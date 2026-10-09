Cyberpunk 2077 filmi geliyor: Canlı aksiyon (live-action) olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar sorunlu bir çıkış yapmış olsa da zamanla gelen güncellemelerle birlikte toparlayan ve son yılların en sevilen oyunlarından birine dönüşen Cyberpunk 2077, yakında bir sinema filmiyle beyaz perdeye taşınacak. Paramount stüdyosu, Cyberpunk 2077'den uyarlanacak live-action (animasyon olmayan) bir film için çalışmalara başladı.

Cyberpunk 2077 Sinemaya Uyarlanıyor

Proje henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olduğu için hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Filmi kimin yöneteceği ya da tam olarak nasıl bir hikâyenin anlatılacağı gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan iki önemli detay var. Cyberpunk 2077 filmi live-action olacak ve yapımcılığını Lorenzo di Bonaventura (Transfomerrs) üstlenecek.

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Cyberpunk 2077, neon ışıklarıyla bezeli ışıltılı yüzünün arkasında tehlikeli bir dünya barındıran distopik megakent Night City'de geçiyor. Siber donanımlarla güçlendirilmiş V karakterini kontrol eden oyuncular, suç dünyasında yükselmeye çalışırken dev bir komplonun içine çekiliyor. Çalmaya çalıştıkları deneysel biyoçip zihnini ele geçirmeye başlayınca, V zamana karşı yarıştığı bir hayatta kalma mücadelesinin içine çekilir. Bu mücadele sırasında yolu hem şehrin yeraltı dünyasıyla, hem de geçmişinden çıkıp gelmiş efsanevi karakterleriyle kesişecektir.

Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077'de ünlü oyuncu Keanu Reeves de yer alıyordu. Ayrıca sonradan çıkan Phantom Liberty paketinde de Idris Elba rol alıyordu. Dolayısıyla bu oyuncular film projesi için de akla gelen ilk isimler oluyor. Ancak projenin parçası olup olmayacakları şimdilik bilinmiyor.

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