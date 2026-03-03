Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cyberpunk 2077, Xbox Game Pass'e eklenebilir; Xbox'ın paylaşımı dikkat çekti

    Kızdırdığı oyuncuları geri kazanmak için dikkat çekici hamleler yapan Xbox, yakında Game Pass'e yüksek profilli bir oyun daha ekleyebilir. Yapılan paylaşım Cyberpunk 2077'ye işaret ediyor.

    Cyberpunk 2077, Xbox Game Pass'e eklenebilir; Xbox'ın paylaşımı dikkat çekti Tam Boyutta Gör
    Hem Türkiye'de hem de globalde Xbox Game Pass abonelik ücretlerine bir anda büyük bir zam yaparak pek çok oyuncuyu kızdıran Xbox, Game Pass'i yeniden cazip hâle getirmek için dikkat çekici adımlar atıyor. Daha bugün Kingdom Come: Deliverance II'yi Xbox Game Pass'e ekleyen şirket, yakında yüksek profilli bir oyunu daha Game Pass'in oyun kütüphanesine ekleyebilir.

    Xbox Game Pass Ekibi: "Yakında Çok Heyecan 'V'erici Bir Şey Geliyor"

    Xbox Game Pass'in resmi sosyal medya hesaplarından dün dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. "Something v cool is coming soon..." diyerek yakında heyecan verici bir oyunun Game Pass'e geleceğini kullanan ekip, bu açıklamada kullandığı "v cool" ifadesiyle Cyberpunk'ı akıllara getirdi. Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077'nin ana karateri V adını taşıyor. Diğer yandan bu mesaja eşlik eden görseldeki e-postanın "Uyan sosyal medya ekibi" ifadesiyle başlaması da Cyberpunk'a yoruluyor. Çünkü Keanu Reeves'in oyundaki karakteri, Cyberpunk 2077'nin o meşhur fragmanında "Uyan samuray" sözleriyle dikkat çekiyor.

    Bu ikisi ayrı ayrı Cyberpunk 2077'ye bağlamak biraz zorlama görünebilir ama ikisi aynı paylaşımda bir araya gelince, bunun gerçekten de Cyberpunk'a bir gönderme olma ihtimali güçleniyor.

    Xbox, Mart ayının ilk haftasında Game Pass'e eklenecek oyunları çoktan duyurmuş durumda. Ancak Mart ayının ikinci kısmında Game Pass'e gelecek oyunlar henüz açıklanmadı. O yüzden Cyberpunk 2077'nin bu ay bitmeden Xbox Game Pass'e gelmesi pekâlâ mümkün.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 4 1.3 tce hangi yağ kullanılır kalçadaki iğne bezesi nasıl geçer ağrısı for-x multimedya yorum ehliyet harcını yatırmazsak ne olur clio 1.2

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum