Cyberpunk: Edgerunners geri dönüyor; 2. sezondan beklenen fragman geldi

Cyberpunk: Edgerunners 2. Sezon, Yeni Bir Hikâye Anlatacak
2022 yılında ekrana gelen Cyberpunk: Edgerunners ilk başta bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Yakalanan başarı 2. sezonun önünü açmış olsa da Netflix diziyi devam ettirme adına o hikâyeyi sündürmeyecek. Onun yerine 2. sezon bu evrende geçen yeni bir hikâye anlatacak. Netflix, 2. sezonu "Cyberpunk 2077 evreninde geçen bir kefaret ve intikam öyküsü" olarak tanımlıyor.
2. sezonda tamamen yeni bir hikâye anlatılıyor olsa da ilk sezonu hazırlayan ekibin büyük bir bölümü bu yeni sezonda da yer alıyor. Bu isimlerin başında yönetmen Kai Ikarashi geliyor.. Özellikle ilk sezonu sevenler için bu oldukça iyi bir haber.
Cyberpunk: Edgerunners'ın 2. sezonu bu sonbaharda Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik bunun ötesinde bir tarih paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş