Cumhurbaşkanlığı’ndan 40 megavatlık GES yatırımı

Tam Boyutta Gör Türkiye’de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı bu hedef doğrultusunda adım atıyor. Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere Konya’ya 40 MWe kurulu gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülen projede ön tahsis süreci tamamlandı. Konuya’nın Karatay ilçesinde bulunan Saraçoğlu Mahallesi’ne kurulum yapılacak. 40 MWe / 52 MWm kurulu güce sahip olacak.

Yaklaşık 12 ayda tamamlanması planlan proje için 468 milyon TL bütçe ayrıldı. Tesiste 96 bin 303 adet 540 watt gücünde panel kullanılacak ve yılda 200 milyon kWh elektrik üretilecek. Üretilen enerji, Cumhurbaşkanlığı’nın elektrik tüketimiyle mahsuplaştırılacak.

