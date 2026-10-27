Cyberpunk 2077'ye mod yapan pek çok isim Cyberpunk 2'nin yapımında aktif rol üstleniyor

Cyberpunk 2'nin Görev Tasarımları Mod Geliştiricilerine Emanet
Cyberpunk 2077'nin devam oyununda Yardımcı Yönetmen olarak görev alan Pawel Sasko, daha önceki oyunları için mod geliştiren pek çok ismin şimdi stüdyoda Cyberpunk 2 üzerinde çalıştığını belirtti. Sasko'ya göre özellikle oyundaki görevleri hazırlayan ekipte bu mod geliştiricileri büyük bir rol üstleniyor. Hatta Sasko, görev tasarımından sorumlu ekibin yarısının bu modculardan oluştuğunu söylüyor.
Pawel Sasko, oyunlar için mod geliştirmenin oyun dünyasına adım atmak için harika bir yol olduğunu söylüyor. Oyuncuların sevdikleri oyunun nasıl yapıldığını daha iyi anlamasını sağlayan bu hobi, zamanla tam zamanlı bir işe de dönüşebiliyor. Cyberpunk 2 ekibinde çok sayıda eski modcu olması da bunun en somut örneklerinden biri.
Cyberpunk 2 henüz yolun başında olduğu için şimdilik çıkış tarihi ya da hikâye detayları gibi somut bilgiler paylaşılmış değil. Ancak bu son açıklamadan da anlayacağınız üzere stüdyo yavaş yavaş yeni Cyberpunk oyununu şekillendirmeye başlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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