Cyberpunk 2'nin muhtemel çıkış tarihi ve bütçesi paylaşıldı

Cyberpunk 2 dev bütçeyle geliyor
Analist verilerine göre 2030 tahmini, Cyberpunk 2077'nin çıkışının 10. yılına denk geliyor. Cyberpunk 2'nin yıllar boyunca gelir yaratacak bir yapım olarak planlandığı da raporda paylaşılan detaylar arasında. The Witcher 3'ün on yılı aşkın süredir satış performansını koruması, bu yaklaşımın temel dayanaklarından biri.
Raporda dikkat çeken bir diğer bilgi ise çok oyunculu sistem. Noble Securities, geçmişte Cyberpunk 2077 için planlanan ancak hayata geçmeyen çevrimiçi sistemlerin ikinci oyuna taşınabileceğini söylüyor. Nitekim 2017 yılında Polonya hükümetinden alınan teşvik, bu tür online bileşenlerin geliştirilmesini hedefliyordu.
CD Projekt cephesi, Cyberpunk 2'de çok oyunculu yapının nasıl işleyeceğine dair net bir açıklama yapmış değil. Ancak şirket daha önce gelecekteki tüm projelerinde çevrimiçi sistemlere yer vereceğini doğrulamıştı. Ayrıca şirketin yayınladığı bazı iş ilanlarında "online sistemler" ifadesinin yer aldığını belirtelim.
Öte yandan CD Projekt'in şu anki ana odağı, The Witcher 4 olmaya devam ediyor. Rapora göre, şu anda 447 geliştirici aktif olarak bu proje üzerinde çalışıyor.