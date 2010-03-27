CyperPower oyuncu sistemlerinde Fermi güncellemesine gidiyor

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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin lanse edilmesiyle birlikte yüksek performanslı sistem üreticileri de Fermi güncellemesine başladı. Oyuncular için hazırladığı özel tasarımlı sistemlerle tanınan CyberPower bugün yaptığı bir açıklama ile Black Pearl, Black Mamba Fang ve Gamer Xtreme sistemlerinde, donanım seçenekleri arasına GeForce GTX 470 ve GTX 480'i de eklediğini duyurdu.

Gufltown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemci, sıvı soğutma sistemi ve 24GB'a kadar DDR3 bellek gibi seçeneklere sahip olan sistemlerin, tercih edildiği takdirde 7 Nisan'dan itibaren GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile alınabileceği belirtildi. Fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte örneğin Black Pearl serisi sistemler, baz donanımda 899$'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.