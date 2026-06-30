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    Anlık Bildirim

    Cyberpunk: Edgerunners geri dönüyor; 2. sezondan beklenen fragman geldi

    Cyberpunk 2077'den uyarlanan anime dizisi Cyberpunk: Edgerunners 2. sezonuyla geri dönüyor. Netflix, bu yıl izleyici ile buluşacak yeni sezonun fragmanını yayınladı.     

    Cyberpunk: Edgerunners geri dönüyor; 2. sezondan ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Animasyon tarafında dikkat çekici işlere imza atan Netflix'in bugüne kadar çıkardığı en dikkat çekici animelerden biri de Cyberpunk: Edgerunners oldu. Cyberpunk 2077 oyunundan uyarlanan dizi Netflix'te geniş bir kitleye ulaşırken, oyunun hayranlarını da memnun etmeyi de başardı. Bu yüzden dizinin 2. sezonu da merakla bekleniyor.

    Cyberpunk: Edgerunners 2. Sezon, Yeni Bir Hikâye Anlatacak

    2022 yılında ekrana gelen Cyberpunk: Edgerunners ilk başta bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Yakalanan başarı 2. sezonun önünü açmış olsa da Netflix diziyi devam ettirme adına o hikâyeyi sündürmeyecek. Onun yerine 2. sezon bu evrende geçen yeni bir hikâye anlatacak. Netflix, 2. sezonu "Cyberpunk 2077 evreninde geçen bir kefaret ve intikam öyküsü" olarak tanımlıyor.

    2. sezonda tamamen yeni bir hikâye anlatılıyor olsa da ilk sezonu hazırlayan ekibin büyük bir bölümü bu yeni sezonda da yer alıyor. Bu isimlerin başında yönetmen Kai Ikarashi geliyor.. Özellikle ilk sezonu sevenler için bu oldukça iyi bir haber. 

    Cyberpunk: Edgerunners'ın 2. sezonu bu sonbaharda Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik bunun ötesinde bir tarih paylaşılmadı.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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