Cyberpunk 2077, Xbox Game Pass'e eklenebilir; Xbox'ın paylaşımı dikkat çekti

Xbox Game Pass Ekibi: "Yakında Çok Heyecan 'V'erici Bir Şey Geliyor"
Xbox Game Pass'in resmi sosyal medya hesaplarından dün dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. "Something v cool is coming soon..." diyerek yakında heyecan verici bir oyunun Game Pass'e geleceğini kullanan ekip, bu açıklamada kullandığı "v cool" ifadesiyle Cyberpunk'ı akıllara getirdi. Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077'nin ana karateri V adını taşıyor. Diğer yandan bu mesaja eşlik eden görseldeki e-postanın "Uyan sosyal medya ekibi" ifadesiyle başlaması da Cyberpunk'a yoruluyor. Çünkü Keanu Reeves'in oyundaki karakteri, Cyberpunk 2077'nin o meşhur fragmanında "Uyan samuray" sözleriyle dikkat çekiyor.
Bu ikisi ayrı ayrı Cyberpunk 2077'ye bağlamak biraz zorlama görünebilir ama ikisi aynı paylaşımda bir araya gelince, bunun gerçekten de Cyberpunk'a bir gönderme olma ihtimali güçleniyor.
Xbox, Mart ayının ilk haftasında Game Pass'e eklenecek oyunları çoktan duyurmuş durumda. Ancak Mart ayının ikinci kısmında Game Pass'e gelecek oyunlar henüz açıklanmadı. O yüzden Cyberpunk 2077'nin bu ay bitmeden Xbox Game Pass'e gelmesi pekâlâ mümkün.