Cyberpunk 2077'ye mod yapan pek çok isim Cyberpunk 2'nin yapımında aktif rol üstleniyor

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Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077, mod geliştiricilerinin adeta sanatını konuşturduğu bir oyun oldu. Kimileri Night City'nin dünyasını daha gerçekçi hâle getiren modlar yaparken, kimileri rol yapma odaklı modlarıyla RPG tarafını daha da renklendirdi. Özellikle PC oyuncuları için modlar, Cyberpunk 2077'nin önemli bir parçası oldu. Bu durum CD Projekt RED'in de gözünden kaçmamış olacak ki stüdyo şimdi Cyberpunk 2'yi yaparken bu mod geliştiricilerini işin mutfağına sokuyor.

Cyberpunk 2'nin Görev Tasarımları Mod Geliştiricilerine Emanet

Cyberpunk 2077'nin devam oyununda Yardımcı Yönetmen olarak görev alan Pawel Sasko, daha önceki oyunları için mod geliştiren pek çok ismin şimdi stüdyoda Cyberpunk 2 üzerinde çalıştığını belirtti. Sasko'ya göre özellikle oyundaki görevleri hazırlayan ekipte bu mod geliştiricileri büyük bir rol üstleniyor. Hatta Sasko, görev tasarımından sorumlu ekibin yarısının bu modculardan oluştuğunu söylüyor.

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Pawel Sasko, oyunlar için mod geliştirmenin oyun dünyasına adım atmak için harika bir yol olduğunu söylüyor. Oyuncuların sevdikleri oyunun nasıl yapıldığını daha iyi anlamasını sağlayan bu hobi, zamanla tam zamanlı bir işe de dönüşebiliyor. Cyberpunk 2 ekibinde çok sayıda eski modcu olması da bunun en somut örneklerinden biri.

Cyberpunk 2 henüz yolun başında olduğu için şimdilik çıkış tarihi ya da hikâye detayları gibi somut bilgiler paylaşılmış değil. Ancak bu son açıklamadan da anlayacağınız üzere stüdyo yavaş yavaş yeni Cyberpunk oyununu şekillendirmeye başlıyor.

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Cyberpunk 2'nin yapım ekibinde mod yapımcıları ön koltukta

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