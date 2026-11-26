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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat 1Password'deki sızıntı sonrası Binance kurucusu CZ ile şirket karşı karşıya geldi. Saldırıda bazı kullanıcı bilgilerinin çalındığını doğrulayan 1Password, şifre kasalarının güvende olduğunu ve değişim gerekmediğini açıkladı. Buna karşın CZ, olası oltalama saldırılarına karşı kullanıcılara tüm şifrelerini değiştirme çağrısında bulundu. Şirket şifrelerin güvende olduğunu yinelese de CZ, kullanıcıların tedbirli olmasını öneriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Şifre yönetim platformu 1Password, kasım ayında ortaya çıkan siber saldırıda bazı müşterilerine ait bilgilerin çalındığını doğrulamıştı. Saldırganlar şirketin dahili sistemlerine erişerek kullanıcıların isimlerini, e-posta adreslerini ve bazı hesap bilgilerini ele geçirmişti. Ancak şirket, kullanıcıların parola kasalarına, kayıtlı şifrelerine ve Secret Key bilgilerine erişilemediğini duyurmuştu.

Olayın ardından Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), X üzerinden yaptığı paylaşımda 1Password kullanan kişilere tüm şifrelerini değiştirmelerini tavsiye etti. CZ, bunun zahmetli bir işlem olduğunu kabul etmekle birlikte güvenlik açısından gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti.

1Password, CZ'nin uyarısına yanıt verdi

1Password, CZ'nin paylaşımına doğrudan yanıt vererek kullanıcıların hesap parolalarını veya parola kasalarında sakladıkları şifreleri değiştirmelerine gerek olmadığını söyledi.

Şirket, saldırıda hiçbir müşteri parolasının açığa çıkmadığını yineledi. Ayrıca 1Password'ün kullanıcıların hesap parolalarını veya Secret Key bilgilerini kendi sunucularında saklamadığını, dolayısıyla saldırganların şirketin arka uç sistemlerine erişmesinin parola kasalarının şifresini çözmelerine imkan vermediğini açıkladı.

Bununla birlikte şirket, bazı müşterilerin isim ve e-posta adreslerinin ele geçirildiğini hatırlatarak kullanıcıları beklenmedik 1Password davetlerine ve hesap kurtarma e-postalarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

1Password hacklendi, müşteri verileri ele geçirildi 10 sa. önce eklendi

1Password'ün açıklamasının ardından Changpeng Zhao, şirketin verdiği bilgilerin olumlu olduğunu belirtti ancak güvenlik konusundaki endişelerini tamamen geri çekmedi.

CZ, zayıf hesap parolası kullanan kişilerin yüksek risk altında olabileceğini söyledi. Bu nedenle 1Password'ün kullanıcı parolalarının gücünü istemci tarafında kontrol ederek zayıf parola kullanan kişileri uyarmasını önerdi. Ayrıca kullanıcıların farklı internet sitelerinde kullandıkları e-posta giriş bilgilerini de yenilemelerini tavsiye etti. CZ'ye göre bu adım, saldırganların ele geçirilen e-posta adreslerinden yararlanarak gerçekleştirebileceği kimlik avı girişimlerinin etkisini azaltabilir.

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CZ uyardı, 1Password şifre değiştirmeye gerek yok dedi

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