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Tam Boyutta Gör Apple ve DRAM üreticisi CXMT ile olası iş birliği sızıntıları son dönemde hızlanırken, Çinli şirketten dikkat çeken bir açıklama geldi. CXMT, Apple’ın adını doğrudan kullanmasa da dünya çapındaki "üst düzey müşterilerle" iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye açık olduğunu belirtti.

CXMT, Apple ile ortaklığını neredeyse doğruladı

Kaçıranlar için Apple'ın bellek tedarikinde Micron, Samsung, SK hynix ve Kioxia gibi büyük üreticilere olan bağımlılığını azaltmak istediği ve bir süredir CXMT ile görüşmeler yürüttüğü söyleniyor. CXMT'nin açıklaması da taraflar arasında olası bir anlaşmaya yönelik beklentileri güçlendirdi. Şirket yaptığı açıklamada, "Dünya çapındaki üst düzey müşterilerle iş birliği fırsatlarını araştırmaya açık bir yaklaşım benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklama Apple'ın adını doğrulamasa da şirketin küresel ölçekte büyük müşterilerle çalışmaya hazır olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu olası iş birliği, Apple açısından yalnızca yeni bir tedarikçi kazanmak anlamına gelmeyebilir. Şirketin büyük bellek üreticileriyle gerçekleştirdiği dönemsel fiyat ve tedarik görüşmelerinde daha fazla pazarlık gücü elde etmek istediği öne sürülüyor.

Ancak CXMT'nin mevcut üretim kapasitesi, Apple'ın tüm ihtiyacını karşılamasına yetecek seviyede değil. Şirket, kapasitesini oldukça hızlı biçimde artırıyor. CXMT'nin 2026 sonuna kadar üç farklı 300 mm DRAM fabrikası üzerinden aylık yaklaşık 300.000 wafer üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor. Her fabrikanın yaklaşık 100.000 wafer/ay kapasiteye sahip olması planlanıyor.

Devlere karşı yeni rakip olabilir

Bunun yanında şirketin HBM üretimine yönelik kapasitesinin de 2026 sonunda aylık yaklaşık 50.000 wafer seviyesine ulaşması bekleniyor. Shanghai ve Hefei'de inşa edilen iki yeni fabrikanın devreye girmesiyle CXMT'nin toplam üretim kapasitesinin ilerleyen dönemde aylık 600.000 wafer seviyesine çıkarılabileceği aktarılıyor.

CXMT yalnızca üretim hacmini değil, bellek teknolojilerini de geliştirmeye devam ediyor. Şirket halihazırda LPDDR5X üretimini seri hale getirmiş durumda ve LPDDR6 üretimine de başladı. Ayrıca 2026'nın ilerleyen dönemlerinde HBM3 için hacimli üretime geçme planı bulunuyor. CXMT'nin kapasitesinin ise şimdiden 2027 sonuna kadar büyük ölçüde rezerve edildiği ve yaklaşık yüzde 95 kullanım oranıyla çalıştığı belirtiliyor.

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Dolayısıyla Apple'ın CXMT ile anlaşması halinde şirketin yalnızca toplam talebin bir bölümünü karşılaması daha olası görünüyor. Taraflar arasında resmi bir tedarik anlaşması açıklanıp açıklanmayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

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CXMT, Apple ile ortaklığını neredeyse doğruladı

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