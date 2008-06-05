D12U, Nvidia'nın GDDR5 bellek kullanan ilk modeli olabilir

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Nvidia önümüzdeki günlerde D10 kod adıyla geliştirdiği GeForce GTX 260 ve GTX 280 modellerini resmen lanse ederek kullanıma sunacak. Her iki ekran kartına da güç verecek olan GT200 gpu'sunun GDDR5 bellek desteğine sahip olduğu ifade edilse de gelen yeni bilgilere göre Nvidia, GDDR5 bellek kullanımına D12U kod adlı yeni nesil ekran kartları ile geçebilir. Tabi mevcut bilgilere göre D12U kod adlı yeni model/modeller için yol haritası 2009 yılını işaret ediyor. Ayrıca ifade edilenlere göre Nvidia, bellek üreticileri ile GDDR5 bellek üretimi konusunda da çeşitli görüşmelere de başlamış durumda. Bilindiği üzere AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili HD 4870 X2 modelinin yaz aylarında (muhtemelen Ağustos) kullanıma sunulacak olmasının arkasında yatan en önemli neden olarak GDDR5 bellek üretiminin henüz sınırlı sayıda olması üzerinde duruluyor. Zaten şu an için GDDR5 belleklere dönük olarak hacimli üretime geçtiğini açıklayan yegane firma da AMD-ATi'ye yonga temini yapacak olan Qimonda. Radeon HD 4870 modelinde de kullanılması beklenen ilk GDDR5 bellek yongalarının 70nm üretim teknolojisi ile hazırlandığı ifade edilirken gelecek yılın ilk çeyreği içerisinde GDDR5 üretiminde 55nm üretim teknolojisine geçilebileceği de konuşuşuyor. Tabi yeni üretim teknolojilerinin hem fiyatların düşmesine hemde hız ve kapasitelerin de artmasına fırsat vereceğini de unutmamak gerek. Bellek üreticilerinin öngörülerine göre GDDR5 bellekler önümüzdeki 1 - 1,5 yıllık süre boyunca sadece yüksek performanslı çözümlerde kullanılabilecek. GDDR4'ü es geçen GDDR5 bellek teknolojisini ise ürünlerinde kullanacağına kesin gözüyle bakılan Nvidia'nın ortaya çıkan bilgiler ışığında adım atmak için doğru zamanı beklediğini (fiyat ve performans için) söyleyebilmek mümkün.