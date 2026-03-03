Cyberpunk 2077, Xbox Game Pass'e eklenebilir; Xbox'ın paylaşımı dikkat çekti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hem Türkiye'de hem de globalde Xbox Game Pass abonelik ücretlerine bir anda büyük bir zam yaparak pek çok oyuncuyu kızdıran Xbox, Game Pass'i yeniden cazip hâle getirmek için dikkat çekici adımlar atıyor. Daha bugün Kingdom Come: Deliverance II'yi Xbox Game Pass'e ekleyen şirket, yakında yüksek profilli bir oyunu daha Game Pass'in oyun kütüphanesine ekleyebilir.

Xbox Game Pass Ekibi: "Yakında Çok Heyecan 'V'erici Bir Şey Geliyor"

Xbox Game Pass'in resmi sosyal medya hesaplarından dün dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. "Something v cool is coming soon..." diyerek yakında heyecan verici bir oyunun Game Pass'e geleceğini kullanan ekip, bu açıklamada kullandığı "v cool" ifadesiyle Cyberpunk'ı akıllara getirdi. Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077'nin ana karateri V adını taşıyor. Diğer yandan bu mesaja eşlik eden görseldeki e-postanın "Uyan sosyal medya ekibi" ifadesiyle başlaması da Cyberpunk'a yoruluyor. Çünkü Keanu Reeves'in oyundaki karakteri, Cyberpunk 2077'nin o meşhur fragmanında "Uyan samuray" sözleriyle dikkat çekiyor.

Bu ikisi ayrı ayrı Cyberpunk 2077'ye bağlamak biraz zorlama görünebilir ama ikisi aynı paylaşımda bir araya gelince, bunun gerçekten de Cyberpunk'a bir gönderme olma ihtimali güçleniyor.

Xbox, Mart ayının ilk haftasında Game Pass'e eklenecek oyunları çoktan duyurmuş durumda. Ancak Mart ayının ikinci kısmında Game Pass'e gelecek oyunlar henüz açıklanmadı. O yüzden Cyberpunk 2077'nin bu ay bitmeden Xbox Game Pass'e gelmesi pekâlâ mümkün.

