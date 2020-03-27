Cumhurbaşkanlığı'nın koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında!

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüsle ilgili doğru ve güncel bilgilerin takip edilebilmesi için “koronavirüs bilgilendirme sitesi” açtı.

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https://corona.cbddo.gov.tr/ adresinden girilen sitede Türkiye ve diğer ülkelerdeki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitenin anasayfasında karşımıza çıkan listede her bir ülkede koronavirüs tanısı koyulan, iyileşen ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı gibi bilgiler gösteriliyor. Ayrıca ülkelerde virüsün ilk görüldüğü tarihi görmek ve ülkeler arası karşılaştırma yapmak da mümkün.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında bir günde 1000 yeni vaka geldi"

Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüs bilgilendirme sitesindeki son bilgilere göre Türkiye’de koronavirüs tanısı koyulan kişi sayısı 3 bin 629. Ayrıca şu ana dek 26 kişinin iyileştiği, 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Sitedeki bilgiye göre Türkiye’deki ölüm oranı şu an yüzde 2.07.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli konulardan biri, günlük yapılan test sayısı. Fakat yayınlanan sitede bu bilgiye henüz yer verilmediğini görüyoruz.

https://corona.cbddo.gov.tr/

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