Cyberpunk 2077 için laptop seçimi: Işın izleme açıkken hangi modeller değerlendirilmeli?

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Cyberpunk 2077'yi ışın izleme açıkken oynamak isteyenler için en iyi laptoplar listelendi. Night City'de akıcı bir deneyim için DLSS destekli yeni nesil RTX ekran kartları gerekiyor. Casper Excalibur, MSI, ASUS ROG ve Lenovo Legion gibi modeller; güçlü işlemcileri, yüksek yenileme hızlı ekranları ve soğutma sistemleriyle yüksek grafiklerde kesintisiz performans sunuyor. Bu cihazlarla en yoğun sahnelerde bile takılmadan oyun oynayabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Cyberpunk 2077, özellikle Phantom Liberty genişleme paketi ve Path Tracing (Işın İzleme) teknolojisinin eklenmesiyle birlikte, bilgisayarları oldukça zorlayan bir oyun haline geldi. Dogtown'ın hem sefil hem de görkemli atmosferini tam anlamıyla deneyimleyebilmek için DLSS 3.5 ve Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojilerini destekleyen bir ekran kartına ihtiyacınız var. Üst düzey oyun bilgisayarlardaki ekran kartları, 1080p veya 1440p çözünürlükte, son derece akıcı 60FPS+ deneyimi için şart olan yapay zeka destekli ölçeklendirme (AI upscaling) teknolojisini kullanmanıza olanak tanır. Güncel bir RTX ekran kartınız yoksa, düşük grafik ayarlarında takılıp kalabilir ve oyun dünyasını canlı kılan o muazzam ışıklandırma efektlerinden mahrum kalabilirsiniz. Peki, Cyberpunk 2077'yi ray tracing açık en yüksek ayarlarda oynamak için hangi laptop alınmalı? İşte Cyberpunk 2077 için en iyi gaming laptoplar 👇🏻

1️⃣ Casper Excalibur G920 Gaming Laptop (G920.1490-DQ90X-E)

Tam Boyutta Gör Neonlarla aydınlanan sokaklar, kalabalık caddeler, bir anda başlayan çatışmalar… Cyberpunk 2077, grafiklere önem veren oyuncular için donanımın sınırlarını zorlama fırsatı veriyor. Casper Excalibur G920 ise bu dünyaya yüksek performans hedefiyle girmek isteyenlere kendini gösteriyor.

Casper'ın en güçlü laptopu, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 24GB grafik belleğine sahip NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı ile geliyor. Bu donanımlar, 32GB DDR5 RAM ve 1TB M.2 SSD ile birleşince Cyberpunk 2077'yi ray tracing açık ultra ayarlarda ve akıcı şekilde oynamayı mümkün kılıyor.

Night City’nin atmosferini yaşamak için ekran da önemli. G920’nin 16 inç ekranı, QHD çözünürlük, 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. 300Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi de ekranın özelliklerini tamamlıyor.

Casper Excalibur G920 Gaming Laptop, Cyberpunk 2077’de yüksek grafik kalitesini hedefleyen, yoğun sahnelerde performansa önem veren ve oyun sistemini yanında taşımak isteyenlere hitap ediyor.

İşletim sistemi: FreeDOS

İşlemci: 14. Nesil Intel Core i9 14900HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB 256Bit GDDR7

RAM: 32GB DDR5

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0

2️⃣ Casper Excalibur G915 Gaming Laptop (G915.240H-DQ70X-C)

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077 için en güçlü oyun bilgisayarını ararken grafik performansı kadar bilgisayarınızı nerede kullanacağınız da önem kazanıyor. Casper Excalibur G915, oyun için güçlü donanım isteyen ve bilgisayarını günlük hayatında yanında taşıyan kullanıcılara hitap ediyor.

Intel Core 7 240H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı, 32GB DDR5 RAM ile Cyberpunck ve diğer güncel oyunları 4K ve ultra ayarlarda oynayabilirsiniz. Oyunlarınızı saklamanız için de 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD mevcut. MUX Switch özelliği de oyun performansını bir üst seviyeye taşıyor.

Casper'ın bu oyun canavarı, 16 inç ekrana sahip. Bu ekran, 165Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı sunuyor. İki turbo fan ve beş bakır ısı borulu FrostFlux soğutma sistemi de ısınmayı azaltarak uzun saatler en yüksek seviyede oyun oynamanızı sağlıyor.

İşletim sistemi: FreeDOS

İşlemci: Series 2 Intel Core 7 240H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB 128Bit GDDR7

RAM: 32GB DDR5

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0

3️⃣ MSI STEALTH 16 AI+ B3W (B3WI-003TR)

Tam Boyutta Gör Gün içinde toplantı masasına yakışan, akşam Cyberpunk 2077’nin dünyasına eşlik eden bir laptop düşünün. MSI Stealth 16 AI+ B3W, oyun performansına önem verirken tasarım ve taşınabilirliği de gözetenlere hitap ediyor.

Cyberpunk 2077 oynamak için laptop önerisi arayanların değerlendirebileceği seride, Intel Core Ultra 9 386H işlemciye ve 16GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5080 ekran kartına kadar seçenekler bulunuyor. Özellikle üst yapılandırma, yüksek grafik kalitesi hedefleyen oyuncular için güçlü bir aday.

16 inç QHD+ OLED ekran, 240Hz yenileme hızı sunuyor. OLED panelin yüksek kontrastı, Night City’nin karanlık sokaklarıyla parlak tabelaları arasındaki görsel etkiyi öne çıkarıyor. Cooler Boost Intra Flow soğutma teknolojisi ise yoğun kullanımda ısı yönetimini destekliyor.

MSI Stealth 16 AI+ B3W, Cyberpunk 2077 ve diğer yüksek grafikli oyunlarda üst seviye görsel deneyim yaşamak isteyen, içerik üreten ve güçlü bilgisayarını yanında taşımak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir laptop.

İşletim sistemi: Windows 11 Home

İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7

RAM: 32GB DDR5

Depolama: 1TB NVMe SSD PCIe Gen4

4️⃣ ASUS ROG Zephyrus G16 GU605 (GU605CP-QR144)

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077’de bazen bir göreve ara verip şehrin manzarasını izlemek keyif verir. Yağmurlu sokaklar, karanlığa yayılan neonlar, uzakta yükselen gökdelenler… ASUS ROG Zephyrus G16, oyunların atmosferine önem verenler için ekranıyla öne çıkıyor.

16 inç 2.5K OLED panel, 240Hz yenileme hızı, 0.2ms tepki süresi ve %100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. OLED’in derin siyahları ve yüksek kontrastı, Night City’nin ışıklarla örülü dünyasına çekiyor. G-SYNC desteği de görüntü yırtılmaları sorununu yaşamamanızı sağlıyor.

Cyberpunk 2077 oynamak için laptop tavsiyesi arayanlara serinin donanım seçenekleri de güçlü nedenler sunuyor: Intel Core Ultra 9 285H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5090'a kadar ekran kartı seçenekleri, 64GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 2TB’a kadar PCIe 4.0 SSD. MUX Switch ve NVIDIA Advanced Optimus ise ekran kartından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlıyor.

Asus ROG Zephyrus G16, Cyberpunk 2077 ve diğer AAA oyunlarda yüksek grafik kalitesini hedefleyen, ekrandan beklentisi yüksek olan ve bilgisayarını yanında taşımak isteyen oyuncular için dikkat çekici bir alternatif.

İşletim sistemi: FreeDOS

İşlemci: Intel Core Ultra 9 285H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7

RAM: 32GB LPDDR5X

Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

5️⃣ Acer Nitro 18 AI (NH.QYJEY.002)

Tam Boyutta Gör Oyun için büyük ekran, güçlü grafik donanımı ve yeterli depolama istiyorsanız, Acer Nitro 18 AI dikkatinizi çekebilir. Cyberpunk 2077 için en iyi laptoplar arasında seçim yaparken büyük ekranı önceliklendiren oyuncuların değerlendirebileceği modellerden biri.

Laptop, 10 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı AMD Ryzen AI 9 365 işlemci, 8GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartıyla donatılmış. 115W’a kadar grafik gücü, yüksek görsel kalite hedefleyenler için güçlü bir temel sunuyor. 32GB DDR5 bellek ve 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD de oyunların yanında diğer uygulamalara alan açıyor.

Ekran tarafında, 18 inç 2560x1600 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı sağlayan IPS panel karşınıza çıkıyor. Night City’yi keşfederken harici bir monitöre ihtiyaç duymayacaksınız.

Dört bölgeli RGB klavye, USB4 ve 2.5 Gigabit Ethernet bağlantısıyla Acer Nitro 18 AI, bilgisayarını çoğunlukla masasında kullanan, büyük ekran ve oyun performansını birlikte isteyenlere hitap ediyor.

İşletim sistemi: Windows 11 Home

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7

RAM: 32GB DDR5

Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

6️⃣ HP Omen 16 (AP0002NT C52QZEA)

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077 için en iyi oyun laptopu modelleri arasında ekran kalitesi, depolama ve kullanım konforu ile dikkat çeken HP OMEN 16, oyuncuların inceleyebileceği seçeneklerden biri.

2560x1600 çözünürlüklü, 16:10 oranlı ekran, Night City’nin yoğun görsel dünyasını keşfetmek için ayrıntılı bir görüntü alanı sunuyor. 3ms tepki süresi ve AMD FreeSync desteği, hareketli sahnelerde görüntü netliğini ve akıcılığı destekliyor. Titremesiz ekran teknolojisi ve Eyesafe sertifikası da uzun saatler oynamada göz sağlığını koruyor.

Çift kanallı bellek desteği sistemin veri akışına katkıda bulunurken, dört bölgeli RGB klavye oyun alanınızı kişiselleştirmenize imkan tanıyor. HyperX tarafından ayarlanan ses sistemi ve DTS:X Ultra desteği ise şehrin seslerini oyun deneyiminin parçası haline getiriyor.

HP OMEN 16 Gaming Laptop, ekran ve ses özelliklerini birlikte değerlendiren oyuncular için yakından incelenmeye değer.

İşletim sistemi: FreeDOS

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7

RAM: 32GB DDR5

Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

7️⃣ Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F5004STR)

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077 laptop sistem gereksinimleri dikkate alındığında, yüksek grafik kalitesi hedefleyenlerin listesine girebilecek modellerden biri de; Lenovo Legion Pro 7 Gen 10. Özellikle AMD Ryzen 9 9955HX3D ve NVIDIA GeForce RTX 5080 ekran kartı içeren yapılandırma, performansı önceliklendiren oyunculara hitap ediyor.

16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı işlemci, 16GB GDDR7 grafik belleğine ve 175W TGP’ye sahip Nvidia RTX RTX 5080 ve 32GB DDR5 RAM ile eşleşiyor. Bu donanımlar, oyunun ray tracing açık overdrive gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor.

Serinin 16 inç, 2560x1600 çözünürlüklü OLED ekranı ise 240Hz yenileme hızıyla öne çıkıyor. Derin siyahlar ve yüksek kontrast, Cyberpunk 2077’nin karanlık sokaklarıyla parlak tabelaları arasındaki görsel etkiyi güçlendiriyor.

Lenovo Legion Pro 7, oyun bilgisayarını uzun süreli bir yatırım olarak gören, ekran kalitesini işlemci ve ekran kartı kadar önemseyen kullanıcılar için güçlü bir aday. Cyberpunk 2077 için seçilebilecek en iyi laptopları araştırırken, özellikle üst yapılandırmasıyla değerlendirmeye değer.

İşletim sistemi: FreeDOS

İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7

RAM: 32GB DDR5

Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

8️⃣ Dell Alienware 16 Aurora (AC16250C71615U56NP18)

Tam Boyutta Gör Night City’ye adım atmak istiyor, hangi laptopu seçeceğinize karar veremiyor musunuz? Dell Alienware 16 Aurora, farklı donanım seçenekleriyle beklentinizi karşılayacak bir alternatif. Cyberpunk sistem gereksinimleri dikkate alındığında, grafik ayarlarını akıcılık hedefiyle dengelemek isteyenlerin listesinde olabilecek modellerden biri.

Dell Gaming Laptop, 10 çekirdekli Intel Core 7 240H işlemci, 8GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı, 32GB DDR5 RAM ve 2TB SSD sunuyor. Windows 11 Pro'nun dahil olması da kurulum sürecini kolaylaştırıyor.

Laptopun 16 inç ekranı, 2560x1600 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 300nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı sunuyor. Bu, oyunun detaylı sokaklarını keşfederken geniş görüntü alanı sağlıyor.

Dell Alienware 16 Aurora, Cyberpunk 2077 için uygun laptop ararken karşınıza çıkacak ve kesinlikle özelliklerine yakından bakmanız gereken güçlü modellerden biri.

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

İşlemci: Intel Core 7 240H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7

RAM: 32GB DDR5

Depolama: 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

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Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Oyunu düşük ayarlarda 30FPS civarında bir performansla çalıştırabilmek için en az 12GB RAM ve 6GB VRAM gerekiyor. Mevcut minimum gereksinimleri, oyunun ilk çıktığı dönemdeki önerilen sistem gereksinimlerine oldukça yakın. Oyunu 1080p’den daha yüksek çözünürlüklerde veya ışın izleme (ray-tracing) özelliği açıkken çalıştırmak ise ek donanım gereksinimlerini beraberinde getiriyor. İşte ray tracing açıkken önerilen Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri (Ray Tracing Low, 1080p 30FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 5 5600

Ekran kartı: Nvidia Geforce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6800 XT veya Intel Arc A750

Vram: 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama: 70GB SSD

Önerilen sistem gereksinimleri (Ray Tracing Ultra, 1080p 60FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i9-12900 veya AMD Ryzen 9 7900X

Ekran kartı: Nvidia Geforce RTX 3080Ti veya AMD Radeon RX 7900 XTX

Vram: 12 GB

RAM: 20 GB

Depolama: 70GB NVME

Ultra sistem gereksinimleri (Ray Tracing Overdrive, 216p 60FPS)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i9-12900 veya AMD Ryzen 9 7900X

Ekran kartı: Nvidia Geforce RTX 4080

Vram: 16 GB

RAM: 24 GB

Depolama: 70GB NVME

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Cyberpunk 2077 için laptop önerileri

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