyoruz ve bunu geliştirmekte de kararlıyız. KAAN sadece bir savaş uçağı değil, KAAN Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin, bağımsız savunma iradesinin sembolüdür. KAAN ile ilgili övgü dolu birçok geri dönüş aldık. Dünyada bu alanda daha fazla söz sahibi oldukça, bu tür iş birliklerimiz de kesinlikle artacaktır. Kaldı ki Suudi Arabistan ile bu konuda ortak yatırım söz konusu. Her an bu ortak yatırımı da gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Daha önce de gündeme geldi

KAAN projesine yönelik uluslararası ortaklık ihtimali daha önce de savunma sanayii yetkililerinin açıklamalarına yansımıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Şubat 2025 tarihinde yaptığı değerlendirmede, böylesine büyük ve stratejik bir projede dış ortaklıkların makul olduğunu ifade etmişti. Demiroğlu “Kamuoyuna yansıdığı üzere Suudi Arabistan ile bu konuda çok yakın çalışıyoruz. Diğer ülkeler için de gelişme olabilir. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de listeye eklenebilir” demişti.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Endonezya ile 48 adet KAAN uçağının satışını kapsayan sözleşme imzalanmış, bu anlaşma Türkiye’nin milli muharip uçak projesinin uluslararası pazardaki ilk büyük başarısı olarak kayda geçmişti.

