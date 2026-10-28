Cyberpunk 2 için açılan yeni ilan multiplayer moduna işaret ediyor

Cyberpunk 2'de Multiplayer Modu da Olabilir
Stüdyonun bu hafta açtığı yeni ilan, oyunda bir multiplayer modunun da olacağına işaret ediyor. Zira iş ilanında aranan kriterler arasında "Multiplayer ağ mimarisine ve oyun durumu ile görevlerin istemci-sunucu (client-server) arasındaki senkronizasyonuna hakim olmak." da bulunuyor.
Aslında Cyberpunk 2077'de de bir multiplayer modu olması planlanıyordu. Normalde ilk başta hikâye moduyla oyun çıkacak, sonra da multiplayer modu gelecekti. Ancak oyun öyle sorunlu bir çıkış yaptı ki CD Projekt RED multiplayer planlarını rafa kaldırıp oyunu mümkün olduğunca düzeltmeye odaklandı. Nitekim bu strateji sonuç da verdi. İlk çıktığı dönemde epey sorunlu hâlde olan Cyberpunk 2077, bugün geldiği noktada ise son yılların en iyi oyunları arasında kabul ediliyor.
Cyberpunk 2077'de yarım kalan bu hayal, şimdi Cyberpunk 2 ile hayata geçirilecek gibi duruyor. Benzer bir örnek olarak verebileceğimiz GTA V Online'ın ne kadar başarılı olduğunu düşününce, Cyberpunk 2'nin multiplayer modunun da muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. CD Projekt RED'in bu potansiyeli gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğini ise bekleyip göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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