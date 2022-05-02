PlayStation'ın merakla beklenen cyberpunk temalı macera oyunu Stray ertelendi

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Yayıncılığını Annapurna Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise BlueTwelve Studio'nun yaptığı macera oyunu Stray ne yazık ki ertelendi.

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Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve bir kediyi kontrol ettiğimiz oyun Stray, duyurulduğundan bu yana bir hayli dikkat çeken bir oyun olmuştu. Normalde bu yılın ilk aylarında çıkması beklenen Stray'in, geçtiğimiz günlerdeki bir paylaşımda yaz aylarında çıkış yapacağı söylendi. Ne yazık ki hala net bir tarih yok.

Stray; PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacak. Geçtiğimiz yıl çıkış yapan Kena Bridge of Spirits gibi etki bırakan bir oyun olması bekleniyor. Oyun için paylaşılan videoyu ve oyunun detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Stray Hakkında

Ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisi, unutulup gitmiş bir şehirden kurtulmak için antik bir gizemi çözmek zorunda.

Stray, çürümekte olan bir siber şehrin neon ışıklarla aydınlanan dar sokaklarında ve tekinsiz semtlerin karanlık ortamlarında geçen bir üçüncü şahıs kedi macerası oyunu. Alçak yüksek demeden dört bir yanda dolaş, hiç beklemediğin tehlikelere karşı kendini hazırla ve aldırışsız droidler ve tehlikeli yaratıklarla dolu bu acımasız mekânın gizemlerini çöz.

Dünyayı bir sokak kedisinin gözlerinden gör ve çevrendekilerle bir kedinin kıvraklığıyla etkileş. Gizlice yanaş, atik ol, türlü şapşallıklar yap, bazen de bu yabancı dünyanın tuhaf sakinlerini çileden çıkar.

Kedi, yol üstünde B12 adında, uçabilen küçük bir dron ile arkadaş olur. İkili, bu yeni yoldaşlığın yardımıyla bir çıkış yolu bulmaya koyulur.

Stray, Fransa'nın güneyinde, üyeleri bir sürü kediden ve bir avuç insandan oluşan küçük bir takım olan BlueTwelve Studio tarafından geliştirildi.

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Cyberpunk temalı macera oyunu Stray ertelendi