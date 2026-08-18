GitHub çöktü, rakibi Cursor Origin hizmete girdi

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Tam Boyutta Gör İnternet dünyasının en büyük kod deposu olarak gösterilen GitHub platformunun son günlerde yaşadığı sıkıntılar henüz tam anlamıyla sona ermemişken, SpaceXAI çatısı altında faaliyet gösteren Cursor önemli bir hamle yapıyor.

Cursor Origin hizmete başladı

Geçtiğimiz haftalarda 60 milyar dolara SpaceXAI tarafından satın alınan Cursor bir süredir test sürecinde olan Cursor Origin kod deposunu hizmete aldığını duyurdu. Bundan sonra Cursor ile yazılan kodlarınızı derin entegrasyon ile Origin deposunda saklayabileceksiniz.

SpaceX, AI kodlama girişimi Cursor'ı 60 milyar dolara satın aldı 2 gün önce eklendi

Cursor Origin ayrıca GitHub ile senkronizasyon imkânı da sunuyor. GitHub üzerinde sakladığınız verilerinizi senkronize ederek Cursor ile çalışmaya devam edebilirsiniz. Cursor Origin ayrıca ajanlar için de daha hızlı çalışma imkânını da sisteme entegre edecek.

Elon Musk devasa bir geliştirici ekosistemi kurmak için yoluna devam ediyor. Grok belirli bir seviyede yazılım geliştirme imkânı tanıyordu ancak Cursor işleri daha profesyonel hale getirdi. Origin ile birlikte Elon Musk sektörde bir adım öne çıkmış oldu.

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