Cyberpunk 2077 için laptop seçimi: Işın izleme açıkken hangi modeller değerlendirilmeli?

Yapay Zeka Özeti:
- Cyberpunk 2077'yi ışın izleme açıkken oynamak isteyenler için en iyi laptoplar listelendi. Night City'de akıcı bir deneyim için DLSS destekli yeni nesil RTX ekran kartları gerekiyor. Casper Excalibur, MSI, ASUS ROG ve Lenovo Legion gibi modeller; güçlü işlemcileri, yüksek yenileme hızlı ekranları ve soğutma sistemleriyle yüksek grafiklerde kesintisiz performans sunuyor. Bu cihazlarla en yoğun sahnelerde bile takılmadan oyun oynayabilirsiniz.
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Cyberpunk 2077, özellikle Phantom Liberty genişleme paketi ve Path Tracing (Işın İzleme) teknolojisinin eklenmesiyle birlikte, bilgisayarları oldukça zorlayan bir oyun haline geldi. Dogtown'ın hem sefil hem de görkemli atmosferini tam anlamıyla deneyimleyebilmek için DLSS 3.5 ve Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojilerini destekleyen bir ekran kartına ihtiyacınız var. Üst düzey oyun bilgisayarlardaki ekran kartları, 1080p veya 1440p çözünürlükte, son derece akıcı 60FPS+ deneyimi için şart olan yapay zeka destekli ölçeklendirme (AI upscaling) teknolojisini kullanmanıza olanak tanır. Güncel bir RTX ekran kartınız yoksa, düşük grafik ayarlarında takılıp kalabilir ve oyun dünyasını canlı kılan o muazzam ışıklandırma efektlerinden mahrum kalabilirsiniz. Peki, Cyberpunk 2077'yi ray tracing açık en yüksek ayarlarda oynamak için hangi laptop alınmalı? İşte Cyberpunk 2077 için en iyi gaming laptoplar 👇🏻
|Marka/Model 🎮
|Fiyat 🏷️
|Casper Excalibur G920 Gaming Laptop (G920.1490-DQ90X-E)
|231.371 TL
|Casper Excalibur G915 Gaming Laptop (G915.240H-DQ70X-C)
|116.236 TL
|MSI STEALTH 16 AI+ B3W (B3WI-003TR)
|254.999 TL
|ASUS ROG Zephyrus G16 GU605 (GU605CP-QR144)
|189.000 TL
|Acer Nitro 18 AI (NH.QYJEY.002P321)
|179.202 TL
|MSI KATANA 15 HX (B14WFK-448XTR)
|138.999 TL
|HP Omen 16 (AP0002NT C52QZEA)
|116.349 TL
|Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F5004STR)
|249.899 TL
|Asus Rog Strix G18 (G814PP WS9046H10)
|205.975 TL
|Dell Alienware 16 Aurora (AC16250C71615U56NP18)
|153.199 TL
1️⃣ Casper Excalibur G920 Gaming Laptop (G920.1490-DQ90X-E)
Casper'ın en güçlü laptopu, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 24GB grafik belleğine sahip NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı ile geliyor. Bu donanımlar, 32GB DDR5 RAM ve 1TB M.2 SSD ile birleşince Cyberpunk 2077'yi ray tracing açık ultra ayarlarda ve akıcı şekilde oynamayı mümkün kılıyor.
Night City’nin atmosferini yaşamak için ekran da önemli. G920’nin 16 inç ekranı, QHD çözünürlük, 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. 300Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi de ekranın özelliklerini tamamlıyor.
Casper Excalibur G920 Gaming Laptop, Cyberpunk 2077’de yüksek grafik kalitesini hedefleyen, yoğun sahnelerde performansa önem veren ve oyun sistemini yanında taşımak isteyenlere hitap ediyor.
- İşletim sistemi: FreeDOS
- İşlemci: 14. Nesil Intel Core i9 14900HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB 256Bit GDDR7
- RAM: 32GB DDR5
- Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0
2️⃣ Casper Excalibur G915 Gaming Laptop (G915.240H-DQ70X-C)
Intel Core 7 240H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı, 32GB DDR5 RAM ile Cyberpunck ve diğer güncel oyunları 4K ve ultra ayarlarda oynayabilirsiniz. Oyunlarınızı saklamanız için de 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD mevcut. MUX Switch özelliği de oyun performansını bir üst seviyeye taşıyor.
Casper'ın bu oyun canavarı, 16 inç ekrana sahip. Bu ekran, 165Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı sunuyor. İki turbo fan ve beş bakır ısı borulu FrostFlux soğutma sistemi de ısınmayı azaltarak uzun saatler en yüksek seviyede oyun oynamanızı sağlıyor.
- İşletim sistemi: FreeDOS
- İşlemci: Series 2 Intel Core 7 240H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB 128Bit GDDR7
- RAM: 32GB DDR5
- Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0
3️⃣ MSI STEALTH 16 AI+ B3W (B3WI-003TR)
Cyberpunk 2077 oynamak için laptop önerisi arayanların değerlendirebileceği seride, Intel Core Ultra 9 386H işlemciye ve 16GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5080 ekran kartına kadar seçenekler bulunuyor. Özellikle üst yapılandırma, yüksek grafik kalitesi hedefleyen oyuncular için güçlü bir aday.
16 inç QHD+ OLED ekran, 240Hz yenileme hızı sunuyor. OLED panelin yüksek kontrastı, Night City’nin karanlık sokaklarıyla parlak tabelaları arasındaki görsel etkiyi öne çıkarıyor. Cooler Boost Intra Flow soğutma teknolojisi ise yoğun kullanımda ısı yönetimini destekliyor.
MSI Stealth 16 AI+ B3W, Cyberpunk 2077 ve diğer yüksek grafikli oyunlarda üst seviye görsel deneyim yaşamak isteyen, içerik üreten ve güçlü bilgisayarını yanında taşımak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir laptop.
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7
- RAM: 32GB DDR5
- Depolama: 1TB NVMe SSD PCIe Gen4
4️⃣ ASUS ROG Zephyrus G16 GU605 (GU605CP-QR144)
16 inç 2.5K OLED panel, 240Hz yenileme hızı, 0.2ms tepki süresi ve %100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. OLED’in derin siyahları ve yüksek kontrastı, Night City’nin ışıklarla örülü dünyasına çekiyor. G-SYNC desteği de görüntü yırtılmaları sorununu yaşamamanızı sağlıyor.
Cyberpunk 2077 oynamak için laptop tavsiyesi arayanlara serinin donanım seçenekleri de güçlü nedenler sunuyor: Intel Core Ultra 9 285H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5090'a kadar ekran kartı seçenekleri, 64GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 2TB’a kadar PCIe 4.0 SSD. MUX Switch ve NVIDIA Advanced Optimus ise ekran kartından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlıyor.
Asus ROG Zephyrus G16, Cyberpunk 2077 ve diğer AAA oyunlarda yüksek grafik kalitesini hedefleyen, ekrandan beklentisi yüksek olan ve bilgisayarını yanında taşımak isteyen oyuncular için dikkat çekici bir alternatif.
- İşletim sistemi: FreeDOS
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 285H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7
- RAM: 32GB LPDDR5X
- Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
5️⃣ Acer Nitro 18 AI (NH.QYJEY.002)
Laptop, 10 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı AMD Ryzen AI 9 365 işlemci, 8GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartıyla donatılmış. 115W’a kadar grafik gücü, yüksek görsel kalite hedefleyenler için güçlü bir temel sunuyor. 32GB DDR5 bellek ve 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD de oyunların yanında diğer uygulamalara alan açıyor.
Ekran tarafında, 18 inç 2560x1600 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı sağlayan IPS panel karşınıza çıkıyor. Night City’yi keşfederken harici bir monitöre ihtiyaç duymayacaksınız.
Dört bölgeli RGB klavye, USB4 ve 2.5 Gigabit Ethernet bağlantısıyla Acer Nitro 18 AI, bilgisayarını çoğunlukla masasında kullanan, büyük ekran ve oyun performansını birlikte isteyenlere hitap ediyor.
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7
- RAM: 32GB DDR5
- Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
6️⃣ HP Omen 16 (AP0002NT C52QZEA)
2560x1600 çözünürlüklü, 16:10 oranlı ekran, Night City’nin yoğun görsel dünyasını keşfetmek için ayrıntılı bir görüntü alanı sunuyor. 3ms tepki süresi ve AMD FreeSync desteği, hareketli sahnelerde görüntü netliğini ve akıcılığı destekliyor. Titremesiz ekran teknolojisi ve Eyesafe sertifikası da uzun saatler oynamada göz sağlığını koruyor.
Çift kanallı bellek desteği sistemin veri akışına katkıda bulunurken, dört bölgeli RGB klavye oyun alanınızı kişiselleştirmenize imkan tanıyor. HyperX tarafından ayarlanan ses sistemi ve DTS:X Ultra desteği ise şehrin seslerini oyun deneyiminin parçası haline getiriyor.
HP OMEN 16 Gaming Laptop, ekran ve ses özelliklerini birlikte değerlendiren oyuncular için yakından incelenmeye değer.
- İşletim sistemi: FreeDOS
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7
- RAM: 32GB DDR5
- Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
7️⃣ Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F5004STR)
16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı işlemci, 16GB GDDR7 grafik belleğine ve 175W TGP’ye sahip Nvidia RTX RTX 5080 ve 32GB DDR5 RAM ile eşleşiyor. Bu donanımlar, oyunun ray tracing açık overdrive gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor.
Serinin 16 inç, 2560x1600 çözünürlüklü OLED ekranı ise 240Hz yenileme hızıyla öne çıkıyor. Derin siyahlar ve yüksek kontrast, Cyberpunk 2077’nin karanlık sokaklarıyla parlak tabelaları arasındaki görsel etkiyi güçlendiriyor.
Lenovo Legion Pro 7, oyun bilgisayarını uzun süreli bir yatırım olarak gören, ekran kalitesini işlemci ve ekran kartı kadar önemseyen kullanıcılar için güçlü bir aday. Cyberpunk 2077 için seçilebilecek en iyi laptopları araştırırken, özellikle üst yapılandırmasıyla değerlendirmeye değer.
- İşletim sistemi: FreeDOS
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7
- RAM: 32GB DDR5
- Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
8️⃣ Dell Alienware 16 Aurora (AC16250C71615U56NP18)
Dell Gaming Laptop, 10 çekirdekli Intel Core 7 240H işlemci, 8GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı, 32GB DDR5 RAM ve 2TB SSD sunuyor. Windows 11 Pro'nun dahil olması da kurulum sürecini kolaylaştırıyor.
Laptopun 16 inç ekranı, 2560x1600 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 300nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı sunuyor. Bu, oyunun detaylı sokaklarını keşfederken geniş görüntü alanı sağlıyor.
Dell Alienware 16 Aurora, Cyberpunk 2077 için uygun laptop ararken karşınıza çıkacak ve kesinlikle özelliklerine yakından bakmanız gereken güçlü modellerden biri.
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
- İşlemci: Intel Core 7 240H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
- RAM: 32GB DDR5
- Depolama: 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (Ray Tracing Low, 1080p 30FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 5 5600
- Ekran kartı: Nvidia Geforce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6800 XT veya Intel Arc A750
- Vram: 8 GB
- RAM: 16 GB
- Depolama: 70GB SSD
Önerilen sistem gereksinimleri (Ray Tracing Ultra, 1080p 60FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i9-12900 veya AMD Ryzen 9 7900X
- Ekran kartı: Nvidia Geforce RTX 3080Ti veya AMD Radeon RX 7900 XTX
- Vram: 12 GB
- RAM: 20 GB
- Depolama: 70GB NVME
Ultra sistem gereksinimleri (Ray Tracing Overdrive, 216p 60FPS)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i9-12900 veya AMD Ryzen 9 7900X
- Ekran kartı: Nvidia Geforce RTX 4080
- Vram: 16 GB
- RAM: 24 GB
- Depolama: 70GB NVME
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