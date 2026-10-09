Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cyberpunk 2077 filmi geliyor: Canlı aksiyon (live-action) olacak

    Son yılların en sevilen oyunlarından Cyberpunk 2077, Paramount tarafından sinemaya uyarlanıyor. İşte live-action (canlı aksiyon) türündeki film hakkında ortaya çıkan ilk detaylar.

    Cyberpunk 2077 filmi geliyor: Canlı aksiyon (live-action) olacak Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar sorunlu bir çıkış yapmış olsa da zamanla gelen güncellemelerle birlikte toparlayan ve son yılların en sevilen oyunlarından birine dönüşen Cyberpunk 2077, yakında bir sinema filmiyle beyaz perdeye taşınacak. Paramount stüdyosu, Cyberpunk 2077'den uyarlanacak live-action (animasyon olmayan) bir film için çalışmalara başladı.

    Cyberpunk 2077 Sinemaya Uyarlanıyor

    Proje henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olduğu için hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Filmi kimin yöneteceği ya da tam olarak nasıl bir hikâyenin anlatılacağı gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan iki önemli detay var. Cyberpunk 2077 filmi live-action olacak ve yapımcılığını Lorenzo di Bonaventura (Transfomerrs) üstlenecek.

    Cyberpunk 2077, neon ışıklarıyla bezeli ışıltılı yüzünün arkasında tehlikeli bir dünya barındıran distopik megakent Night City'de geçiyor. Siber donanımlarla güçlendirilmiş V karakterini kontrol eden oyuncular, suç dünyasında yükselmeye çalışırken dev bir komplonun içine çekiliyor. Çalmaya çalıştıkları deneysel biyoçip zihnini ele geçirmeye başlayınca, V zamana karşı yarıştığı bir hayatta kalma mücadelesinin içine çekilir. Bu mücadele sırasında yolu hem şehrin yeraltı dünyasıyla, hem de geçmişinden çıkıp gelmiş efsanevi karakterleriyle kesişecektir.

    Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077'de ünlü oyuncu Keanu Reeves de yer alıyordu. Ayrıca sonradan çıkan Phantom Liberty paketinde de Idris Elba rol alıyordu. Dolayısıyla bu oyuncular film projesi için de akla gelen ilk isimler oluyor. Ancak projenin parçası olup olmayacakları şimdilik bilinmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kıbrıs casino yaş sınırı çanakkale tıp erken terhis nasıl alınır nebido kullanan erkekler arabanın direksiyonu çevirince gıcırtı sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum