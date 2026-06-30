Cyberpunk: Edgerunners geri dönüyor; 2. sezondan beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Animasyon tarafında dikkat çekici işlere imza atan Netflix'in bugüne kadar çıkardığı en dikkat çekici animelerden biri de Cyberpunk: Edgerunners oldu. Cyberpunk 2077 oyunundan uyarlanan dizi Netflix'te geniş bir kitleye ulaşırken, oyunun hayranlarını da memnun etmeyi de başardı. Bu yüzden dizinin 2. sezonu da merakla bekleniyor.

Cyberpunk: Edgerunners 2. Sezon, Yeni Bir Hikâye Anlatacak

2022 yılında ekrana gelen Cyberpunk: Edgerunners ilk başta bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Yakalanan başarı 2. sezonun önünü açmış olsa da Netflix diziyi devam ettirme adına o hikâyeyi sündürmeyecek. Onun yerine 2. sezon bu evrende geçen yeni bir hikâye anlatacak. Netflix, 2. sezonu "Cyberpunk 2077 evreninde geçen bir kefaret ve intikam öyküsü" olarak tanımlıyor.

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2. sezonda tamamen yeni bir hikâye anlatılıyor olsa da ilk sezonu hazırlayan ekibin büyük bir bölümü bu yeni sezonda da yer alıyor. Bu isimlerin başında yönetmen Kai Ikarashi geliyor.. Özellikle ilk sezonu sevenler için bu oldukça iyi bir haber.

Cyberpunk: Edgerunners'ın 2. sezonu bu sonbaharda Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik bunun ötesinde bir tarih paylaşılmadı.

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