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    Cumhurbaşkanlığı'nın koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde sözünü ettiği, Türkiye'deki koronavirüsle ilgili verilerin güncel olarak takip edilebileceği "koronavirüs bilgilendirme sitesi" açıldı.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Cumhurbaşkanlığı'nın koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında!
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    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüsle ilgili doğru ve güncel bilgilerin takip edilebilmesi için “koronavirüs bilgilendirme sitesi” açtı.

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    https://corona.cbddo.gov.tr/ adresinden girilen sitede Türkiye ve diğer ülkelerdeki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitenin anasayfasında karşımıza çıkan listede her bir ülkede koronavirüs tanısı koyulan, iyileşen ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı gibi bilgiler gösteriliyor. Ayrıca ülkelerde virüsün ilk görüldüğü tarihi görmek ve ülkeler arası karşılaştırma yapmak da mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında bir günde 1000 yeni vaka geldi"

    Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüs bilgilendirme sitesindeki son bilgilere göre Türkiye’de koronavirüs tanısı koyulan kişi sayısı 3 bin 629. Ayrıca şu ana dek 26 kişinin iyileştiği, 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Sitedeki bilgiye göre Türkiye’deki ölüm oranı şu an yüzde 2.07.

    Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli konulardan biri, günlük yapılan test sayısı. Fakat yayınlanan sitede bu bilgiye henüz yer verilmediğini görüyoruz.



    https://corona.cbddo.gov.tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 dk.
    Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bir ara 8000 vaka var diye açıkladı, 2 saat sonra sağlık bakanı 2000 diye açıkladı. Sonunda bir karar verebildiler mi acaba? Bu sitede her refresh ettiğimizde başka başka mı gösterecek?
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 17 dk.
    TV de 7/24 bilgilendirme yapılıyor. Ne gerek var bu siteye?
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 21 dk.
    ABD'nin hangi şehrinde kaç vaka olduğuna ulaşabiliyoruz. Ancak Türkiyenin şehirleri halen gözükmüyor. Bir işide doğru yapın ya bir işi
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