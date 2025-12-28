Giriş
    Cyberpunk 2'nin muhtemel çıkış tarihi ve bütçesi paylaşıldı

    Polonyalı bir analiz firması, Cyberpunk 2'nin muhtemel çıkış tarihini ve oyunu toplam bütçesini paylaştı. Serinin ikinci oyunu, 400 milyon doları aşacak. İşte detaylar...

    Cyberpunk 2'nin muhtemel çıkış tarihi ve bütçesi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Polonya merkezli yatırım ve analiz şirketi Noble Securities, Cyberpunk'ın devam oyunu Cyberpunk 2 için yepyeni bilgiler paylaştı. Rapora göre Cyberpunk 2, 2030 yılında piyasaya sürülebilir ve geliştirme bütçesi yaklaşık 1,5 milyar Polonya zlotisi, yani 400 milyon doların üzerinde olacak.

    Cyberpunk 2 dev bütçeyle geliyor

    Analist verilerine göre 2030 tahmini, Cyberpunk 2077'nin çıkışının 10. yılına denk geliyor. Cyberpunk 2'nin yıllar boyunca gelir yaratacak bir yapım olarak planlandığı da raporda paylaşılan detaylar arasında. The Witcher 3'ün on yılı aşkın süredir satış performansını koruması, bu yaklaşımın temel dayanaklarından biri.

    Raporda dikkat çeken bir diğer bilgi ise çok oyunculu sistem. Noble Securities, geçmişte Cyberpunk 2077 için planlanan ancak hayata geçmeyen çevrimiçi sistemlerin ikinci oyuna taşınabileceğini söylüyor. Nitekim 2017 yılında Polonya hükümetinden alınan teşvik, bu tür online bileşenlerin geliştirilmesini hedefliyordu.

    CD Projekt cephesi, Cyberpunk 2'de çok oyunculu yapının nasıl işleyeceğine dair net bir açıklama yapmış değil. Ancak şirket daha önce gelecekteki tüm projelerinde çevrimiçi sistemlere yer vereceğini doğrulamıştı. Ayrıca şirketin yayınladığı bazı iş ilanlarında "online sistemler" ifadesinin yer aldığını belirtelim.

    Öte yandan CD Projekt'in şu anki ana odağı, The Witcher 4 olmaya devam ediyor. Rapora göre, şu anda 447 geliştirici aktif olarak bu proje üzerinde çalışıyor.

