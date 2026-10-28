Cyberpunk 2 için açılan yeni ilan multiplayer moduna işaret ediyor

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077'nin bir süredir hazırlık aşamasında olan devam oyunu yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Son günlerde üst üste gelen haberler, Cyberpunk 2 projesinin artık çok daha somut bir hâl almaya başladığını gösteriyor. ​​Üstelik CD Projekt RED tarafından açılan son ilana bakılırsa, bu yeni oyun seri için önemli değişikliklere sahne olacak.

Cyberpunk 2'de Multiplayer Modu da Olabilir

Stüdyonun bu hafta açtığı yeni ilan, oyunda bir multiplayer modunun da olacağına işaret ediyor. Zira iş ilanında aranan kriterler arasında "Multiplayer ağ mimarisine ve oyun durumu ile görevlerin istemci-sunucu (client-server) arasındaki senkronizasyonuna hakim olmak." da bulunuyor.

Aslında Cyberpunk 2077'de de bir multiplayer modu olması planlanıyordu. Normalde ilk başta hikâye moduyla oyun çıkacak, sonra da multiplayer modu gelecekti. Ancak oyun öyle sorunlu bir çıkış yaptı ki CD Projekt RED multiplayer planlarını rafa kaldırıp oyunu mümkün olduğunca düzeltmeye odaklandı. Nitekim bu strateji sonuç da verdi. İlk çıktığı dönemde epey sorunlu hâlde olan Cyberpunk 2077, bugün geldiği noktada ise son yılların en iyi oyunları arasında kabul ediliyor.

Cyberpunk 2'nin yapım ekibinde mod yapımcıları ön koltukta 1 gün önce eklendi

Cyberpunk 2077'de yarım kalan bu hayal, şimdi Cyberpunk 2 ile hayata geçirilecek gibi duruyor. Benzer bir örnek olarak verebileceğimiz GTA V Online'ın ne kadar başarılı olduğunu düşününce, Cyberpunk 2'nin multiplayer modunun da muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. CD Projekt RED'in bu potansiyeli gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğini ise bekleyip göreceğiz.

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Cyberpunk 2 multiplayer moduna sahip olabilir

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